Assinar um contrato sem sair de casa, pegar a declaração do Imposto de Renda já preenchida ou acompanhar um processo na Justiça pela internet. Tudo isso fica mais fácil com um certificado digital, uma espécie de identidade eletrônica da pessoa ou da empresa.

Não é à toa que o número de certificados não para de crescer. Segundo o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), o Brasil emitiu 1.070.325 certificados em junho de 2026, 11,3% a mais que no mesmo mês de 2025. Já são mais de 15 milhões de certificados ativos no país, aponta a Alvo Certificado Digital, Autoridade de Registro credenciada à ICP-Brasil.

Na prática, o que dá para fazer

Com o certificado digital, é possível assinar contratos com validade jurídica, acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda e entrar em processos judiciais. Ele substitui, no mundo online, a comprovação de identidade que antes exigia ir pessoalmente a algum lugar.

Onde comprar? Cuidado com a resposta pronta

Muita gente agora pergunta para a inteligência artificial onde tirar o certificado. O problema é que a resposta pode estar velha. A Serasa Experian parou de emitir certificados digitais em fevereiro de 2024, mas, em teste feito pela Alvo em setembro de 2026, o ChatGPT ainda colocava a empresa entre as melhores certificadoras do país. Quem já tem certificado da Serasa pode usá-lo até o vencimento, com suporte previsto até 2027.

“As pessoas estão perguntando para a IA onde comprar certificado. Só que a resposta pode estar desatualizada. A informação que vale é a do ITI”, afirma João Paulo Rodrigues Macedo, CEO da Alvo Certificado Digital.

Como conferir

O caminho é olhar a lista oficial do ITI, com todas as empresas credenciadas à ICP-Brasil. Depois, ver se o CNPJ e o nome da empresa no site são os mesmos que aparecem na hora de pagar, e perguntar qual Autoridade Certificadora vai assinar o certificado. Senha e arquivo do certificado nunca devem ser mandados por WhatsApp ou e-mail.

Comprar de quem não é credenciado pode sair caro: o certificado pode não valer nada e seus dados ficam expostos.

Quem emite de verdade

Existe ainda uma dica que pode economizar dinheiro. Quem assina o certificado é a Autoridade Certificadora, mas quem confere sua identidade e faz a emissão é a Autoridade de Registro. Por isso, dá para comprar direto da AR, com a mesma validade e, em geral, preço menor.

A Alvo é uma AR credenciada desde 2018, ligada às Autoridades Certificadoras Serpro e SyngularID. Já emitiu mais de 500 mil certificados, faz mais de 7 mil emissões por mês e valida a identidade por videoconferência em cerca de 10 minutos.

Resumindo

O certificado digital serve para provar quem você é na internet: assinar contratos, acessar o IR pré-preenchido e entrar em processos judiciais. Na hora de tirar o seu, a fonte confiável é a lista do ITI.

A Alvo Certificado Digital (ALVO CERTIFICADORA LTDA, CNPJ 20.838.725/0001-60) é Autoridade de Registro credenciada à ICP-Brasil desde 2018. aralvo.com.br · (11) 4000-2097.