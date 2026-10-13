Resumo executivo 🏗️ Construção fora da via ativa Montagem lateral de 150 metros de extensão em solo de apoio seguro antes do deslocamento. 🛞 Empuxo por cabos de aço Sistema hidráulico que puxou 4.200 toneladas com controle milimétrico de frenagem e tração. ⏱️ Lançamento em 3 etapas Deslocamento total de 180 metros fracionado para coincidir com janelas operacionais da linha. 🌧️ Aço de alta resistência atmosférica Liga metálica especial que dispensa pintura e cria camada protetora contra corrosão.

Montagem inteira na lateral da ferrovia permitiu deslizar uma megaestrutura de 4.200 toneladas sobre os trilhos sem interromper o tráfego de trens em Birmingham. O cruzamento da linha de alta velocidade HS2 com a movimentada ferrovia Birmingham–Lichfield exigiu uma operação que impedisse o bloqueio contínuo do transporte de passageiros na Inglaterra.

Por que montar a ponte ao lado dos trilhos e empurrá-la depois?

Imagine tentar construir o teto de um corredor movimentado enquanto dezenas de pessoas passam por ele a todo instante. Para evitar acidentes e paralisações intermináveis nos trens, os engenheiros montaram a estrutura completa de 150 metros no terreno ao lado dos trilhos antes de empurrá-la para a posição final. Essa estratégia de deslocamento controlado é chamada de lançamento incremental.

Dois cabos de aço principais acoplados a macacos hidráulicos puxaram as 4.200 toneladas da ponte sobre apoios teflonados de baixíssimo atrito, enquanto um terceiro cabo atuou como freio de segurança. Assim, a massa gigante avançou a poucos metros por hora com distribuição uniforme de carga, garantindo estabilidade total durante todo o trajeto.

A estrutura metálica da ponte Curzon 2 utiliza uma grande treliça de aço patinável para vencer o corredor ferroviário — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e especificações da ponte Curzon 2?

A construção e o lançamento da estrutura exigiram o cumprimento rigoroso de métricas geotécnicas e metálicas sob fiscalização do consórcio Balfour Beatty VINCI e da estatal HS2 Ltd.

Peso total montado: alcança 4.200 toneladas métricas distribuídas em uma treliça tipo Warren com 150 metros de comprimento.

Altura máxima da estrutura: atinge 24 metros na treliça central e sobe a 40 metros acima do solo, sendo a ponte mais alta da rota HS2 .

atinge 24 metros na treliça central e sobe a 40 metros acima do solo, sendo a ponte mais alta da rota . Composição de seções metálicas: reúne 670 elementos de aço corten fabricados pela empresa Martifer com peças de até 85 toneladas.

reúne 670 elementos de aço corten fabricados pela empresa com peças de até 85 toneladas. Distância total de deslocamento: percorreu 180 metros divididos em três fases de empuxo sobre a ferrovia ativa.

percorreu 180 metros divididos em três fases de empuxo sobre a ferrovia ativa. Tempo de montagem em canteiro: exigiu três anos de trabalhos contínuos de 250 engenheiros e soldadores especializados.

Como funciona o lançamento de uma estrutura de 4.200 toneladas na prática?

A operação começou deslizando a estrutura nos primeiros 50 metros até o limite da faixa ferroviária durante uma pausa noturna. Na etapa seguinte, aproveitando uma janela programada no fim de semana, a ponte percorreu mais 93 metros cruzando totalmente os trilhos operacionais.

Na fase final, os macacos hidráulicos empurraram os últimos 37 metros para alinhar os apoios permanentes de concreto. O sistema de macacos de protensão manteve o nivelamento milimétrico da estrutura, evitando deformações no aço corten e concluindo o posicionamento sem qualquer impacto no tráfego de trens do dia seguinte.

Método Construtivo Impacto na Linha Ativa Risco Estrutural na Operação 🏗️ Montagem Convencional no Local Paralisação contínua da ferrovia por vários meses Trabalho em altura sobre trilhos energizados 🚀 Lançamento Incremental Lateral Interrupção restrita a janelas programadas no fim de semana Controle milimétrico por macacos hidráulicos com trava

Onde ver o vídeo oficial do lançamento da ponte Curzon 2?

O registro em vídeo acelerado mostra o avanço da estrutura de aço corten cruzando o corredor ferroviário durante a paralisação programada de fim de semana em Birmingham. As imagens detalham a ação dos cabos de protensão puxando as peças metálicas sobre os pilares permanentes.

O material audiovisual demonstra como os engenheiros monitoraram cada milímetro do movimento usando sensores a laser para evitar desvios de alinhamento estrutural.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que aprofunda os detalhes da obra:

Quais normas técnicas garantem a segurança do lançamento incremental?

O projeto e a execução da ponte seguiram as diretrizes rigorosas da norma europeia Eurocode 3 para estruturas de aço e da Eurocode 1 para ações durante o lançamento. Esse conjunto normativo estabelece os limites de flexão e torção permitidos em peças metálicas de grande porte quando submetidas a esforços móveis.

O cumprimento da norma BS EN 1090 garantiu a qualidade da soldagem dos 670 componentes de aço corten. Essa padronização rigorosa evita trincas internas e assegura vida útil superior a 120 anos para a ponte.

Equipamentos hidráulicos e cabos de alta resistência permitem controlar a movimentação de estruturas metálicas com milhares de toneladas — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro de pontes para grandes estruturas?

Qualquer projeto que exija transposição de vias ativas ou grandes vãos livres demanda a atuação direta de um engenheiro de pontes ou engenheiro estrutural. O profissional avalia os esforços mecânicos, a resistência dos materiais e a segurança dos métodos construtivos.

O dimensionamento das cargas móveis e o cálculo dos apoios temporários não podem ser feitos de forma amadora. A consultoria técnica previne colapsos e garante a viabilidade financeira da obra.