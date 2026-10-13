Montagem inteira na lateral da ferrovia permitiu deslizar uma megaestrutura de 4.200 toneladas sobre os trilhos sem interromper o tráfego de trens em Birmingham. O cruzamento da linha de alta velocidade HS2 com a movimentada ferrovia Birmingham–Lichfield exigiu uma operação que impedisse o bloqueio contínuo do transporte de passageiros na Inglaterra.
Por que montar a ponte ao lado dos trilhos e empurrá-la depois?
Imagine tentar construir o teto de um corredor movimentado enquanto dezenas de pessoas passam por ele a todo instante. Para evitar acidentes e paralisações intermináveis nos trens, os engenheiros montaram a estrutura completa de 150 metros no terreno ao lado dos trilhos antes de empurrá-la para a posição final. Essa estratégia de deslocamento controlado é chamada de lançamento incremental.
Dois cabos de aço principais acoplados a macacos hidráulicos puxaram as 4.200 toneladas da ponte sobre apoios teflonados de baixíssimo atrito, enquanto um terceiro cabo atuou como freio de segurança. Assim, a massa gigante avançou a poucos metros por hora com distribuição uniforme de carga, garantindo estabilidade total durante todo o trajeto.
Quais são as dimensões e especificações da ponte Curzon 2?
A construção e o lançamento da estrutura exigiram o cumprimento rigoroso de métricas geotécnicas e metálicas sob fiscalização do consórcio Balfour Beatty VINCI e da estatal HS2 Ltd.
Peso total montado: alcança 4.200 toneladas métricas distribuídas em uma treliça tipo Warren com 150 metros de comprimento.
- Altura máxima da estrutura: atinge 24 metros na treliça central e sobe a 40 metros acima do solo, sendo a ponte mais alta da rota HS2.
- Composição de seções metálicas: reúne 670 elementos de aço corten fabricados pela empresa Martifer com peças de até 85 toneladas.
- Distância total de deslocamento: percorreu 180 metros divididos em três fases de empuxo sobre a ferrovia ativa.
- Tempo de montagem em canteiro: exigiu três anos de trabalhos contínuos de 250 engenheiros e soldadores especializados.
Como funciona o lançamento de uma estrutura de 4.200 toneladas na prática?
A operação começou deslizando a estrutura nos primeiros 50 metros até o limite da faixa ferroviária durante uma pausa noturna. Na etapa seguinte, aproveitando uma janela programada no fim de semana, a ponte percorreu mais 93 metros cruzando totalmente os trilhos operacionais.
Na fase final, os macacos hidráulicos empurraram os últimos 37 metros para alinhar os apoios permanentes de concreto. O sistema de macacos de protensão manteve o nivelamento milimétrico da estrutura, evitando deformações no aço corten e concluindo o posicionamento sem qualquer impacto no tráfego de trens do dia seguinte.
Onde ver o vídeo oficial do lançamento da ponte Curzon 2?
O registro em vídeo acelerado mostra o avanço da estrutura de aço corten cruzando o corredor ferroviário durante a paralisação programada de fim de semana em Birmingham. As imagens detalham a ação dos cabos de protensão puxando as peças metálicas sobre os pilares permanentes.
O material audiovisual demonstra como os engenheiros monitoraram cada milímetro do movimento usando sensores a laser para evitar desvios de alinhamento estrutural.
Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que aprofunda os detalhes da obra:
Quais normas técnicas garantem a segurança do lançamento incremental?
O projeto e a execução da ponte seguiram as diretrizes rigorosas da norma europeia Eurocode 3 para estruturas de aço e da Eurocode 1 para ações durante o lançamento. Esse conjunto normativo estabelece os limites de flexão e torção permitidos em peças metálicas de grande porte quando submetidas a esforços móveis.
O cumprimento da norma BS EN 1090 garantiu a qualidade da soldagem dos 670 componentes de aço corten. Essa padronização rigorosa evita trincas internas e assegura vida útil superior a 120 anos para a ponte.
Quando é necessário contratar um engenheiro de pontes para grandes estruturas?
Qualquer projeto que exija transposição de vias ativas ou grandes vãos livres demanda a atuação direta de um engenheiro de pontes ou engenheiro estrutural. O profissional avalia os esforços mecânicos, a resistência dos materiais e a segurança dos métodos construtivos.
O dimensionamento das cargas móveis e o cálculo dos apoios temporários não podem ser feitos de forma amadora. A consultoria técnica previne colapsos e garante a viabilidade financeira da obra.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro de pontes ou engenheiro estrutural, especialmente em contextos de risco de colapso de estrutura, vibração e deformação sob cargas pesadas.