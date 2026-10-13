Resumo executivo 🌉 Extensão e conjunto estrutural Estrutura de 700 metros é o maior de cinco viadutos interconectados que chegam à estação Curzon Street. 🛤️ Cruzamento sobre seis linhas ativas A travessia supera três linhas de carga e três de passageiros com elevação gradual até 12 metros de altura. 🚀 Lançamento em fases divididas Deslizamento do primeiro tramo de 170 metros sobre os trilhos de carga sem parar a circulação ferroviária. 🏗️ Fundações rotativas profundas Uso de 56 estacas escavadas a 22 metros com lama bentonítica em solo instável sobre rocha.

Engenharia de alta complexidade utiliza deslizamento de deck em etapas para cruzar três linhas de carga e três de passageiros no acesso à nova estação de Birmingham.

Por que lançar o viaduto em etapas evita parar os trens no centro de Birmingham?

Você já tentou atravessar uma rua movimentada montando uma estrutura pesada diretamente no meio do tráfego? Para não interromper o fluxo diário dos trens de carga e passageiros, os engenheiros constroem o tabuleiro da ponte ao lado dos trilhos e o deslizam progressivamente sobre os pilares permanentes. Essa técnica é conhecida como lançamento incremental.

A estrutura desliza sobre apoios provisórios equipados com blocos de teflon e macacos hidráulicos, reduzindo o atrito a níveis mínimos. Assim, o deck curvo de 700 metros avança de forma controlada sobre o vão sem exigir escoramentos no leito das vias férreas ativas.

O lançamento de tabuleiros permite deslocar grandes segmentos estruturais a partir de áreas de montagem, utilizando apoios e equipamentos hidráulicos — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são os números e as dimensões técnicas do viaduto Duddeston Junction?

A execução do projeto é liderada pelo consórcio Balfour Beatty VINCI em cooperação com a estatal HS2 Ltd e a gestora de infraestrutura Network Rail.

Comprimento total da estrutura: estende-se por 700 metros em traçado curvo e aclive contínuo de 3% no acesso à estação Curzon Street.

Extensão do primeiro tramo lançado: avançou 170 metros de comprimento no primeiro empuxo hidráulico sobre as linhas de carga.

avançou 170 metros de comprimento no primeiro empuxo hidráulico sobre as linhas de carga. Quantidade de linhas férreas transpostas: cruza seis trilhos ativos, divididos entre três linhas de carga e três linhas de passageiros.

cruza seis trilhos ativos, divididos entre três linhas de carga e três linhas de passageiros. Altura máxima de elevação: atinge até 12 metros de altura em relação ao nível dos trilhos existentes na base.

atinge até 12 metros de altura em relação ao nível dos trilhos existentes na base. Profundidade do estaqueamento: utiliza 56 estacas escavadas rotativas de 750 mm de diâmetro e 22 metros de profundidade executadas pela Franki Foundations.

Como funciona na prática o deslize do deck curvo sobre os trilhos em uso?

A operação começa na plataforma de montagem lateral, onde os segmentos do tabuleiro de concreto e aço são montados e unidos por cabos de protensão. Em seguida, macacos hidráulicos de grande capacidade empurram a estrutura inteira milímetro a milímetro ao longo dos pilares já concretados.

Sensores a laser e macacos verticais corrigem a deflexão natural da ponta suspensa durante o avanço sobre o vão livre. Dessa forma, a estrutura vence os vãos operacionais sem encostar nos cabos de alimentação elétrica nem interferir no horário dos trens.

Fase de Execução Linhas Férreas Afetadas Método Operacional 🚛 Etapa 1 — Lançamento Inicial Três linhas de transporte de carga Empuxo contínuo de 170 m sem bloqueio do tráfego regular 🚆 Etapa 2 — Lançamento Sobre Passagens Três linhas de trens de passageiros Avanço em janelas programadas em cooperação com a Network Rail

Onde acompanhar o avanço das obras do viaduto Duddeston Junction?

O registro em vídeo divulgado pelas equipes de engenharia mostra o avanço progressivo do deck metálico sobre o entroncamento ferroviário em Birmingham. As imagens aéreas detalham a curva acentuada da estrutura e o alinhamento com os demais viadutos que chegam à futura estação.

A gravação documenta a precisão do movimento hidráulico e o trabalho coordenado no canteiro para garantir a segurança dos trens em circulação abaixo da obra.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia estrutural orientam a construção do viaduto?

O dimensionamento das estruturas e a verificação dos esforços mecânicos durante as fases transitórias de lançamento seguem os padrões do Eurocode 2 para estruturas de concreto e do Eurocode 3 para elementos metálicos. Essas diretrizes determinam as margens de segurança exigidas contra torções e flexões excessivas no tabuleiro.

O cumprimento rigoroso dessas normas internacionais assegura que a estrutura suporte as cargas dinâmicas dos trens de alta velocidade sem sofrer deformações permanentes, garantindo uma vida útil projetada superior a 120 anos.

Macacos hidráulicos e dispositivos de apoio permitem controlar o deslocamento de grandes estruturas durante operações de lançamento de pontes — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro de pontes e estruturas?

Projetos que envolvem transposição de vias ativas, grandes vãos livres ou solos de baixa capacidade de suporte exigem a contratação direta de um engenheiro de pontes e de um engenheiro geotécnico. A análise precisa da estabilidade do solo e da distribuição de cargas evita colapsos e acidentes graves.

A execução de estacas profundas sob lama bentonítica e o cálculo de empuxo hidráulico demandam conhecimento especializado e equipamentos de precisão. Sem a consultoria técnica adequada, qualquer erro no dimensionamento pode comprometer a segurança da infraestrutura vizinha.