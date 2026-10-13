Engenharia de alta complexidade utiliza deslizamento de deck em etapas para cruzar três linhas de carga e três de passageiros no acesso à nova estação de Birmingham.
Por que lançar o viaduto em etapas evita parar os trens no centro de Birmingham?
Você já tentou atravessar uma rua movimentada montando uma estrutura pesada diretamente no meio do tráfego? Para não interromper o fluxo diário dos trens de carga e passageiros, os engenheiros constroem o tabuleiro da ponte ao lado dos trilhos e o deslizam progressivamente sobre os pilares permanentes. Essa técnica é conhecida como lançamento incremental.
A estrutura desliza sobre apoios provisórios equipados com blocos de teflon e macacos hidráulicos, reduzindo o atrito a níveis mínimos. Assim, o deck curvo de 700 metros avança de forma controlada sobre o vão sem exigir escoramentos no leito das vias férreas ativas.
Quais são os números e as dimensões técnicas do viaduto Duddeston Junction?
A execução do projeto é liderada pelo consórcio Balfour Beatty VINCI em cooperação com a estatal HS2 Ltd e a gestora de infraestrutura Network Rail.
Comprimento total da estrutura: estende-se por 700 metros em traçado curvo e aclive contínuo de 3% no acesso à estação Curzon Street.
- Extensão do primeiro tramo lançado: avançou 170 metros de comprimento no primeiro empuxo hidráulico sobre as linhas de carga.
- Quantidade de linhas férreas transpostas: cruza seis trilhos ativos, divididos entre três linhas de carga e três linhas de passageiros.
- Altura máxima de elevação: atinge até 12 metros de altura em relação ao nível dos trilhos existentes na base.
- Profundidade do estaqueamento: utiliza 56 estacas escavadas rotativas de 750 mm de diâmetro e 22 metros de profundidade executadas pela Franki Foundations.
Como funciona na prática o deslize do deck curvo sobre os trilhos em uso?
A operação começa na plataforma de montagem lateral, onde os segmentos do tabuleiro de concreto e aço são montados e unidos por cabos de protensão. Em seguida, macacos hidráulicos de grande capacidade empurram a estrutura inteira milímetro a milímetro ao longo dos pilares já concretados.
Sensores a laser e macacos verticais corrigem a deflexão natural da ponta suspensa durante o avanço sobre o vão livre. Dessa forma, a estrutura vence os vãos operacionais sem encostar nos cabos de alimentação elétrica nem interferir no horário dos trens.
Onde acompanhar o avanço das obras do viaduto Duddeston Junction?
O registro em vídeo divulgado pelas equipes de engenharia mostra o avanço progressivo do deck metálico sobre o entroncamento ferroviário em Birmingham. As imagens aéreas detalham a curva acentuada da estrutura e o alinhamento com os demais viadutos que chegam à futura estação.
A gravação documenta a precisão do movimento hidráulico e o trabalho coordenado no canteiro para garantir a segurança dos trens em circulação abaixo da obra.
Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas de engenharia estrutural orientam a construção do viaduto?
O dimensionamento das estruturas e a verificação dos esforços mecânicos durante as fases transitórias de lançamento seguem os padrões do Eurocode 2 para estruturas de concreto e do Eurocode 3 para elementos metálicos. Essas diretrizes determinam as margens de segurança exigidas contra torções e flexões excessivas no tabuleiro.
O cumprimento rigoroso dessas normas internacionais assegura que a estrutura suporte as cargas dinâmicas dos trens de alta velocidade sem sofrer deformações permanentes, garantindo uma vida útil projetada superior a 120 anos.
Quando é necessário contratar um engenheiro de pontes e estruturas?
Projetos que envolvem transposição de vias ativas, grandes vãos livres ou solos de baixa capacidade de suporte exigem a contratação direta de um engenheiro de pontes e de um engenheiro geotécnico. A análise precisa da estabilidade do solo e da distribuição de cargas evita colapsos e acidentes graves.
A execução de estacas profundas sob lama bentonítica e o cálculo de empuxo hidráulico demandam conhecimento especializado e equipamentos de precisão. Sem a consultoria técnica adequada, qualquer erro no dimensionamento pode comprometer a segurança da infraestrutura vizinha.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro de pontes ou engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de deformação de solo, vibração e comprometimento estrutural sob cargas pesadas.