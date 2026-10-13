Em esquinas e divisões de pista, as faixas brancas desenhadas em diagonal podem indicar uma área que não deve ser utilizada pelos veículos. Essa pintura, chamada de zebrado de canalização, organiza os movimentos do trânsito. Estacionar sobre essas marcas prejudica a circulação e pode configurar infração grave.

O que significam as faixas brancas zebradas no asfalto?

As linhas diagonais usadas para dividir ou direcionar os movimentos são chamadas de marcas de canalização. Elas identificam partes do pavimento que não se destinam à circulação comum de veículos. Dependendo do projeto, aparecem perto de cruzamentos, ilhas pintadas e separações entre faixas.

Na sinalização de trânsito brasileira, pinturas no solo complementam placas e outros dispositivos. O desenho zebrado não deve ser confundido automaticamente com uma faixa de pedestres. A posição das linhas e o contexto da via ajudam a identificar sua função de orientação e separação.

O significado das faixas brancas zebradas no asfalto

Por que o zebrado não deve ser usado como vaga de estacionamento?

Uma área marcada para canalizar o fluxo pode parecer espaço livre, principalmente quando está na borda da pista. No entanto, a pintura indica que aquele trecho tem uma função de organização viária. Um carro parado ali pode dificultar curvas, reduzir a visibilidade ou atrapalhar a passagem.

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito define o zebrado de canalização com linhas inclinadas a 45 graus, acompanhando a circulação nas faixas vizinhas. O manual também diferencia as cores conforme os fluxos e a finalidade da marcação, evitando que a pintura seja interpretada como área disponível.

Onde os motoristas costumam encontrar esse tipo de pintura?

O zebrado pode aparecer em locais onde os movimentos precisam ser separados ou direcionados. Em alguns pontos, ele delimita uma área entre faixas; em outros, protege trechos próximos a vagas ou acessos. Essas linhas brancas são empregadas em contextos específicos, diferentes das marcações amarelas.

Entre as situações mais comuns estão estas áreas de canalização:

Entroncamentos: trechos que orientam a entrada e a saída dos veículos.

trechos que orientam a entrada e a saída dos veículos. Bifurcações: espaços desenhados para separar trajetórias de circulação.

espaços desenhados para separar trajetórias de circulação. Esquinas: áreas em que a pintura ajuda a manter trajetórias livres.

áreas em que a pintura ajuda a manter trajetórias livres. Proteção de vagas: espaços demarcados para preservar a circulação próxima ao estacionamento.

O significado das faixas brancas zebradas no asfalto

Qual é a infração prevista para quem estaciona sobre o zebrado?

O enquadramento específico consta do artigo 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. A regra abrange estacionamento ao lado ou sobre marcas de canalização. Quando a sinalização está regular e a conduta corresponde ao enquadramento, trata-se de infração grave, com multa e previsão de remoção do veículo.

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito apresenta o código 545-26 para essa situação e registra cinco pontos na habilitação. O documento também orienta a fiscalização a considerar as condições da sinalização, evitando enquadrar situações que exigem outra classificação.

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Como reconhecer a marcação e evitar uma parada inadequada?

Antes de estacionar, observe se a área está delimitada por linhas diagonais destinadas à canalização. Uma sobra de pavimento não significa vaga disponível. É preciso considerar as placas, a sinalização horizontal e os limites da faixa de circulação, especialmente em esquinas e proximidades de acessos.

As faixas brancas em formato de zebra ajudam a manter o espaço viário compreensível e organizado. Respeitar a pintura não é apenas evitar uma autuação: significa preservar as trajetórias previstas para os veículos e reduzir interferências em pontos onde a circulação exige atenção especial.