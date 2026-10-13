Resumo executivo 🏗️ Ponte montada ao lado do trilho Treliça metálica de 4.200 toneladas montada no solo para evitar paralisação da ferrovia. 📐 Lançamento em três etapas Empurrada horizontalmente sobre macacos hidráulicos e deslizadores de teflon a 40 metros de altura. 🚂 Zero impacto no tráfego de trens Cruzamento sobre a linha ativa Birmingham–Lichfield feito sem interromper o serviço diário. 🔩 Aço de alta resistência Uso de aço corten patinável com iluminação dinâmica para durar mais de 120 anos.

A maior ponte do projeto HS2 foi totalmente montada ao lado da via e empurrada sobre trilhos ativos no Reino Unido. A construção de linhas de trem de alta velocidade em centros urbanos exige cruzar ferrovias históricas em operação sem causar paralisia no transporte público diário.

Por que construir uma ponte inteira ao lado da linha e depois empurrá-la?

Você já tentou mover um móvel pesado sem arranhar o chão usando rodízios ou panos deslizantes? Na engenharia de pontes, mover uma estrutura inteira de milhares de toneladas segue uma lógica parecida, mas usa trilhos temporários e macacos hidráulicos. Esse método construtivo é chamado de lançamento incremental.

Em vez de erguer guindastes sobre os trilhos e bloquear os trens por meses, os engenheiros da joint venture Balfour Beatty-VINCI montaram a treliça de aço corten em um canteiro adjacente. Ao empurrar a estrutura com velocidade controlada de poucos metros por hora, reduz-se o risco operacional a quase zero.

A ponte Curzon 2, integrante do projeto ferroviário HS2, foi concebida para atravessar infraestrutura ferroviária existente com uma operação de deslocamento horizontal — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são os números técnicos da ponte Curzon 2?

A estrutura combina dimensões monumentais com tolerâncias milimétricas de montagem para suportar os trens de alta velocidade que conectarão Londres a Birmingham.

Massa total da estrutura montada: 4.200 toneladas de aço estrutural patinável, equivalente ao peso de cerca de 300 ônibus de dois andares britânicos alinhados.

Extensão total do trecho treliçado: 150 metros de comprimento livre, cruzando a ferrovia histórica sem pilares intermediários na faixa de domínio.

150 metros de comprimento livre, cruzando a ferrovia histórica sem pilares intermediários na faixa de domínio. Altura de elevação sobre o solo: 40 metros acima do nível do solo, tornando-se a estrutura mais alta de todo o trecho da HS2 .

40 metros acima do nível do solo, tornando-se a estrutura mais alta de todo o trecho da . Fases de empuxo hidráulico: operação dividida em 3 etapas de lançamento sequenciais com checagens estruturais contínuas.

operação dividida em 3 etapas de lançamento sequenciais com checagens estruturais contínuas. Material metálico principal: aço corten de alta resistência mecânica conforme norma europeia BS EN 10025-5, eliminando a necessidade de pintura periódica.

Como funciona o lançamento de uma ponte de 4.200 toneladas na prática?

A operação utiliza cilindros hidráulicos de alta capacidade fixados na base de concreto. Esses macacos empurram a estrutura sobre patins revestidos de teflon e placas de aço inoxidável lubrificadas com graxa especial, reduzindo o atrito a uma fração do peso total.

Enquanto a ponta da ponte avança no ar sobre o vazio, um “bico de lançamento” metálico mais leve reduz o momento fletor na extremidade até alcançar o pilar do outro lado. Assim, a estrutura desliza com precisão milimétrica sem deformar ou tombar.

Método Construtivo Interrupção da Ferrovia Segurança e Eficiência 🏗️ Lançamento Incremental (Curzon 2) Mínima (poucas horas de bloqueio agendado) Alta segurança com montagem prévia no solo 🏗️ Montagem Convencional com Guindastes Severa (meses de interrupção contínua) Maior risco de queda de cargas sobre a via 🏗️ Moldada no Local (Fôrmas Cobre-Vão) Total (bloqueio prolongado para cura do concreto) Dependente de condições climáticas no topo

Como foi a operação real de empurrar a ponte Curzon 2 em Birmingham?

O registro em vídeo mostra os bastidores e o time-lapse da manobra histórica realizada pela equipe da HS2 Ltd sobre a linha Cross City em Birmingham.

As imagens mostram a transição gradual da treliça metálica sobre os pilares de concreto e a passagem segura sobre o viaduto vitoriano existente.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem o projeto e lançamento de pontes metálicas?

Projetos de pontes ferroviárias metálicas de grande porte seguem rígidos parâmetros internacionais de dimensionamento, como as normas europeias Eurocode 3 (BS EN 1993 para estruturas de aço) e Eurocode 1 (BS EN 1991 para cargas de tráfego e vento). No Brasil, a referência equivalente é a ABNT NBR 8800 para estruturas de aço e a ABNT NBR 7187 para projeto de pontes.

Essas diretrizes exigem análises detalhadas de fadiga metálica e verificação de tensões dinâmicas durante o próprio processo de lançamento. Assim, o projeto garante que as cargas temporárias da montagem não comprometam a vida útil operacional estimada em mais de 120 anos.

A movimentação de grandes pontes metálicas exige apoios temporários, equipamentos de alta capacidade e controle rigoroso do alinhamento estrutural — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas de pontes?

A concepção de pontes e viadutos requer parecer técnico de um engenheiro especialista em estruturas ou engenheiro geotécnico sempre que a obra envolver grandes vãos livres, interferência com vias ativas ou solos de baixa capacidade de carga.

Não é um trabalho que se executa sem estudos aprofundados de viabilidade e simulações computacionais, pois falhas na estimativa de deformação ou assentamento de fundações podem causar acidentes graves e colapso de infraestruturas críticas.