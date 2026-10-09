Resumo executivo ⛰️ Usina dentro da montanha Casa de força subterrânea escavada a 800 metros de profundidade no maciço rochoso. 💧 Bateria hídrica reversível A água é bombeada ao topo na sobra de energia e desce gerando eletricidade no pico de consumo. 🚜 27 km de túneis rochosos Megamáquinas tuneladoras de 11 metros de diâmetro perfuram o solo sob alta pressão. 🔋 350.000 MWh de capacidade Energia suficiente para abastecer 3 milhões de residências por uma semana contínua.

Uma das maiores obras de engenharia subterrânea do mundo vai armazenar 350 mil megawatt-hora de energia reutilizando a mesma água entre dois lagos em altitudes diferentes.

Como funciona uma bateria gigante feita de água e montanhas?

Pense no sistema como um ciclo fechado onde a água funciona como uma bateria recarregável. Quando parques solares e eólicos geram mais eletricidade do que a cidade precisa durante o dia, essa energia sobra e alimenta bombas gigantes no fundo da montanha, empurrando a água do lago de baixo para o lago de cima.

Quando a noite chega e o consumo de energia dispara, o fluxo é invertido: a água despenca por gravidade através de túneis subterrâneos sob uma queda bruta de 700 metros, girando turbinas reversíveis de 2.000 megawatts. Esse mecanismo de compensação hídrica gera eletricidade em menos de dois minutos, garantindo estabilidade imediata para a rede elétrica nacional sem queimar combustíveis fósseis.

A casa de máquinas do Snowy 2.0 terá dimensões comparáveis às de um edifício de cerca de 20 andares escondido dentro da montanha — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da megaescavação?

A construção do complexo Snowy 2.0 exige vencer rochas graníticas com resistência à compressão superior a 150 megapascais, utilizando escavações subterrâneas profundas projetadas pela joint venture Future Generation para o órgão estatal Snowy Hydro.

Capacidade total de geração: atinge 2.000 megawatts de potência instalada através de 6 unidades geradoras reversíveis instaladas no coração do maciço rochoso.

Profundidade da caverna principal: localizada a 800 metros abaixo da superfície terrestre, abrigando a casa de força e a câmara de transformação.

localizada a 800 metros abaixo da superfície terrestre, abrigando a casa de força e a câmara de transformação. Extensão da rede de túneis: soma 27 quilômetros de galerias subterrâneas de adução e restituição com diâmetro útil de 10 a 11 metros.

soma 27 quilômetros de galerias subterrâneas de adução e restituição com diâmetro útil de 10 a 11 metros. Desnível operacional útil: aproveita uma queda hidráulica de 700 metros entre o reservatório superior de Tantangara e o inferior de Talbingo.

aproveita uma queda hidráulica de 700 metros entre o reservatório superior de Tantangara e o inferior de Talbingo. Volume de armazenamento energético: acumula 350.000 megawatt-hora (350 GWh) de capacidade contínua de reserva para a rede.

Como as tuneladoras perfuram a rocha sob centenas de metros de terra?

Para abrir caminho por dentro da montanha, os engenheiros utilizam tuneladoras do tipo TBM (Tunnel Boring Machine) equipadas com discos cortadores de carbeto de tungstênio. À medida que a máquina avança esmagando a rocha, braços robóticos erguem pesados anéis pré-moldados de concreto armado para revestir e estruturar a parede do túnel instantaneamente.

Simultaneamente, o sistema injeta calda de cimento especial a alta pressão atrás dos anéis de concreto para preencher qualquer espaço vazio e bloquear infiltrações do lençol freático. Esse revestimento contínuo impede que a força imensa do maciço rochoso esmague a galeria, mantendo a estrutura totalmente vedada e estável contra pressões de rocha que superam 20 megapascais nas zonas mais profundas.

Característica Usina Convencional Hidrelétrica Reversível (Snowy 2.0) 🔄 Modo de Operação Fluxo unidirecional (só gera) Ciclo bidirecional (gera e bombeia) 💧 Uso da Água Depende do fluxo natural do rio Circuito fechado entre dois reservatórios ⚡ Resposta de Rede Minutos a horas para ajuste Injeção de carga em menos de 90 segundos

Como é o trabalho de engenharia na caverna subterrânea?

Escavar a caverna central que abrigará as turbinas exige retirar mais de 500 mil metros cúbicos de rocha do interior da montanha. Essa cavidade gigante possui proporções comparáveis a um prédio de 20 andares totalmente embutido na rocha, exigindo contenção contínua com tirantes de aço e concreto projetado.

O acompanhamento geotécnico utiliza sensores de convergência a laser para monitorar se as paredes de rocha sofrem qualquer deformação milimétrica durante as explosões controladas e a passagem das máquinas.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Snowy Hydro Limited demonstra a escala das tuneladoras e o avanço das escavações subterrâneas:

Quais normas e padrões técnicos garantem a segurança do túnel?

O projeto de suporte de rocha e revestimento segue os padrões internacionais da ISRM (International Society for Rock Mechanics) e diretrizes de cálculo estrutural da norma australiana AS 1170, equivalentes aos preceitos da ABNT NBR 13292 para escavações subterrâneas em rocha.

A tubulação e o revestimento são dimensionados para resistir tanto aos golpes de aríete causados por manobras rápidas de válvulas quanto à pressão hidrostática interna que atinge cerca de 70 bar. Essa precisão técnica assegura estabilidade estrutural para uma vida útil operacional superior a 100 anos.

Cerca de 27 quilômetros de túneis formam a infraestrutura subterrânea que conecta os dois reservatórios à central reversível — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um especialista em engenharia geotécnica deve ser acionado?

Qualquer projeto que envolva corte de maciços rochosos, túneis hidráulicos ou contenção de grandes pressões de água requer a consultoria direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas especializados em mecânica dos solos e das rochas.

Tentar realizar escavações profundas ou alterações de fluxo de água sem análise de tensões e sondagens detalhadas pode provocar colapsos de terreno e infiltrações incontroláveis. Por isso, a instrumentação geotécnica e o mapeamento de fraturas são obrigatórios antes de qualquer intervenção física no solo.