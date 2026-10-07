Resumo executivo 💧 Reservatório no rio Camanducaia Acúmulo total de 55,88 bilhões de litros cobrindo uma área alagada de 4,9 km² em Amparo. 🏗️ Maciço de concreto compactado Barramento estruturado em Concreto Compactado com Rolo para resistir à alta pressão da água. 🛡️ Garantia de vazão na estiagem Eleva o fluxo do rio para 8,7 m³/s contínuos, abastecendo 28 municípios no entorno. ⚙️ Supervisão e segurança hídrica Gestão técnica conduzida pelo SP Águas em parceria estratégica com a SABESP.

Em Amparo, a implantação da nova represa pela SP Águas cria uma reserva estratégica de 55,88 bilhões de litros para proteger a Região Metropolitana de Campinas contra estiagens severas.

Por que uma barragem de retenção é indispensável durante os períodos de seca?

Quando as chuvas fortes atingem a região de Amparo no verão, o volume de água escoa rapidamente pelo leito do rio e se perde rio abaixo. Sem uma estrutura de represamento, a estação seca reduz drasticamente a vazão do canal e deixa as captações urbanas sem água suficiente.

Para segurar essa água, os engenheiros projetaram um barramento resistente feito com Concreto Compactado com Rolo (CCR). Esse material possui densidade muito elevada, funcionando como uma barreira rígida que suporta a imensa pressão do reservatório e distribui todo o peso diretamente para a rocha firme do subsolo.

A Barragem Duas Pontes vai formar um reservatório de quase 56 bilhões de litros para ampliar a disponibilidade de água na região — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números técnicos do reservatório da Barragem Duas Pontes?

Coordenado pelo órgão estadual SP Águas (antigo DAEE) em parceria com a SABESP, o empreendimento reúne dimensões de grande porte projetadas para regularizar a Bacia PCJ.

Capacidade de armazenamento útil: acumula até 55,88 bilhões de litros de água, cobrindo uma área de espelho d’água de 4,9 km² no município de Amparo.

Vazão regularizada garantida: eleva o fluxo mínimo do rio Camanducaia para 8,7 m³/s na seca, superando a média natural histórica de apenas 3,4 m³/s.

eleva o fluxo mínimo do rio Camanducaia para 8,7 m³/s na seca, superando a média natural histórica de apenas 3,4 m³/s. Maciço estrutural de contenção: barramento construído em concreto e enrocamento dimensionado para suportar impulsos hidrostáticos de grande escala.

barramento construído em concreto e enrocamento dimensionado para suportar impulsos hidrostáticos de grande escala. Vertedouro de soleira livre: canal de descarga dimensionado para escoar cheias decamilenares sem colocar em risco a borda livre da barragem.

canal de descarga dimensionado para escoar cheias decamilenares sem colocar em risco a borda livre da barragem. Tratamento de fundação com injeções: aplicação de calda de cimento sob alta pressão na rocha de base para vedar fraturas e impedir infiltrações de água.

Como funciona a liberação de água do reservatório no dia a dia?

Durante os meses chuvosos, as comportas da torre de tomada d’água retêm o excesso de chuva e enchem o reservatório gradualmente. Nesse período, sensores geotécnicos e piezômetros instalados dentro do concreto monitoram a pressão interna em tempo real.

Quando chega a estiagem, os técnicos acionam as válvulas do descarregador de fundo para liberar o volume necessário de forma controlada. Assim, o rio Camanducaia mantém um fluxo saudável e constante, permitindo que as bombas das cidades vizinhas captem água limpa sem interrupções.

Indicador Hidráulico Sem a Barragem Com a Barragem Duas Pontes 🌊 Vazão Média na Seca 3,4 m³/s (fluxo crítico no inverno) 8,7 m³/s (vazão regular mantida) 💧 Capacidade de Reserva Zero acúmulo no leito natural 55,88 bilhões de litros estocados 🛡️ Segurança Regional Risco constante de racionamento Abastecimento garantido para 28 cidades 🌧️ Controle de Inundações Enchentes sem amortecimento prévio Laminagem de picos de cheia no reservatório

Onde ver o andamento e a estrutura das obras de Amparo?

Acompanhar a evolução das obras de engenharia civil no leito do rio Camanducaia permite visualizar a grandiosidade das etapas de escavação e concretagem da estrutura.

Registros em vídeo documentam a movimentação de máquinas pesadas e a preparação das fundações rochosas no canteiro de obras de Amparo.

Abaixo, um vídeo do canal Interior em Evolução que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia asseguram a estabilidade da barragem?

Projetos de grande porte no Brasil seguem a Lei Federal nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. O controle tecnológico do material atende aos requisitos da NBR 12655 para garantir resistência contínua do concreto ao longo de décadas.

Esses padrões exigem testes rigorosos de porosidade e ensaios de compressão axial nos corpos de prova. Por isso, a barragem suporta variações térmicas bruscas e vibrações do solo sem desenvolver fissuras comprometedoras.

A regularização da vazão permite liberar parte da água armazenada quando a disponibilidade natural do rio diminui — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras hídricas?

Sempre que uma obra envolva contenção de grandes massas de água, escavações profundas ou aterros sobre solos moles, a consultoria de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro hidráulico é obrigatória para calcular a capacidade de suporte do terreno.

Essa análise impede erros de dimensionamento que poderiam provocar infiltrações graves ou deslizamentos de terra. Por essa razão, projetos desse porte exigem responsabilidade técnica registrada e monitoramento constante.