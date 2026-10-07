Ao utilizar a pia da cozinha ou do banheiro, é comum notar o acúmulo de água atrás da cuba ou marcas de umidade no armário logo abaixo. O acabamento de silicone convencional aplicado no encontro das bancadas de pedra com a parede trinca com as vibrações do imóvel, criando frestas por onde a água infiltra na marcenaria.

Por que o silicone comum racha nas juntas das bancadas?

As bancadas de mármore, granito ou quartzo estão sujeitas à dilatação e contração mecânica causadas por mudanças de temperatura e pela acomodação natural das estruturas da edificação. Além disso, o peso de utensílios, louças e o uso diário provocam micro-deformações na peça de pedra.

O silicone acético comum possui baixa elasticidade e pouca resistência ao rasgamento contínuo. Conforme a pedra se movimenta alguns milímetros, o elastômero rígido perde a adesão na superfície da pedra ou na cerâmica, rompendo a vedação. A água que escorre pelo rodabanca passa a penetrar diretamente na parte traseira e superior do móvel de madeira.

A melhor opção de polímero MS da região nacional para calafetar juntas de dilatação em pias

Quais são os principais prejuízos causados pelas infiltrações na marcenaria?

Deixar o selante da bancada rompido causa estragos permanentes nos armários planejados e favorece contaminações. Os fatores de risco associados à falha na vedação entre a pedra e a parede incluem:

Como realizar a vedação adequada das juntas de dilatação?

Substituir o silicone acético simples por elastômeros de alta capacidade de movimentação garante a vedação duradoura da pia.

As etapas recomendadas para remover o selante antigo e aplicar o produto correto são:

Remover todo o silicone antigo com auxílio de um estilete e raspador de plástico.

Limpar a fresta entre a pedra e a parede com álcool isopropílico para eliminar gordura e poeira.

Aguardar a secagem completa da superfície antes de aplicar o novo produto.

Utilizar selante à base de **Polímero MS** ou **Poliuretano (PU)** para juntas com movimentação.

Proteger as bordas da pedra e do azulejo com fita crepe para obter um acabamento reto e uniforme.

Aplicar o selante de forma contínua com pistola aplicadora e alisar com uma espátula molhada em água com sabão neutro.

Aguardar o tempo de cura total indicado pelo fabricante antes de liberar o uso de água na bancada.

Por que a escolha do selante técnico evita falhas de vedação?

Seguir as diretrizes de vedação em rochas ornamentais e louças sanitárias previne danos estruturais graves. Os parâmetros de avaliação de selantes e materiais elásticos são acompanhados pelo Inmetro, o órgão de conformidade técnica, enquanto as normas de especificação de rochas ornamentais e vedações na construção civil são registradas na Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Ao contrário do silicone acético, os selantes de Polímero MS possuem altíssima elasticidade, excelente adesão em superfícies úmidas e não mancham rochas porosas como mármores e granitos claros. Essa flexibilidade acompanha a movimentação do móvel sem rachar.

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Como comparar as opções de selantes para bancadas de pedra?

Conhecer as propriedades dos insumos de vedação ajuda a selecionar o produto com a durabilidade necessária para o ambiente.

A tabela abaixo detalha o comportamento dos principais selantes usados em bancadas:

Tipo de selante Elasticidade e resistência mecânica Recomendação para pias e bancadas Silicone Acético Comum Selante econômico de cura com cura por umidade Baixa flexibilidade; trinca com movimentações Contraindicado para juntas ativas Silicone Neutro Fungicida Cura sem liberação de ácido acético Boa elasticidade e imune a fungos e bolor Uso em áreas de baixa dilatação Selante de Polímero MS / PU Tecnologia híbrida de altíssima adesão Máxima elasticidade, não racha e aceita pintura Ideal para juntas de pedra e parede

Como garantir a durabilidade da marcenaria e da bancada?

Para evitar danos nos armários, faça inspeções periódicas na linha de vedação entre a bancada e a parede e enxugue o excesso de água acumulado no rodabanca. Evite apoiar pesos excessivos no centro das pedras sem suportes intermediários.

Aplicar o acabamento de silicone adequado ou selante polimérico preserva a estrutura da marcenaria, mantendo sua cozinha limpa, organizada e livre de infiltrações.