Ao utilizar a pia da cozinha ou do banheiro, é comum notar o acúmulo de água atrás da cuba ou marcas de umidade no armário logo abaixo. O acabamento de silicone convencional aplicado no encontro das bancadas de pedra com a parede trinca com as vibrações do imóvel, criando frestas por onde a água infiltra na marcenaria.
Por que o silicone comum racha nas juntas das bancadas?
As bancadas de mármore, granito ou quartzo estão sujeitas à dilatação e contração mecânica causadas por mudanças de temperatura e pela acomodação natural das estruturas da edificação. Além disso, o peso de utensílios, louças e o uso diário provocam micro-deformações na peça de pedra.
O silicone acético comum possui baixa elasticidade e pouca resistência ao rasgamento contínuo. Conforme a pedra se movimenta alguns milímetros, o elastômero rígido perde a adesão na superfície da pedra ou na cerâmica, rompendo a vedação. A água que escorre pelo rodabanca passa a penetrar diretamente na parte traseira e superior do móvel de madeira.
Quais são os principais prejuízos causados pelas infiltrações na marcenaria?
Deixar o selante da bancada rompido causa estragos permanentes nos armários planejados e favorece contaminações. Os fatores de risco associados à falha na vedação entre a pedra e a parede incluem:
Como realizar a vedação adequada das juntas de dilatação?
Substituir o silicone acético simples por elastômeros de alta capacidade de movimentação garante a vedação duradoura da pia.
As etapas recomendadas para remover o selante antigo e aplicar o produto correto são:
- Remover todo o silicone antigo com auxílio de um estilete e raspador de plástico.
- Limpar a fresta entre a pedra e a parede com álcool isopropílico para eliminar gordura e poeira.
- Aguardar a secagem completa da superfície antes de aplicar o novo produto.
- Utilizar selante à base de **Polímero MS** ou **Poliuretano (PU)** para juntas com movimentação.
- Proteger as bordas da pedra e do azulejo com fita crepe para obter um acabamento reto e uniforme.
- Aplicar o selante de forma contínua com pistola aplicadora e alisar com uma espátula molhada em água com sabão neutro.
- Aguardar o tempo de cura total indicado pelo fabricante antes de liberar o uso de água na bancada.
Por que a escolha do selante técnico evita falhas de vedação?
Seguir as diretrizes de vedação em rochas ornamentais e louças sanitárias previne danos estruturais graves. Os parâmetros de avaliação de selantes e materiais elásticos são acompanhados pelo Inmetro, o órgão de conformidade técnica, enquanto as normas de especificação de rochas ornamentais e vedações na construção civil são registradas na Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Ao contrário do silicone acético, os selantes de Polímero MS possuem altíssima elasticidade, excelente adesão em superfícies úmidas e não mancham rochas porosas como mármores e granitos claros. Essa flexibilidade acompanha a movimentação do móvel sem rachar.
Como comparar as opções de selantes para bancadas de pedra?
Conhecer as propriedades dos insumos de vedação ajuda a selecionar o produto com a durabilidade necessária para o ambiente.
A tabela abaixo detalha o comportamento dos principais selantes usados em bancadas:
|Tipo de selante
|Elasticidade e resistência mecânica
|Recomendação para pias e bancadas
|Silicone Acético Comum Selante econômico de cura com cura por umidade
|Baixa flexibilidade; trinca com movimentações
|Contraindicado para juntas ativas
|Silicone Neutro Fungicida Cura sem liberação de ácido acético
|Boa elasticidade e imune a fungos e bolor
|Uso em áreas de baixa dilatação
|Selante de Polímero MS / PU Tecnologia híbrida de altíssima adesão
|Máxima elasticidade, não racha e aceita pintura
|Ideal para juntas de pedra e parede
Como garantir a durabilidade da marcenaria e da bancada?
Para evitar danos nos armários, faça inspeções periódicas na linha de vedação entre a bancada e a parede e enxugue o excesso de água acumulado no rodabanca. Evite apoiar pesos excessivos no centro das pedras sem suportes intermediários.
Aplicar o acabamento de silicone adequado ou selante polimérico preserva a estrutura da marcenaria, mantendo sua cozinha limpa, organizada e livre de infiltrações.