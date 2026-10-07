O avanço das obras do Ramal do Salgado garante uma rota 150 km mais curta para levar a água do Rio São Francisco ao Açude Castanhão. A escassez hídrica no semiárido cearense exige infraestrutura capaz de transportar grandes volumes de água com o mínimo de perda. O Ramal do Salgado surge como a solução estratégica para interligar o reservatório de Jati diretamente à bacia do Rio Salgado.
Por que encurtar o trajeto da água reduz perdas e protege o abastecimento?
Quando a água viaja por leitos naturais de rios secos sob o sol intenso do sertão, boa parte do volume se perde pelo caminho infiltrando no solo seco e evaporando com o calor. O revestimento em concreto armado cria uma calha impermeável que impede que o recurso precioso seja absorvido pela terra. Esse mecanismo de contenção e controle de vazão é chamado de eficiência de condução hídrica em canais abertos.
Ao substituir um percurso natural sinuoso de cerca de 180 km por um canal projetado de 35 km, a engenharia reduz o tempo de viagem do fluxo de dias para poucas horas. Essa redução drástica da lâmina d’água exposta reduz a taxa de evaporação de forma exponencial, mantendo a vazão nominal de 20 m³/s praticamente intacta até o deságue.
Quais são as dimensões técnicas e a capacidade do Ramal do Salgado?
A construção promovida pelo Governo do Ceará e pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional combina escavações geológicas complexas, estruturas de controle e revestimentos de alta durabilidade para suportar a força da água.
Extensão total do canal: possui cerca de 35 km de extensão contínua interligando o reservatório de Jati ao leito do Rio Salgado em Lavras da Mangabeira.
- Capacidade máxima de vazão: dimensionada para conduzir até 20 m³/s, o equivalente a 20.000 litros de água por segundo fluindo em regime contínuo.
- Estágio de execução física: atingiu a marca de 55% de avanço nas obras em maio de 2026, mantendo o cronograma das estruturas hidráulicas.
- Revestimento em concreto impermeável: placas de concreto armado com espessura projetada para resistir à erosão hidráulica e prevenir infiltrações no subsolo.
- Impacto no reservatório Castanhão: abastece diretamente o maior açude do estado, assegurando a reserva hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza.
Como a água flui pelo canal até chegar às torneiras da população?
O sistema funciona aproveitando a gravidade e o desnível topográfico natural do terreno, dispensando o uso de estações de bombeamento contínuo em longos trechos. As comportas reguladoras na cabeceira em Jati controlam a abertura e o volume inicial, permitindo que a água deslize suavemente pela calha trapezoidal de concreto.
Ao alcançar o Rio Salgado e subsequentemente o Rio Jaguaribe, o volume reforçado chega ao Açude Castanhão com rapidez e regularidade. A partir desse reservatório central, os sistemas de adutoras e o Eixão das Águas distribuem o recurso potável para os municípios atendidos.
Como as frentes de trabalho operam na escavação e concretagem do canal?
As equipes de engenharia utilizam escavadeiras de grande porte e pavimentadoras contínuas de canais para moldar as paredes laterais com precisão milimétrica. A combinação de terraplenagem e aplicação mecânica de concreto garante que as inclinações fiquem perfeitamente alinhadas para o fluxo hídrico.
O acompanhamento visual das obras demonstra o progresso acelerado das estruturas de passagem, pontes de serviço e trechos de escavação em rocha. Essas etapas preparatórias garantem a estanqueidade e a segurança do canal antes da liberação do fluxo.
Abaixo, um vídeo da construtora Engibras que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança e durabilidade do canal?
A construção de canais de grande porte no Brasil deve seguir rigorosamente as diretrizes da ABNT NBR 12655 para preparo e controle de concreto estrutural, além das especificações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para obras hídricas. Essas regras definem a resistência à compressão do concreto e a durabilidade necessária contra fissuras provocadas pelo contato constante com a água.
Os engenheiros seguem esses padrões normativos para assegurar que a estrutura suporte variações térmicas extremas e o desgaste mecânico da água ao longo de décadas sem vazamentos. O cumprimento rígido dessas normas evita reparos emergenciais e garante que o investimento público cumpra sua vida útil projetada
Quando é necessário consultar um engenheiro hídrico ou geotécnico em obras de canais?
A intervenção de um engenheiro hídrico ou de um engenheiro geotécnico é indispensável no dimensionamento de canais, na análise de estabilidade de taludes e no cálculo de vazões de projeto. Qualquer alteração em cursos d’água naturais ou construção de calhas de drenagem privada exige estudos prévios de solo e mecânica dos fluidos.
Não se trata de uma obra simples de escavação manual, pois erros na inclinação do terreno ou na compactação do solo provocam erosões graves e colapso das paredes do canal. Apenas profissionais habilitados podem emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica e garantir a segurança hídrica da região.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos hídricos locais e obras de drenagem ou retificação de canais, recomenda-se a avaliação de um engenheiro hídrico ou engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de erosão, infiltração ou comprometimento de taludes.