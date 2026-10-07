Resumo executivo 💧 O que é a obra? Um canal hídrico de 35 km projetado para conectar o Rio São Francisco ao Açude Castanhão. ⚡ Como funciona a condução? Comportas e canais trapezoidais transportam até 20.000 litros de água por segundo por gravidade. 🛡️ Por que é importante? Reduz perdas por evaporação e previne racionamentos para milhões de cearenses. 📊 Qual o estágio atual? Alcançou 55% de execução física em maio de 2026 com frentes de escavação e concretagem.

O avanço das obras do Ramal do Salgado garante uma rota 150 km mais curta para levar a água do Rio São Francisco ao Açude Castanhão. A escassez hídrica no semiárido cearense exige infraestrutura capaz de transportar grandes volumes de água com o mínimo de perda. O Ramal do Salgado surge como a solução estratégica para interligar o reservatório de Jati diretamente à bacia do Rio Salgado.

Por que encurtar o trajeto da água reduz perdas e protege o abastecimento?

Quando a água viaja por leitos naturais de rios secos sob o sol intenso do sertão, boa parte do volume se perde pelo caminho infiltrando no solo seco e evaporando com o calor. O revestimento em concreto armado cria uma calha impermeável que impede que o recurso precioso seja absorvido pela terra. Esse mecanismo de contenção e controle de vazão é chamado de eficiência de condução hídrica em canais abertos.

Ao substituir um percurso natural sinuoso de cerca de 180 km por um canal projetado de 35 km, a engenharia reduz o tempo de viagem do fluxo de dias para poucas horas. Essa redução drástica da lâmina d’água exposta reduz a taxa de evaporação de forma exponencial, mantendo a vazão nominal de 20 m³/s praticamente intacta até o deságue.

O Ramal do Salgado combina diferentes estruturas de engenharia para criar uma rota hídrica de cerca de 35 km no Ceará — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões técnicas e a capacidade do Ramal do Salgado?

A construção promovida pelo Governo do Ceará e pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional combina escavações geológicas complexas, estruturas de controle e revestimentos de alta durabilidade para suportar a força da água.

Extensão total do canal: possui cerca de 35 km de extensão contínua interligando o reservatório de Jati ao leito do Rio Salgado em Lavras da Mangabeira.

Capacidade máxima de vazão: dimensionada para conduzir até 20 m³/s, o equivalente a 20.000 litros de água por segundo fluindo em regime contínuo.

dimensionada para conduzir até 20 m³/s, o equivalente a 20.000 litros de água por segundo fluindo em regime contínuo. Estágio de execução física: atingiu a marca de 55% de avanço nas obras em maio de 2026, mantendo o cronograma das estruturas hidráulicas.

atingiu a marca de 55% de avanço nas obras em maio de 2026, mantendo o cronograma das estruturas hidráulicas. Revestimento em concreto impermeável: placas de concreto armado com espessura projetada para resistir à erosão hidráulica e prevenir infiltrações no subsolo.

placas de concreto armado com espessura projetada para resistir à erosão hidráulica e prevenir infiltrações no subsolo. Impacto no reservatório Castanhão: abastece diretamente o maior açude do estado, assegurando a reserva hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza.

Como a água flui pelo canal até chegar às torneiras da população?

O sistema funciona aproveitando a gravidade e o desnível topográfico natural do terreno, dispensando o uso de estações de bombeamento contínuo em longos trechos. As comportas reguladoras na cabeceira em Jati controlam a abertura e o volume inicial, permitindo que a água deslize suavemente pela calha trapezoidal de concreto.

Ao alcançar o Rio Salgado e subsequentemente o Rio Jaguaribe, o volume reforçado chega ao Açude Castanhão com rapidez e regularidade. A partir desse reservatório central, os sistemas de adutoras e o Eixão das Águas distribuem o recurso potável para os municípios atendidos.

Indicador Técnico Métrica da Obra Impacto no Abastecimento 📐 Extensão do Canal Cerca de 35 km Encurta o percurso hídrico em cerca de 150 km em relação ao leito original. 🌊 Capacidade de Vazão 20 m³/s (20.000 l/s) Garante alimentação contínua ao Açude Castanhão em períodos críticos. 🏗️ Avanço Físico 55% concluídos (maio/2026) Assegura a entrega gradativa dos trechos de canalização e túneis.

Como as frentes de trabalho operam na escavação e concretagem do canal?

As equipes de engenharia utilizam escavadeiras de grande porte e pavimentadoras contínuas de canais para moldar as paredes laterais com precisão milimétrica. A combinação de terraplenagem e aplicação mecânica de concreto garante que as inclinações fiquem perfeitamente alinhadas para o fluxo hídrico.

O acompanhamento visual das obras demonstra o progresso acelerado das estruturas de passagem, pontes de serviço e trechos de escavação em rocha. Essas etapas preparatórias garantem a estanqueidade e a segurança do canal antes da liberação do fluxo.

Abaixo, um vídeo da construtora Engibras que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança e durabilidade do canal?

A construção de canais de grande porte no Brasil deve seguir rigorosamente as diretrizes da ABNT NBR 12655 para preparo e controle de concreto estrutural, além das especificações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para obras hídricas. Essas regras definem a resistência à compressão do concreto e a durabilidade necessária contra fissuras provocadas pelo contato constante com a água.

Os engenheiros seguem esses padrões normativos para assegurar que a estrutura suporte variações térmicas extremas e o desgaste mecânico da água ao longo de décadas sem vazamentos. O cumprimento rígido dessas normas evita reparos emergenciais e garante que o investimento público cumpra sua vida útil projetada

Túneis, aquedutos e canais são combinados para manter a continuidade da rota hídrica através de diferentes tipos de terreno — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro hídrico ou geotécnico em obras de canais?

A intervenção de um engenheiro hídrico ou de um engenheiro geotécnico é indispensável no dimensionamento de canais, na análise de estabilidade de taludes e no cálculo de vazões de projeto. Qualquer alteração em cursos d’água naturais ou construção de calhas de drenagem privada exige estudos prévios de solo e mecânica dos fluidos.

Não se trata de uma obra simples de escavação manual, pois erros na inclinação do terreno ou na compactação do solo provocam erosões graves e colapso das paredes do canal. Apenas profissionais habilitados podem emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica e garantir a segurança hídrica da região.