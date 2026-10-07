Como guardar semijoias: Rahra dá dicas para evitar umidade e desgaste

Depois de tirar o brinco ou o colar no fim do dia, o lugar onde a peça vai parar faz diferença. A gaveta do banheiro, a caixinha com tudo misturado ou a bancada perto da pia são escolhas comuns, e nenhuma delas é a ideal para uma semijoia.

A Rahra , marca de semijoias fundada em 1988 em Pouso Alegre, no Sul de Minas, orienta que cada peça seja guardada separada e longe da umidade. A recomendação parece simples, mas pesa na vida útil do acessório.

Por que a umidade atrapalha

A semijoia tem uma base de metal coberta por uma camada de ouro ou prata. A umidade favorece a oxidação e acelera o desgaste dessa proteção. Por isso, o banheiro, onde o vapor do chuveiro se acumula, não é o melhor lugar para deixar as peças.

Cada peça no seu lugar

Guardar tudo junto faz com que as peças se encostem e se esfreguem umas nas outras, o que pode marcar a superfície. Separar cada semijoia, em compartimentos ou saquinhos individuais, evita esse atrito e mantém o acabamento por mais tempo.

“A garantia cobre o que é da nossa responsabilidade, mas o cuidado no dia a dia faz a peça durar ainda mais”, afirma Thomas Coelho, diretor de produto da Rahra.

Antes de guardar

O cuidado começa antes da caixinha. O ideal é evitar contato direto da peça com perfume, cremes e produtos de limpeza e tirar a semijoia antes do banho, da piscina ou do mar. Assim, ela vai para o lugar de guardar sem resíduos que continuam agindo sobre a camada de metal.

O que vem da fábrica

A forma de guardar ajuda, mas o ponto de partida é a qualidade do banho. Na Rahra, ele é feito em galvânica própria, em Limeira (SP), sem terceirização, e o prazo de garantia acompanha a quantidade de ouro aplicada, podendo chegar a 10 anos. Se surgir um desgaste coberto, a cliente leva a peça a uma loja e recebe outra nova.

“A cliente vê o brilho no balcão, mas o que define se a peça vai durar está no banho. É ali que a gente concentra a maior parte do cuidado do processo”, explica Thomas.

Com um banho bem feito e o lugar certo para guardar, a semijoia mantém cor e brilho por muito mais tempo.