Pai e mãe chegam à primeira conversa sobre pensão alimentícia com o mesmo número na cabeça: 30% do salário. O percentual circula em grupos de mensagens, em conversas de família e em conselhos de colegas de trabalho. Só que ele não existe na lei brasileira.

“Não há um artigo sequer que diga 30%. Esse número virou costume porque aparece em muitas decisões, mas cada juiz chega a ele, ou a outro valor, depois de fazer as contas daquela família”, afirma o advogado Luiz Vasconcelos Jr., sócio do VLV Advogados e responsável pela área de Direito de Família e Sucessões do escritório.

O que a lei diz?

A regra está no artigo 1.694 do Código Civil . O parágrafo primeiro manda fixar os alimentos na proporção das necessidades de quem pede e dos recursos de quem paga. É o que advogados e juízes chamam de binômio necessidade e possibilidade.

“A primeira conta é quanto a criança custa. A segunda é quanto aquele pai ou aquela mãe consegue pagar sem deixar de se manter. O valor da pensão nasce do encontro dessas duas contas, não de uma tabela”, explica Luiz.

O artigo 1.703 completa o raciocínio: os dois genitores contribuem para o sustento dos filhos na proporção de seus recursos. Quem fica com a guarda também paga, só que de outra forma, com moradia, rotina e gastos do dia a dia.

De onde veio o número?

O percentual ganhou força porque muitas decisões, sobretudo com trabalhadores de carteira assinada e um único filho, terminaram em faixas próximas de 30% dos rendimentos. A repetição transformou uma média em suposta regra.

“Quando a pessoa ouve que o vizinho paga 30%, ela não sabe quantos filhos ele tem, quanto ganha, se a criança estuda em escola particular ou faz algum tratamento de saúde. Comparar casos assim cria expectativa errada dos dois lados”, diz o advogado.

O resultado aparece nas audiências. Há quem pague menos de 15% porque sustenta outros três filhos. Há quem pague mais de 30% porque a criança tem despesas médicas contínuas e o pagador tem renda para isso.

Como o juiz faz a conta?

Do lado da necessidade entram gastos concretos: alimentação, escola, material, plano de saúde, remédios, transporte, roupas, lazer e a parte da moradia que cabe à criança. Do lado da possibilidade, o juiz olha a renda do pagador, os outros dependentes e as despesas básicas que ele tem para viver.

“Quem chega com planilha de gastos e comprovantes sai na frente. Boleto da escola, mensalidade do plano, recibo do transporte escolar. O juiz decide com o que está no processo”, orienta Luiz.

Para quem paga, a lógica é a mesma. Contracheque, declaração de imposto de renda e comprovante de outras pensões mostram o tamanho real do orçamento.

E quando não há holerite?

Autônomos, empresários e trabalhadores informais estão entre os casos que mais geram dúvida. Sem salário fixo, não existe base para aplicar porcentagem nenhuma.

Nessas situações, o Judiciário recorre aos chamados sinais exteriores de riqueza, critério previsto no Enunciado 573 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Carro, viagens, padrão de vida, gastos no cartão e até publicações em redes sociais entram na avaliação.

“Já vimos pai declarar renda de um salário mínimo e postar viagem internacional no mesmo mês. O juiz leva isso em conta. A capacidade de pagar se mede pelo que a pessoa vive, não só pelo que ela declara”, afirma o advogado.

Percentual ou valor fixo

Com vínculo formal, é comum a pensão ser fixada em percentual dos rendimentos, com desconto direto em folha. O formato acompanha aumentos e reduções salariais sem nova ação. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a pensão fixada em percentual incide também sobre o 13º salário e o terço de férias.

Para autônomos, o mais comum é um valor fixo, muitas vezes atrelado ao salário mínimo para ser corrigido todo ano. “O percentual existe, sim, mas como forma de calcular e cobrar. Ele é o resultado da conta, nunca o ponto de partida”, resume Luiz.

A vida muda, a pensão também

O valor fixado não é eterno. O artigo 1.699 do Código Civil autoriza pedir revisão quando a situação de quem paga ou de quem recebe muda: desemprego, nascimento de outro filho, aumento de renda, troca de escola ou nova despesa de saúde.

O que não pode é reduzir por conta própria. “O pai perde o emprego e passa a depositar metade sem decisão judicial. Isso gera dívida, e o atraso das três últimas parcelas pode levar à prisão civil”, alerta o advogado. A regra está no artigo 528 do Código de Processo Civil e na Súmula 309 do STJ.

O caminho é entrar com a revisão assim que a mudança acontece. Enquanto o juiz não decide, o valor antigo continua valendo.

“Pensão bem calculada é a que a criança recebe todo mês e o pai consegue pagar todo mês. Quando um dos lados aperta demais, a conta volta para o processo”, conclui Luiz.