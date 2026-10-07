Resumo executivo 🚇 Passagem subterrânea em rocha Galeria de 6,5 km de extensão escavada sob a serra na divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte. 💧 Vazão de 20 mil litros por segundo Capacidade hídrica contínua projetada para conduzir até 20 m³/s por gravidade após a derivação do Ramal do Salgado. 👥 Segurança hídrica regional Beneficia cerca de 750 mil habitantes distribuídos em 54 municípios no sertão nordestino. ⚙️ Testes operacionais contínuos Liberação controlada de água para verificação de estanqueidade e capacidade supervisionada pelo MIDR.

Escavado sob rocha firme na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, o Túnel Major Sales integra a maior infraestrutura hídrica subterrânea do Ramal do Apodi.

Por que escavar um túnel de 6,5 km em vez de um canal aberto?

Quando a água precisa atravessar serras altas, construir um canal na superfície exigiria subir a montanha com bombas gigantescas de alta potência ou dar uma volta de dezenas de quilômetros.

A engenharia contorna esse obstáculo perfurando a rocha por dentro, permitindo que a água flua reto por gravidade. Isso reduz o consumo de energia e garante um fluxo contínuo de 20 m³/s.

A galeria subterrânea atravessa aproximadamente 6,5 km de maciço rochoso no trecho mais complexo do Ramal do Apodi — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades técnicas do Túnel Major Sales?

O projeto integra o sistema da Transposição do Rio São Francisco no Ramal do Apodi, combinando canais de concreto, aquedutos e galerias fechadas de grande porte.

Vazão contínua de 20 mil litros por segundo: o túnel transporta até 20 m³/s de água após a divisão do fluxo inicial de 40 m³/s que abastece o Ramal do Salgado no Ceará.

Extensão total da galeria: possui 6.350 metros de comprimento escavados diretamente em rocha cristalina.

possui 6.350 metros de comprimento escavados diretamente em rocha cristalina. Sistemas de exaustão e ventilação: equipamentos industriais que renovavam o ar e extraíam gases durante a fase de perfuração e revestimento.

equipamentos industriais que renovavam o ar e extraíam gases durante a fase de perfuração e revestimento. Revestimento em concreto armado: revestimento interno projetado para resistir às pressões do maciço rochoso e evitar perdas por infiltração.

revestimento interno projetado para resistir às pressões do maciço rochoso e evitar perdas por infiltração. Alcance de atendimento hídrico: atende 54 municípios nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, beneficiando 750 mil pessoas.

Como funciona a travessia da água por gravidade na prática?

A água sai da Barragem Caiçara, na Paraíba, e percorre os canais revestidos até alcançar o emboque do túnel no município de Uiraúna.

Ao entrar na galeria subterrânea, o líquido percorre os 6,5 km sem necessidade de motores elétricos, desembocando em Major Sales para abastecer a Barragem de Angicos e o sertão potiguar.

Parâmetro técnico Valor registrado Impacto operacional 📏 Extensão do túnel 6,5 km (6.350 m) Cruza a serra entre PB e RN por debaixo da rocha. 🌊 Vazão máxima no túnel 20 m³/s (20.000 l/s) Transporta volume suficiente para encher grandes açudes. 🏞️ Extensão do Ramal do Apodi 115,5 km Liga reservatórios da Paraíba ao oeste do Rio Grande do Norte. 🏛️ Órgão responsável MIDR (Governo Federal) Garante fiscalização e testes operacionais antes do uso pleno.

Como funciona o emboque e a escavação no Túnel Major Sales?

A construção em maciços de rocha exige perfuratrizes pesadas montadas em jumbos hidráulicos, que abrem furos estratégicos para aplicação de cargas controladas de explosivos.

O registro do emboque permite observar a entrada do canal na montanha e os sistemas de tubulação de ar que viabilizaram os trabalhos no interior do túnel.

Abaixo, um vídeo do canal Prof Richard Ferreira que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem a segurança e a estanqueidade de túneis hídricos?

O projeto e a execução de galerias para transporte de água seguem diretrizes da ABNT NBR 9607 e padrões da International Tunnelling Association (ITA).

Essas normas estabelecem requisitos mínimos para cálculo de revestimento de concreto, prevenção de fissuras e vedação contra vazamentos em rochas fraturadas.

A estrutura integra um trecho do Ramal do Apodi dimensionado para transportar até 20 mil litros de água por segundo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico em obras subterrâneas?

Sempre que uma intervenção envolver escavações profundas, perfuração de maciços ou contenção de encostas, a contratação de um engenheiro geotécnico é indispensável.

Apenas um especialista em geotecnia pode analisar ensaios de solo e sondagens para evitar colapsos estruturais e contaminação do lençol freático.