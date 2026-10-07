Escavado sob rocha firme na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, o Túnel Major Sales integra a maior infraestrutura hídrica subterrânea do Ramal do Apodi.
Por que escavar um túnel de 6,5 km em vez de um canal aberto?
Quando a água precisa atravessar serras altas, construir um canal na superfície exigiria subir a montanha com bombas gigantescas de alta potência ou dar uma volta de dezenas de quilômetros.
A engenharia contorna esse obstáculo perfurando a rocha por dentro, permitindo que a água flua reto por gravidade. Isso reduz o consumo de energia e garante um fluxo contínuo de 20 m³/s.
Quais são as dimensões e capacidades técnicas do Túnel Major Sales?
O projeto integra o sistema da Transposição do Rio São Francisco no Ramal do Apodi, combinando canais de concreto, aquedutos e galerias fechadas de grande porte.
Vazão contínua de 20 mil litros por segundo: o túnel transporta até 20 m³/s de água após a divisão do fluxo inicial de 40 m³/s que abastece o Ramal do Salgado no Ceará.
- Extensão total da galeria: possui 6.350 metros de comprimento escavados diretamente em rocha cristalina.
- Sistemas de exaustão e ventilação: equipamentos industriais que renovavam o ar e extraíam gases durante a fase de perfuração e revestimento.
- Revestimento em concreto armado: revestimento interno projetado para resistir às pressões do maciço rochoso e evitar perdas por infiltração.
- Alcance de atendimento hídrico: atende 54 municípios nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, beneficiando 750 mil pessoas.
Como funciona a travessia da água por gravidade na prática?
A água sai da Barragem Caiçara, na Paraíba, e percorre os canais revestidos até alcançar o emboque do túnel no município de Uiraúna.
Ao entrar na galeria subterrânea, o líquido percorre os 6,5 km sem necessidade de motores elétricos, desembocando em Major Sales para abastecer a Barragem de Angicos e o sertão potiguar.
Como funciona o emboque e a escavação no Túnel Major Sales?
A construção em maciços de rocha exige perfuratrizes pesadas montadas em jumbos hidráulicos, que abrem furos estratégicos para aplicação de cargas controladas de explosivos.
O registro do emboque permite observar a entrada do canal na montanha e os sistemas de tubulação de ar que viabilizaram os trabalhos no interior do túnel.
Abaixo, um vídeo do canal Prof Richard Ferreira que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas regem a segurança e a estanqueidade de túneis hídricos?
O projeto e a execução de galerias para transporte de água seguem diretrizes da ABNT NBR 9607 e padrões da International Tunnelling Association (ITA).
Essas normas estabelecem requisitos mínimos para cálculo de revestimento de concreto, prevenção de fissuras e vedação contra vazamentos em rochas fraturadas.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico em obras subterrâneas?
Sempre que uma intervenção envolver escavações profundas, perfuração de maciços ou contenção de encostas, a contratação de um engenheiro geotécnico é indispensável.
Apenas um especialista em geotecnia pode analisar ensaios de solo e sondagens para evitar colapsos estruturais e contaminação do lençol freático.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais e obras de drenagem ou escavação local, recomenda-se a avaliação de um engenheiro geotécnico, especialmente em áreas com risco de infiltração ou instabilidade do solo.