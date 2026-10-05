Resumo executivo 🧱 Desmonte de rocha subaquática Perfuração e fragmentação controlada com explosivos em 35 km do leito para abrir uma calha navegável de 100 metros de largura. 🚢 Capacidade de grandes embarcações Permite a passagem contínua de comboios de 200 metros carregando até 12.000 toneladas de grãos e minérios mesmo na estiagem. 🫧 Proteção ambiental com cortina de bolhas Injeção de ar comprimido na água dissipa até 80% do choque acústico das detonações para proteger botos e peixes fluviais. 💰 Redução de custos logísticos Investimento de R$ 1 bilhão reduz o valor do frete de exportação em até 35% ao integrar a hidrovia aos portos do Arco Norte.

Remoção de formações rochosas submersas exige investimento de R$ 1 bilhão para criar canal de 100 metros de largura no Pará. No sudeste do Pará, um maciço rochoso submerso no Rio Tocantins impede a navegação de grandes embarcações durante a seca, exigindo uma complexa intervenção de engenharia aquaviária para destravar o escoamento de safras e minérios no Brasil.

Por que formações rochosas no fundo do rio travam barcos mesmo em trechos de 1 quilômetro de largura?

Quando um rio parece largo na superfície, é fácil imaginar que exista espaço de sobra para navegar. No entanto, o problema real está escondido sob a água, onde agulhas de granito sobem em direção à superfície e reduzem a profundidade útil para menos de dois metros durante os meses de estiagem.

Grandes comboios de barcaças possuem enorme massa inercial e não conseguem fazer curvas bruscas para se esquivar de obstáculos de última hora. Um desvio de meio metro fora da rota planejada pode rasgar cascos de aço naval em rochas com resistência à compressão superior a 150 MPa — similar à dureza do concreto de alta resistência —, exigindo a criação de uma calha profunda e retificada de 100 metros de largura.

A largura do rio não garante navegação segura quando formações rochosas reduzem o calado disponível durante a estiagem — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os dados técnicos da megaobra no Pedral do Lourenço?

Para transformar o trecho crítico em um canal navegável o ano todo, o DNIT projetou parâmetros geométricos e operacionais rigorosos que padronizam o tráfego hidroviário na região.

Extensão de intervenção licenciada: abrange 35 quilômetros entre Santa Terezinha do Tauiri e a Ilha do Bogéa, no Pará, onde ocorrem os pontos críticos de afloramento rochoso no leito do rio.

Largura útil do canal navegável: projetada em 100 metros para absorver o efeito de abatimento hidrodinâmico e o desvio lateral provocado por correntes cruzadas.

Calado operacional de projeto: garante profundidade mínima de 3 metros na época de vazante, permitindo que as embarcações naveguem totalmente carregadas.

Capacidade do comboio tipo: dimensionado para conjuntos empurrador-barcaça de até 200 metros de comprimento e 32 metros de largura, transportando 12.000 toneladas de carga.

Potencial de movimentação anual: eleva a capacidade do corredor hidroviário Tocantins-Araguaia para até 40 milhões de toneladas de grãos e minérios ao ano.

Como funciona a perfuração e o desmonte subaquático de rochas no leito do rio?

A operação começa com o mapeamento batimétrico 3D por sonar para identificar cada saliência rochosa no fundo do rio. Em seguida, plataformas flutuantes fixadas por estacas telescópicas de aço chamadas spuds estabilizam perfuratrizes pneumáticas que abrem furos de até 4 polegadas na rocha submersa.

Esses furos recebem emulsões explosivas encapsuladas à prova d’água e detonadores eletrônicos programados com atrasos de milissegundos. Ao mesmo tempo, compressores injetam uma densa cortina de microbolhas de ar ao redor da área de fogo para absorver a onda de choque subaquática e proteger os botos e a fauna aquática local.

Parâmetro Operacional Situação Atual (Sem Canal) Após o Derrocamento 📅 Navegabilidade anual Interrompida na estiagem (6 meses) Tráfego contínuo nos 12 meses do ano ⚖️ Carga por viagem Restrita por calados baixos (menores que 1,8 m) Até 12.000 toneladas com calado de 3 m 🚛 Equivalência modal Dependência de caminhões nas rodovias 1 comboio retira 200 bitrens das estradas

Como a engenharia testa o comportamento do rio antes de iniciar as explosões?

Antes de aplicar qualquer carga explosiva no leito real do rio, o DNIT acompanhou a construção de um modelo hidráulico reduzido no Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), no Rio de Janeiro. Esse tanque réplica reproduz em escala as velocidades da água, a geometria das rochas e as correntes do Rio Tocantins.

Esses testes em escala permitem simular o comportamento dos comboios e ajustar a profundidade exata da escavação sem causar erosões indesejadas nas margens. A validação prévia em laboratório garante que o investimento bilionário atinja a navegabilidade necessária com total previsibilidade técnica.

Abaixo, um vídeo do canal Brasil em Profundidade que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas e exigências regulatórias regem as obras de derrocamento subaquático?

As operações de escavação e detonação em vias navegáveis interiores seguem os regulamentos da Marinha do Brasil, sob a norma NORMAM-02/DPC, e as diretrizes da NBR 9653 da ABNT para controle de vibração e ruído de desmonte de rochas. Adicionalmente, as condicionantes da Licença de Instalação emitida pelo IBAMA exigem monitoramento contínuo das ondas de pressão subaquáticas.

O cumprimento estrito dessas normas impede danos a estruturas próximas, como pontes e eclusas, e evita o colapso dos ecossistemas aquáticos. Ao condicionar cada etapa do projeto ao atendimento de parâmetros técnicos mensuráveis, a engenharia garante que a alteração no leito seja permanente e segura para o tráfego fluvial.

O derrocamento subaquático combina perfuração, cargas controladas e medidas de monitoramento para reduzir impactos durante a fragmentação das rochas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico e especialista em infraestrutura aquaviária?

Projetos de escavação em corpos d’água, construção de atracadouros ou obras de contenção em margens exigem obrigatoriamente a consultoria de um engenheiro geotécnico e especialista em engenharia aquaviária. A avaliação desse profissional é indispensável para calcular a estabilidade de taludes submersos e medir as vazões de projeto.

Tentar realizar modificações em leitos de rios sem estudo geotécnico e batimétrico pode provocar assoreamento acelerado, desmoronamento de margens e graves acidentes ambientais. Uma análise técnica qualificada assegura o correto dimensionamento das estruturas e o cumprimento das licenças ambientais exigidas pelos órgãos reguladores.