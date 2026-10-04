Resumo executivo 🌊 Barreira em mar aberto Uma muralha de 6,2 quilômetros instalada em profundidade recorde de 50 metros para dissipar a força de ressacas no Mediterrâneo. 🏗️ Fundações em solo lamacento Cravação de 70 mil colunas de brita no leito marinho cobertas por 7 milhões de toneladas de rocha para evitar afundamentos. 🏢 Blocos de concreto gigantes Caixões pré-fabricados de 33 metros de altura rebocados e afundados com precisão milimétrica por controle acústico subaquático. 🛳️ Expansão do canal de navegação Alarga a bacia portuária para 500 metros, permitindo manobras seguras de porta-contêineres de até 400 metros de comprimento.

A maior engenharia de proteção costeira da Europa consolida o solo marinho para permitir a entrada dos maiores navios de carga do mundo. O Novo Quebra-Mar de Gênova na Itália enfrenta o desafio de proteger o porto comercial histórico contra tempestades extremas em mar aberto a 50 metros de profundidade.

Como uma barreira gigante consegue parar o impacto do mar a 50 metros de profundidade?

Quando uma onda atinge uma estrutura rígida perto da praia, toda a força da água descarrega direto na parede. Para evitar esse colapso em águas profundas, a engenharia não apoia blocos de concreto direto na areia do fundo do mar; cria primeiro um colchão de pedra submerso que desacelera a correnteza e dissipa a força das ondas.

Essa base funciona como um grande amortecedor hidráulico construído com 7 milhões de toneladas de rocha. A pirâmide rochosa reduz em cerca de 80% a energia do mar antes que a água toque nos caixões de concreto, permitindo que a barreira resista a ondas de mais de 6 metros sem sofrer deslocamentos.

As colunas de material granular ajudam a melhorar o comportamento do solo marinho e a controlar recalques sob as futuras cargas do quebra-mar — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da obra de Gênova?

A obra executada pelo consórcio PerGenova Breakwater, sob liderança da Webuild, utiliza volumes gigantescos de material e máquinas de alta precisão para reconfigurar a infraestrutura do Porto de Gênova.

Comprimento total da barreira costeira: atinge 6.200 metros de extensão paralela à costa, sendo 4.800 metros construídos na primeira fase do projeto.

Profundidade máxima de assentamento: alcança 50 metros abaixo do nível do mar, o maior recorde europeu para obras marítimas de proteção.

Colunas de consolidação geotécnica: contempla a cravação de 70.000 colunas de brita com 7 a 12 metros de comprimento no leito de argila mole .

. Blocos celulares de concreto armado: pré-fabricados com até 33 metros de altura, 67 metros de comprimento e 35 metros de largura, pesando até 10.000 toneladas cada.

Volume de rochas de preenchimento: consome cerca de 7 milhões de toneladas de pedra transportadas por barcaças especializadas para formar a fundação e o lastro interno.

Como os engenheiros afundam e posicionam prédios de concreto no oceano?

Posicionar um bloco de concreto do tamanho de um prédio de dez andares no meio do mar exige um processo rigoroso de flutuação e alinhamento. Reboqueiros puxam o caixão oco desde a plataforma de fabricação até a posição exata acima do colchão de pedra submerso.

Em seguida, válvulas internas são abertas para inundar as câmaras com água do mar, fazendo a estrutura afundar de forma controlada. Câmeras acústicas subaquáticas e receptores de GPS orientam a descida milimétrica até o encaixe perfeito sobre as colunas de brita.

Parâmetro de Engenharia Quebra-Mar Histórico (1930) Novo Quebra-Mar de Gênova (2026) 🌊 Profundidade máxima 15 a 20 metros 50 metros (recorde europeu) 📐 Largura do canal de acesso 250 metros 500 metros (canal Sampierdarena) 🛳️ Capacidade de navios Até 290 metros de comprimento Porta-contêineres de até 400 metros 🏗️️ Sistema de fundação Enrocamento simples sobre leito raso 70.000 colunas de brita em argila mole

Como é trabalhar no fundo do mar na construção do quebra-mar?

A preparação do leito marinho a 50 metros de profundidade envolve equipes de mergulhadores operando em sistemas hiperbólicos e robôs subaquáticos para ajustar o nivelamento das pedras.

A série documental Number 10, lançada pela Webuild, mostra a rotina dos profissionais e a tecnologia empregada para monitorar o comportamento do solo e a estabilidade da estrutura.

Abaixo, um vídeo do canal oficial Webuild que aprofunda o tema:

Quais normas internacionais garantem a segurança da barreira marítima?

O projeto segue critérios rigorosos estipulados pela norma Eurocode 7 para o dimensionamento geotécnico de fundações marinhas e pela norma Eurocode 2 para o cálculo de estruturas de concreto armado submetidas a ambientes agressivos.

O concreto impermeável utilizado possui aditivos de alta resistência ao ataque de sulfatos e cloretos, atendendo também aos requisitos de segurança sísmica da norma italiana NTC 2018.

Depois da melhoria do solo, uma grande camada de enrocamento cria a plataforma sobre a qual os caixões de concreto serão assentados — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico ou especialista marítimo?

Projetos de contenção costeira, marinas e dragagem de canais exigem a contratação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil marítimo.

Não é um trabalho que você realiza sem análises detalhadas de sondagem porque o adensamento da argila mole e as forças das correntes podem provocar o desmoronamento da estrutura.