Sua cozinha ou banheiro anda abafado e com pontos pretos surgindo na pintura do gesso? A grelha de exaustão de ar do banheiro ou da cozinha acumula uma camada espessa de gordura e fiapos que bloqueia totalmente a circulação e provoca mofo no teto, prejudicando a qualidade do ar do ambiente.

Por que a grelha de exaustão acumula gordura e sujeira com tanta facilidade?

O acúmulo ocorre devido à constante passagem de vapor d’água, partículas de óleo em suspensão e poeira doméstica. Na cozinha, os vapores do cozimento carregam microgotas de gordura que grudam nas aletas plásticas ou metálicas. Com o tempo, o pó e as fibras de tecido flutuantes se fixam nessa camada pegajosa, criando uma crosta densa que sela as frestas de passagem do ar.

No banheiro, o vilão principal é a umidade do banho somada aos fiapos de toalhas e resíduos de aerossóis. Sem a vazão adequada, o ar saturado fica estagnado no cômodo, condensando no ponto mais frio do ambiente: o teto.

Você sabe por que a grelha de exaustão de ar acumula sujeira e deixa o ambiente abafado com mau cheiro? Veja o segredo definitivo para limpar as aletas

Quais são os riscos de ignorar o bloqueio da circulação de ar?

Deixar o sistema de exaustão obstruído traz prejuízos para a estrutura do imóvel e para a saúde dos moradores. A falta de renovação do ar transforma o ambiente em um local propício para a proliferação de fungos e microrganismos nocivos.

Os três principais problemas causados pela falta de vazão na exaustão são:

Como fazer a limpeza profunda da grelha de exaustão?

Higienizar a peça regularmente devolve o desempenho original ao sistema de ventilação. Para remover a crosta incrustada de gordura e poeira de forma eficiente, utilize produtos desengordurantes e água morna.

Siga o passo a passo seguro para realizar o procedimento de higienização:

Desligue o disjuntor do exaustor elétrico ou a chave geral antes de iniciar qualquer manutenção.

Remova a tampa frontal da grelha (geralmente presa por encaixe, clipes laterais ou parafusos simples).

Retire o filtro interno de tecido ou malha de alumínio, se houver, para lavagem ou substituição.

Deixe a grade plástica/metálica de molho em água morna com detergente neutro e bicarbonato de sódio por 20 minutos .

. Esfregue as aletas com uma escova de dentes macia até eliminar todos os resíduos dos vãos.

Seque completamente todas as partes antes de encaixar novamente no duto de ventilação.

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O que usar para remover o mofo do teto causado pela falta de ventilação?

Se a umidade represada já tiver provocado manchas escuras no teto de gesso ou alvenaria, é preciso tratar a superfície após limpar a exaustão. Borrifar uma solução de partes iguais de água e água sanitária (ou vinagre branco de álcool) diretamente sobre as manchas ajuda a neutralizar os fungos.

Deixe o produto agir por cerca de 15 minutos e limpe suavemente com um pano de microfibra limpo sem esfregar com força para não danificar a tinta. Garanta que o cômodo fique bem ventilado até secar totalmente.

Qual o tipo de grelha e manutenção ideal para cada ambiente?

Escolher a grelha correta e adotar uma rotina preventiva evita entupimentos precoces. Ambientes com preparo de alimentos exigem peças fáceis de desmontar, enquanto banheiros precisam de telas anti-inseto de malha adequada.

Abaixo, veja a comparação entre os tipos de grelha mais empregados:

Modelo de grelha Indicação principal Frequência de limpeza Grelha com filtro de alumínio Retém gordura pesada em fita lavável Cozinhas residenciais e coifas Mensal Grelha plástica com tela anti-inseto Aletas direcionais e malha fina Banheiros e lavabos sem janela Bimestral Grelha fixa sem filtro Apenas lâminas abertas sem proteção Passagem de ar passiva em corredores Semestral

Como prevenir novos bloqueios na renovação de ar?

Para garantir que a grelha de exaustão de ar permaneça limpa, inclua a vistoria das aberturas na rotina de faxina da casa. O cumprimento das diretrizes de ventilação de ambientes fechados segue os padrões recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para renovação de ar em edifícios.

Manter o exaustor ligado por pelo menos 10 minutos após o fim do banho ou do cozimento ajuda a expelir a umidade restante nos dutos. Esse hábito simples preserva a pintura do teto, evita mofo e garante a qualidade do ar respirável em casa.