Sua cozinha ou banheiro anda abafado e com pontos pretos surgindo na pintura do gesso? A grelha de exaustão de ar do banheiro ou da cozinha acumula uma camada espessa de gordura e fiapos que bloqueia totalmente a circulação e provoca mofo no teto, prejudicando a qualidade do ar do ambiente.
Por que a grelha de exaustão acumula gordura e sujeira com tanta facilidade?
O acúmulo ocorre devido à constante passagem de vapor d’água, partículas de óleo em suspensão e poeira doméstica. Na cozinha, os vapores do cozimento carregam microgotas de gordura que grudam nas aletas plásticas ou metálicas. Com o tempo, o pó e as fibras de tecido flutuantes se fixam nessa camada pegajosa, criando uma crosta densa que sela as frestas de passagem do ar.
No banheiro, o vilão principal é a umidade do banho somada aos fiapos de toalhas e resíduos de aerossóis. Sem a vazão adequada, o ar saturado fica estagnado no cômodo, condensando no ponto mais frio do ambiente: o teto.
Quais são os riscos de ignorar o bloqueio da circulação de ar?
Deixar o sistema de exaustão obstruído traz prejuízos para a estrutura do imóvel e para a saúde dos moradores. A falta de renovação do ar transforma o ambiente em um local propício para a proliferação de fungos e microrganismos nocivos.
Os três principais problemas causados pela falta de vazão na exaustão são:
Como fazer a limpeza profunda da grelha de exaustão?
Higienizar a peça regularmente devolve o desempenho original ao sistema de ventilação. Para remover a crosta incrustada de gordura e poeira de forma eficiente, utilize produtos desengordurantes e água morna.
Siga o passo a passo seguro para realizar o procedimento de higienização:
- Desligue o disjuntor do exaustor elétrico ou a chave geral antes de iniciar qualquer manutenção.
- Remova a tampa frontal da grelha (geralmente presa por encaixe, clipes laterais ou parafusos simples).
- Retire o filtro interno de tecido ou malha de alumínio, se houver, para lavagem ou substituição.
- Deixe a grade plástica/metálica de molho em água morna com detergente neutro e bicarbonato de sódio por 20 minutos.
- Esfregue as aletas com uma escova de dentes macia até eliminar todos os resíduos dos vãos.
- Seque completamente todas as partes antes de encaixar novamente no duto de ventilação.
O que usar para remover o mofo do teto causado pela falta de ventilação?
Se a umidade represada já tiver provocado manchas escuras no teto de gesso ou alvenaria, é preciso tratar a superfície após limpar a exaustão. Borrifar uma solução de partes iguais de água e água sanitária (ou vinagre branco de álcool) diretamente sobre as manchas ajuda a neutralizar os fungos.
Deixe o produto agir por cerca de 15 minutos e limpe suavemente com um pano de microfibra limpo sem esfregar com força para não danificar a tinta. Garanta que o cômodo fique bem ventilado até secar totalmente.
Qual o tipo de grelha e manutenção ideal para cada ambiente?
Escolher a grelha correta e adotar uma rotina preventiva evita entupimentos precoces. Ambientes com preparo de alimentos exigem peças fáceis de desmontar, enquanto banheiros precisam de telas anti-inseto de malha adequada.
Abaixo, veja a comparação entre os tipos de grelha mais empregados:
|Modelo de grelha
|Indicação principal
|Frequência de limpeza
|Grelha com filtro de alumínio Retém gordura pesada em fita lavável
|Cozinhas residenciais e coifas
|Mensal
|Grelha plástica com tela anti-inseto Aletas direcionais e malha fina
|Banheiros e lavabos sem janela
|Bimestral
|Grelha fixa sem filtro Apenas lâminas abertas sem proteção
|Passagem de ar passiva em corredores
|Semestral
Como prevenir novos bloqueios na renovação de ar?
Para garantir que a grelha de exaustão de ar permaneça limpa, inclua a vistoria das aberturas na rotina de faxina da casa. O cumprimento das diretrizes de ventilação de ambientes fechados segue os padrões recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para renovação de ar em edifícios.
Manter o exaustor ligado por pelo menos 10 minutos após o fim do banho ou do cozimento ajuda a expelir a umidade restante nos dutos. Esse hábito simples preserva a pintura do teto, evita mofo e garante a qualidade do ar respirável em casa.