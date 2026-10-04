Resumo executivo 🧱 Blocos pré-moldados de concreto Estruturas de 217 metros de extensão e 73.500 toneladas construídas em fábrica dedicada em terra firme. 🌊 Flutuação e reboque controlado Comportas temporárias selam o interior de ar para fazer o elemento flutuar até a posição de descida. ⚓ Imersão guiada em vala submarina Pontões especializados baixam a peça até o leito escavado a até 40 metros de profundidade. 🚀 Conexão e redução de tempo Sistema de sucção por vácuo une os blocos e reduz a travessia entre países para 10 minutos.

Construir o maior túnel imerso do mundo não exige escavar o fundo do oceano, mas sim fabricar peças maiores que dois campos de futebol em terra e afundá-las propositalmente com precisão milimétrica.

Por que peças de concreto de 73.500 toneladas flutuam antes de ir para o fundo do mar?

Você já deve ter visto como uma caixa de plástico vazia e fechada flutua na água mesmo sendo pesada. Ao selar as extremidades do bloco de concreto com comportas de aço temporárias, o ar preso no interior gera um empuxo maior que o peso da estrutura.

Esse princípio da hidrostática transforma o monólito de concreto de alta resistência em uma embarcação temporária. Rebocadores guiam o bloco até o local exato, onde pontões de imersão injetam água nos tanques internos para quebrar a flutuabilidade e iniciar o afundamento controlado por guinchos de alta precisão. Assim, a estrutura desce sem colidir com as paredes do leito.

As extremidades temporariamente fechadas mantêm ar no interior do elemento e permitem que a estrutura seja transportada flutuando até o local de instalação — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e a capacidade dos elementos do túnel submerso?

A engenharia do projeto exige a fabricação e instalação de 89 elementos pré-moldados de concreto, divididos entre 79 seções padrão e 10 seções especiais equipadas com galerias técnicas subterrâneas.

Comprimento e largura de cada elemento padrão: mede 217 metros de extensão por 42 metros de largura e 10 metros de altura, superando a área de dois campos de futebol profissionais alinhados.

Peso total em terra: alcança 73.500 toneladas métricas de concreto armado e aço estrutural, equivalente ao peso de quase 200 aviões comerciais de grande porte.

e aço estrutural, equivalente ao peso de quase 200 aviões comerciais de grande porte. Profundidade de assentamento: o terceiro elemento instalado no projeto atingiu o ponto mais profundo da calha até agora, posicionado em uma vala escavada de até 40 metros de profundidade.

Galerias internas separadas: cada bloco abriga quatro túneis paralelos, sendo dois para rodovia de pista dupla e dois para ferrovias de alta velocidade.

Proteção de leito e cobertura: coberto por uma camada espessa de rocha de proteção contra colisão de âncoras e desgaste de correntes marítimas, garantindo vida útil superior a 120 anos.

Como a estrutura é encaixada e vedada embaixo da água?

Quando o novo bloco se aproxima da seção já instalada no fundo do oceano, macacos hidráulicos internos puxam as duas peças. Uma junta externa de borracha flexível, chamada junta Gina, se comprime contra a parede de concreto e faz o primeiro vedamento temporário.

Em seguida, bombas retiram toda a água presa no pequeno espaço entre as duas comportas temporárias de aço. A ausência de água cria um vácuo interno, fazendo com que a imensa pressão do mar empurre o novo elemento contra o anterior com uma força de milhares de toneladas, comprimindo a borracha e travando a conexão de forma estanque e definitiva.

Critério de Operação Balsa Tradicional (Atual) Túnel Submerso Fehmarnbelt ⏱️ Tempo de Viagem 45 minutos de navegação + tempo de embarque 10 minutos de carro / 7 minutos de trem 🚚 Conectividade Dependente de horários e condições de mar tempestuoso Rota terrestre e ferroviária contínua 24 horas por dia 🌿 Impacto Ambiental Queima contínua de combustível em frota marítima Trens elétricos e redução de km rodados em desvios

Como a engenharia executa a imersão de precisão no fundo do mar?

A descida de uma estrutura desse porte exige janelas meteorológicas favoráveis no Mar Báltico, impedindo que correntes marítimas desalinhem os guinchos dos pontões. A embarcação especializada IVY utiliza sensores acústicos e sistemas a laser para posicionar a peça na vala escavada.

Após o assentamento e alinhamento, o consórcio executor DEME Group e a estatal Femern A/S iniciam o preenchimento das laterais do elemento com cascalho e pedras pesadas, travando o bloco contra qualquer deslocamento futuro.

Abaixo, um vídeo do canal Femern A/S demonstra a operação de imersão e conexão no fundo do oceano:

Quais normas internacionais garantem a segurança de túneis imersos?

Grandes obras de infraestrutura submarina na Europa atendem às diretrizes rígidas do Eurocode 2 (EN 1992) para cálculo e durabilidade de estruturas de concreto, além dos padrões estabelecidos pela ITA-AITES (Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo).

Essas normas exigem análises preventivas contra o ataque de cloretos presentes na água salgada, prevenindo a corrosão precoce das armaduras metálicas do concreto e assegurando a integridade mecânica por mais de um século.

A imersão é feita de forma gradual, com controle de lastro, cabos e posicionamento para levar o elemento até a base preparada no leito marinho — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a engenharia precisa de um especialista geotécnico e de estruturas marítimas?

A concepção e execução de fundações em solo submarino exigem acompanhamento contínuo de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro estrutural marítimo. Mapeamentos do leito oceânico através de sondagens e testes CPT são cruciais para evitar recalques no solo encharcado que poderiam comprometer a vedação.

Não é um processo executado sem simulações computacionais complexas de dinâmica de fluidos e mecânica dos solos, pois pequenas variações na cama de apoio causativo poderiam criar tensões capazes de trancar a estrutura sob alta pressão hidráulica.