Você abre a torneira para lavar a louça e a água respinga para fora da pia, sujando toda a bancada? O acabamento cromado da bica da torneira da cozinha acumula uma crosta dura de calcário nos micro-furos do aerador, espalhando o jato d’água para todos os lados e prejudicando a vazão do fluxo no dia a dia.

Por que o calcário se acumula no aerador da torneira?

O aerador é a peça rosqueada na ponta da bica da torneira responsável por misturar ar à água. Essa mistura suaviza o fluxo, evita respingos excessivos e proporciona uma economia significativa no consumo de água. No entanto, a malha fina de náilon, plástico ou metal que compõe seus micro-furos atua como um filtro retentor de minerais.

Em regiões onde a água possui maior concentração de minerais como cálcio e magnésio (conhecida como água dura), a evaporação constante das gotas que ficam retidas na ponta da bica faz com que esses minerais se cristalizem. Com o tempo, forma-se um depósito mineral esbranquiçado e rígido que obstrui os orifícios de saída de ar e água.

A melhor opção de vinagre da região nacional para dissolver crostas minerais no aerador

Quais são os danos causados pelas crostas minerais à torneira?

Deixar o calcário acumular por muito tempo não afeta apenas o direcionamento do jato d’água, mas também coloca em risco a integridade dos metais sanitários do seu ambiente.

Os três principais problemas decorrentes da incrustação mineral não tratada são:

Como remover o calcário sem riscar ou danificar o cromado?

Para descalcificar a bica da torneira sem utilizar produtos abrasivos ou ferramentas cortantes que possam arranhar a galvanoplastia do cromo, o método mais eficaz e seguro utiliza ácidos fracos de uso doméstico, como o vinagre de álcool.

Siga o passo a passo para fazer a descalcificação completa do aerador:

Desenrosque cuidadosamente a ponteira do aerador manualmente ou utilizando um alicate protegido por um pano grosso para não marcar o banho de cromo.

Desmonte as peças internas do aerador (telinhas, anel de borracha e difusor plástico).

Submerja todas as peças componentes do aerador em um recipiente com vinagre de álcool morno por cerca de 1 a 2 horas .

. Caso não consiga desenroscar a peça, encha um saco plástico com vinagre, amarre-o na ponta da bica submergindo o aerador e fixe com um elástico pelo mesmo período.

Esfregue delicadamente os micro-furos com uma escova de dentes macia para soltar os resíduos amolecidos de calcário.

Enxágue todas as partes em água corrente abundante para remover os vestígios do ácido natural.

Monte o conjunto novamente, certificando-se de que o anel de vedação de borracha esteja bem posicionado para evitar vazamentos na rosca.

A melhor opção de vinagre da região nacional para dissolver crostas minerais no aerador

Quais produtos de limpeza devem ser evitados em metais cromados?

A camada de cromo que confere brilho e proteção às torneiras é fina e suscetível ao ataque de compostos químicos agressivos e materiais abrasivos. Usar os produtos errados pode opacar permanentemente o acabamento.

Abaixo, veja a comparação técnica dos agentes de limpeza usados em metais sanitários:

Agente de limpeza Ação sobre a incrustação Efeito no acabamento cromado Vinagre de álcool / Ácido cítrico Ácidos orgânicos suaves Dissolve o calcário eficientemente Seguro para o cromo Sabão neutro e água morna Detergente de louça suave Remoção de gordura e sujidade leve Ideal para manutenção diária Palha de aço / Esponja abrasiva Atrito mecânico rígido Remove o calcário por raspagem Danifica e risca o cromo Saponáceo / Ácido muriático Limpadores industriais fortes Dissolução química imediata Causa manchas irreversíveis

Como prevenir o acúmulo de sujeira no aerador?

Para manter o acabamento cromado da bica da torneira impecável e garantir um fluxo uniforme, faça a higienização preventiva do aerador a cada 3 meses. As diretrizes para fabricação, vazão e requisitos de durabilidade de metais sanitários seguem as especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Secar a ponta da torneira com uma flanela macia após o uso diário evita que as gotículas de água evaporem no local, reduzindo a formação de depósitos minerais e preservando o brilho da sua torneira de cozinha por muito mais tempo.