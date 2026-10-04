Resumo executivo 🚜 Perfuratriz gigante subterrânea A TBM Alessia escavou 2,5 km de rocha montanhosa sem interromper o solo da superfície. 🧱 Anéis de revestimento definitivo Placas curvas de concreto armado de alta resistência são instaladas logo atrás da cabeça de corte. ⏱️ Ganho de tempo na viagem A nova linha de alta capacidade reduzirá a viagem entre Messina e Catânia em 30 minutos. 🛡️ Segurança contra desabamentos O revestimento contínuo de aduelas suporta a pressão do maciço rochoso imediatamente após a escavação.

A modernização da linha ferroviária na Sicília alcançou um marco histórico de engenharia com a conclusão da primeira canna da galeria Forza d’Agrò. A escavação de montanhas para linhas ferroviárias exige tecnologias que garantam a estabilidade do solo e a rapidez construtiva em terrenos geológicos complexos.

Por que a escavação com TBM instala o revestimento de concreto ao mesmo tempo em que perfura a montanha?

Quando você escava um buraco na terra mole ou na rocha, as paredes tendem a ceder por causa da enorme pressão do peso acima. Para evitar desabamentos, as tuneladoras modernas não apenas cortam o solo, mas constroem a parede do túnel em tempo real por meio do revestimento de aduelas pré-moldadas.

A máquina TBM Alessia utiliza macacos hidráulicos de empuxo contra o último anel instalado para avançar a cabeça de corte. Esse processo injeta calda de cimento no espaço anelar com pressão de até 4 bar, garantindo suporte imediato do maciço rochoso e prevenindo deformações no terreno.

Cada anel é formado por segmentos pré-moldados posicionados mecanicamente atrás da cabeça de corte — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas da TBM Alessia e da estrutura do túnel Forza d’Agrò?

O projeto do consórcio liderado pela Webuild, em parceria com a Impresa Pizzarotti e a Seli Overseas para a estatal Rete Ferroviaria Italiana (RFI), adotou parâmetros geotécnicos rigorosos para vencer os 2,5 km de extensão subterrânea.

Extensão total escavada: aproximadamente 2,5 km de galeria no lote Taormina/Letojanni–Giampilieri com diâmetro de escavação superior a 9 metros.

Sistema de corte e avanço: tecnologia TBM Dual Mode capaz de adaptar a pressão de suporte de frente conforme o tipo de rocha ou solo encharcado.

Revestimento com aduelas de concreto: anéis formados por blocos pré-moldados de concreto armado de alta resistência projetados para vida útil superior a 100 anos.

de alta resistência projetados para vida útil superior a 100 anos. Monitoramento geológico avançado: uso do sistema Beam Scan para mapeamento geofísico contínuo do maciço rochoso à frente da cabeça de corte.

Impacto na mobilidade regional: integração ao corredor europeu TEN-T com redução de até 30 minutos no trajeto entre Messina e Catânia.

Como funciona na prática a montagem dos anéis de aduelas atrás da cabeça de corte?

Dentro do escudo protetor da máquina, um braço mecânico robotizado ergue cada aduela de concreto pesado e a posiciona com precisão milimétrica. O operador fixa os blocos com parafusos estruturais de alta resistência para formar um anel circular completo.

Assim que o anel é fechado, a tuneladora apoia seus pistões hidráulicos sobre ele e ganha o ponto de apoio necessário para empurrar a cabeça rotativa mais um passo para a frente, garantindo avanço contínuo e seguro.

Método de Escavação Velocidade e Avanço Segurança Estrutural 🚜 TBM com Aduelas Pré-Moldadas Até 15–20 metros por dia com revestimento definitivo imediato Altíssima devido ao escudo de aço e suporte de anéis instantâneo ⛏️ Método Convencional (NATM / Detonação) 2–5 metros por dia com suporte temporário de concreto projetado Exige monitoramento do teto exposto antes do revestimento final

Como foi o momento do breakthrough da TBM Alessia no túnel Forza d’Agrò?

O rompimento do último diafragma de rocha em Fondaco Parrino marcou o encerramento do trabalho da tuneladora após 15 meses de operação subterrânea contínua no projeto do Túnel Forza d’Agrò.

A engrenagem de corte da máquina emergiu com precisão no ponto planejado, abrindo caminho para o desmonte e transporte da estrutura ao longo do viaduto Letojanni.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Webuild S.p.A. que mostra o momento exato do breakthrough:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança de túneis ferroviários escavados por TBM?

A fabricação e o dimensionamento das aduelas de concreto seguem os padrões estruturais da norma europeia Eurocode 2 (EN 1992-1-1) e diretrizes equivalentes como a ABNT NBR 15645 para elementos pré-moldados de concreto.

Essas normas estabelecem ensaios de compressão axial do concreto com resistência elevada, garantindo estanqueidade contra infiltrações e capacidade de carga contra pressões hidrostáticas e geotécnicas do terreno.

O revestimento recém-montado também serve como apoio para os cilindros hidráulicos que impulsionam a tuneladora para o próximo avanço — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em geotecnia e tunelamento?

Projetos de escavação subterrânea, contenção de encostas e obras viárias de grande porte exigem a presença de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro especialista em tunelamento desde as fases preliminares de sondagem.

O dimensionamento incorreto do suporte de solo pode provocar recalques na superfície ou colapsos estruturais graves, exigindo responsabilidade técnica formal registrada junto aos órgãos de fiscalização.