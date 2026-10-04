Sua janela de alumínio está pesada ou dando solavancos ao abrir? O trilho da janela de correr acumula uma mistura de poeira e água da chuva que forma uma pasta pegajosa, travando o rolamento das roldanas e desgastando precocemente o perfil metálico.

Por que a sujeira se transforma em uma pasta no trilho inferior?

A formação do resíduo viscoso ocorre quando a poeira trazida pelo vento se deposita no canalete e se mistura com a umidade da chuva. Essa massa pastosa entra nas cavidades do rolamento, o componente interno da roldana envolvido por nylon, impedindo o giro livre da roda.

Quando os drenos da esquadria ficam obstruídos por pequenos detritos, a água do temporal não escoa para o exterior e estagna na calha metálica. A movimentação diária das folhas compacta essa lama contra as paredes do perfil, transformando o atrito macio em um travamento seco.

Você sabe por que o trilho da janela de correr fica pesado e solavanca ao abrir por causa da lama acumulada? Veja o segredo para recuperar a fluidez

Quais são os principais sinais de atrito excessivo nas roldanas?

Identificar os ruídos e a resistência mecânica no manuseio da folha evita a quebra permanente do sistema de roldanas. Observar o estado do trilho ajuda a intervir antes que a canaleta de alumínio fique riscada ou deformada.

Os três principais indicadores de que a calha inferior necessita de limpeza profunda são:

Como remover a sujeira e recuperar a fluidez da janela?

Para eliminar a borra crostosa, utilize um pincel de cerdas duras combinado com aspirador de pó para remover as partículas secas. Em seguida, aplique uma solução de água morna com detergente neutro para dissolver a graxa e a sujeira acumuladas.

As etapas para realizar a manutenção corretiva do trilho sem danificar o alumínio incluem:

Aspirar o excesso de poeira e areia espalhadas pela calha inferior.

Limpar os furos de drenagem com um palito flexível ou arame fino.

Esfregar a canaleta com uma escova de dentes macia e sabão neutro.

Secar totalmente o perfil com pano de microfibra para evitar novas manchas.

Aplicar spray de silicone seco na roldana para lubrificar sem reter sujeira.

O que fazer quando a roldana continua travando após a limpeza?

Se o rolamento permanecer duro mesmo com a calha limpa, a roldana pode ter sofrido desgaste no revestimento de poliamida ou corrosão nas esferas de aço internas. Nesses casos, a roda travada arrasta de raspão pelo metal, desgastando a crista do perfil.

A substituição da peça deve ser feita retirando a folha da esquadria para regular o parafuso de altura do novo componente. Instalar roldanas com rolamentos blindados garante maior proteção contra a umidade em áreas expostas a intempéries frequentes.

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Qual é o lubrificante correto para manter o trilho deslizante?

O uso de óleos minerais, graxas automotivas ou desengripantes comuns é o maior erro na manutenção de janelas. Esses produtos petrolatados deixam uma película pegajosa que atrai ainda mais poeira, acelerando o travamento do sistema.

Confira o impacto dos principais produtos utilizados na lubrificação de esquadrias:

Material/sistema Aplicação recomendada Resistência/desempenho Spray de silicone seco Película protetora sem óleo Canaletes e roldanas de nylon Alta eficiência Graxa de lítio ou vaselina Composto gorduroso denso Engrenagens industriais fechadas Retém poeira Óleo desengripante fluido Solvente temporário para ferrugem Parafusos e dobradiças travadas Efeito passageiro

Como evitar o acúmulo frequente de sujeira nos trilhos?

Para garantir que o trilho da janela de correr permaneça limpo, incorpore a aspiração das calhas na rotina de faxina mensal. A manutenção das vedações da janela de alumínio deve seguir os padrões recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para caixilhos das edificações.

Manter os furos de drenagem externos livres de poeira evita a formação da pasta lamacenta durante as tempestades. O hábito de higienizar o perfil e aplicar silicone seco conserva o deslizamento leve e prolonga a vida útil da esquadria por muitos anos.