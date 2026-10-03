A movimentação do Viaduto Longhole sobre o Grand Union Canal demonstrou como macacos hidráulicos e placas de teflon deslocam milhares de toneladas com precisão sem interromper o tráfego náutico.
Por que empurrar uma ponte de 1.620 toneladas por cima do canal sem usar guindastes na água?
Quando uma estrutura precisa cruzar um rio ou canal sem bloquear a navegação, os engenheiros evitam montar andaimes dentro da água. A solução consiste em montar todo o tabuleiro de aço em terra firme e empurrá-lo horizontalmente sobre os pilares até alcançar o outro lado.
Para mover o tabuleiro de 130 metros do Viaduto Longhole, dois macacos hidráulicos empurraram a estrutura de aço de intemperismo sobre apoios especiais. As placas de deslize receberam revestimento de teflon PTFE, um material cujo coeficiente de atrito é inferior a 0,05, permitindo que as 1.620 toneladas avançassem suavemente a uma velocidade de 10 metros por hora.
Qual é o tamanho e quais são os números do Viaduto Longhole?
A estrutura do Viaduto Longhole foi projetada para suportar a passagem dos trens de alta velocidade da linha HS2. Os dados operacionais confirmam a dimensão da engenharia aplicada no local:
Massa total do tabuleiro: 1.620 toneladas de aço estrutural montadas previamente em solo firme para evitar içamentos sobre a água.
- Comprimento do vão principal: 130 metros de extensão contínua cobrindo o canal e as vias marginais.
- Velocidade de deslocamento: média de 10 metros por hora controlada por cilindros hidráulicos automatizados.
- Profundidade das estacas: 34 estacas de concreto cravadas a até 30 metros de profundidade em camada de argila mole.
- Elementos de apoio: 37 vigas de concreto pré-moldado fixadas na base da futura via férrea.
- Parede de contenção: estrutura metálica de 7 metros de profundidade instalada para proteger as margens do canal.
Como funciona o deslizamento hidráulico de um viaduto na prática?
O processo começa no pátio de montagem situado atrás de uma das cabeceiras, onde as vigas de aço são soldadas e alinhadas por laser. Pistões hidráulicos de grande porte ancoram-se em trilhos de reação e aplicam força empurrando a ponte em etapas graduais.
A medida que a frente do viaduto avança sobre o espaço aberto do Grand Union Canal, operadores inserem blocos lubrificados de teflon PTFE sobre os pilares. O sistema distribui o peso vertical de forma homogênea, impedindo que o atrito entre o metal e o concreto trave o movimento ou danifique a estrutura.
Como a operação do Viaduto Longhole foi registrada em tempo real?
O deslocamento da estrutura foi acompanhado em tempo real por equipes de topografia e sensores digitais de inclinação. A velocidade constante permitiu concluir a travessia com antecedência, liberando o trecho do canal uma semana antes do programado.
O registro audiovisual oficial documenta o momento exato em que o viaduto avança sobre os pilares até alcançar a posição definitiva de encaixe.
Abaixo, um vídeo do canal oficial HS2 Ltd que aprofunda o tema:
Qual norma técnica regula o lançamento hidráulico de pontes metálicas?
A montagem por empurre de pontes metálicas deve seguir diretrizes de segurança como o padrão europeu BS EN 1993 (Eurocode 3) e a norma brasileira NBR 7187 para pontes mista e de concreto. Essas normas determinam os cálculos de flexão e esforço cortante no momento em que a extremidade da ponte fica suspensa sem apoio intermediário.
O rigor normativo garante que o aço trabalhe estritamente dentro da sua fase elástica durante a movimentação. O cumprimento dessas especificações evita deformações permanentes nas vigas e protege os pilares de tensões horizontais excessivas.
Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para obras em vias navegáveis?
Projetos que envolvem o deslocamento de cargas pesadas sobre canais exigem o trabalho integrado de um engenheiro estrutural e de um engenheiro geotécnico. Esses profissionais calculam a resistência do solo de margem e especificam a capacidade dos macacos hidráulicos necessários para a operação.
Realizar esse tipo de intervenção sem acompanhamento especializado pode provocar o colapso do terreno ou o empenamento do tabuleiro. A presença de pareceres técnicos e ensaios de sondagem é indispensável para validar a segurança de toda a infraestrutura.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro estrutural ou engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de instabilidade de taludes, vibração excessiva ou comprometimento estrutural.