Resumo executivo 🌉 Ponte metálica lançada Tabuleiro de 130 metros e 1.620 toneladas deslocado inteiramente sobre o canal náutico. ⚙️ Empurre de baixo atrito Dois macacos hidráulicos acionaram a estrutura sobre placas revestidas com teflon PTFE a 10 m/h. ⏱️ Preservação da hidrovia Método eliminou suportes temporários na água e antecipou a reabertura do canal em uma semana. 🛡️ Proteção de margem Parede de contenção com 7 metros de profundidade reforçou o solo secular antes do lançamento.

A movimentação do Viaduto Longhole sobre o Grand Union Canal demonstrou como macacos hidráulicos e placas de teflon deslocam milhares de toneladas com precisão sem interromper o tráfego náutico.

Por que empurrar uma ponte de 1.620 toneladas por cima do canal sem usar guindastes na água?

Quando uma estrutura precisa cruzar um rio ou canal sem bloquear a navegação, os engenheiros evitam montar andaimes dentro da água. A solução consiste em montar todo o tabuleiro de aço em terra firme e empurrá-lo horizontalmente sobre os pilares até alcançar o outro lado.

Para mover o tabuleiro de 130 metros do Viaduto Longhole, dois macacos hidráulicos empurraram a estrutura de aço de intemperismo sobre apoios especiais. As placas de deslize receberam revestimento de teflon PTFE, um material cujo coeficiente de atrito é inferior a 0,05, permitindo que as 1.620 toneladas avançassem suavemente a uma velocidade de 10 metros por hora.

Macacos hidráulicos aplicam força de forma controlada enquanto o tabuleiro desliza sobre apoios preparados para reduzir o atrito — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e quais são os números do Viaduto Longhole?

A estrutura do Viaduto Longhole foi projetada para suportar a passagem dos trens de alta velocidade da linha HS2. Os dados operacionais confirmam a dimensão da engenharia aplicada no local:

Massa total do tabuleiro: 1.620 toneladas de aço estrutural montadas previamente em solo firme para evitar içamentos sobre a água.

Comprimento do vão principal: 130 metros de extensão contínua cobrindo o canal e as vias marginais.

Velocidade de deslocamento: média de 10 metros por hora controlada por cilindros hidráulicos automatizados.

Profundidade das estacas: 34 estacas de concreto cravadas a até 30 metros de profundidade em camada de argila mole .

. Elementos de apoio: 37 vigas de concreto pré-moldado fixadas na base da futura via férrea.

Parede de contenção: estrutura metálica de 7 metros de profundidade instalada para proteger as margens do canal.

Como funciona o deslizamento hidráulico de um viaduto na prática?

O processo começa no pátio de montagem situado atrás de uma das cabeceiras, onde as vigas de aço são soldadas e alinhadas por laser. Pistões hidráulicos de grande porte ancoram-se em trilhos de reação e aplicam força empurrando a ponte em etapas graduais.

A medida que a frente do viaduto avança sobre o espaço aberto do Grand Union Canal, operadores inserem blocos lubrificados de teflon PTFE sobre os pilares. O sistema distribui o peso vertical de forma homogênea, impedindo que o atrito entre o metal e o concreto trave o movimento ou danifique a estrutura.

Método Construtivo Impacto na Hidrovia Desempenho e Segurança 🏗️ Suporte Falso (Tradicional) Interrupção total do canal por meses devido ao hincamento de estacas temporárias na água. Elevado risco de assoreamento e erosão nas margens históricas da via navegável. 🚜 Içamento por Guindaste Necessita de interdições pontuais e grandes áreas de apoio para patolas nas margens. Operação suscetível a paralisações por rajadas de vento e instabilidade do solo. ⚡ Lançamento Hidráulico (HS2) Canal mantido livre de qualquer obstáculo físico durante a travessia do viaduto. Execução concluída em poucas horas com controle milimétrico do deslocamento.

Como a operação do Viaduto Longhole foi registrada em tempo real?

O deslocamento da estrutura foi acompanhado em tempo real por equipes de topografia e sensores digitais de inclinação. A velocidade constante permitiu concluir a travessia com antecedência, liberando o trecho do canal uma semana antes do programado.

O registro audiovisual oficial documenta o momento exato em que o viaduto avança sobre os pilares até alcançar a posição definitiva de encaixe.

Abaixo, um vídeo do canal oficial HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Qual norma técnica regula o lançamento hidráulico de pontes metálicas?

A montagem por empurre de pontes metálicas deve seguir diretrizes de segurança como o padrão europeu BS EN 1993 (Eurocode 3) e a norma brasileira NBR 7187 para pontes mista e de concreto. Essas normas determinam os cálculos de flexão e esforço cortante no momento em que a extremidade da ponte fica suspensa sem apoio intermediário.

O rigor normativo garante que o aço trabalhe estritamente dentro da sua fase elástica durante a movimentação. O cumprimento dessas especificações evita deformações permanentes nas vigas e protege os pilares de tensões horizontais excessivas.

Superfícies de baixo atrito reduzem a força horizontal necessária para deslocar o tabuleiro enquanto os apoios continuam recebendo seu peso — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para obras em vias navegáveis?

Projetos que envolvem o deslocamento de cargas pesadas sobre canais exigem o trabalho integrado de um engenheiro estrutural e de um engenheiro geotécnico. Esses profissionais calculam a resistência do solo de margem e especificam a capacidade dos macacos hidráulicos necessários para a operação.

Realizar esse tipo de intervenção sem acompanhamento especializado pode provocar o colapso do terreno ou o empenamento do tabuleiro. A presença de pareceres técnicos e ensaios de sondagem é indispensável para validar a segurança de toda a infraestrutura.