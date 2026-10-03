A presença do perfil de borracha nas extremidades das pás de ventiladores decorativos evita o atrito direto e protege a pintura das lâminas. Quando o componente se deteriora, pequenos fragmentos acabam projetados pelo fluxo de ar durante o funcionamento do aparelho. A solução definitiva envolve substituir o acabamento flexível antes que o desbalanceamento comprometa o motor do equipamento.

Por que o perfil de borracha da pá resseca com o tempo?

A exposição constante ao ar em circulação acelera a oxidação do elastômero, um polímero elástico e flexível usado em vedações industriais e domésticas. A luz residual e as variações térmicas diárias desgastam os agentes plastificantes presentes na composição do material sintético.

Sem esses componentes estabilizantes, o polímero perde a elasticidade original e torna-se quebradiço. A força centrífuga gerada pela rotação contínua força as bordas enfraquecidas, fazendo com que o acabamento se solte em pequenos pedaços pela área.

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Quais são os sinais de desgastes no perfil de borracha?

Observar os pequenos detalhes no aparelho evita acidentes e mantém a eficiência da ventilação no ambiente. A degradação do material plástico dá sinais claros antes do descolamento total do acabamento das pás.

Os principais sintomas de falha estrutural na vedação são:

Como trocar o perfil de borracha com segurança?

O processo de substituição é simples e requer apenas paciência para manter o alinhamento das peças. A execução correta garante que a aerodinâmica do aparelho permaneça sem alterações.

As etapas essenciais para realizar a manutenção são:

Desligar o disjuntor geral do circuito de iluminação para evitar acidentes elétricos.

Remover os restos do acabamento antigo e limpar a borda das pás com álcool isopropílico.

Medir o perímetro exato de cada lâmina para cortar a nova peça sob medida.

Encaixar o novo protetor pressionando com os dedos do centro para as pontas.

Verificar o nivelamento de cada pá após a fixação completa do acabamento.

Como o desbalanceamento afeta o motor do ventilador?

A perda irregular do acabamento em apenas uma das pás altera a distribuição de peso do conjunto rotativo. O desequilíbrio cria forças radiais que sobrecarregam os rolamentos internos do estator, gerando trepidações excessivas na haste de fixação no teto.

Trabalhar com a estrutura descompensada aumenta o consumo de energia e reduz a vida útil do motor. A manutenção preventiva evita que pequenas folgas mecânicas se transformem em falhas elétricas graves ao longo do tempo.

Pequenos fragmentos soltam do ventilador de teto e o motivo está no perfil de borracha. Conheça a solução definitiva que vai surpreender você

Qual é o melhor material para substituir o perfil de borracha?

A escolha do modelo substituto correto interfere diretamente na durabilidade e no visual da peça. Diferentes composições oferecem níveis variados de resistência contra a ação do calor e do atrito constante.

As opções mais comuns disponíveis no mercado incluem:

Material Durabilidade esperada Resistência ao calor Silicone flexível Perfil em U transparente ou colorido Alta (acima de 5 anos) Excelente Borracha EPDM Sintético de alta densidade Média (3 a 5 anos) Boa PVC flexível Opção econômica moldada Baixa (1 a 2 anos) Limitada

Como prolongar a vida útil do acabamento das pás?

A conservação adequada do perfil de borracha exige limpezas periódicas apenas com pano levemente umedecido em água. Evite o uso de produtos químicos agressivos, como solventes ou lustra-móveis à base de petróleo, pois esses compostos aceleram a degradação dos óleos internos do material.

Consultar as normas sobre a borracha sintética ajuda a entender a composição desses polímeros. Para garantir a segurança nas instalações elétricas do aparelho, siga sempre as recomendações contidas nas diretrizes do Inmetro durante as manutenções da sua casa.