Resumo executivo 🚜 Superescaveras subterrâneas Tuneladoras de 15,7 metros de diâmetro e 4.350 toneladas cada foram montadas diretamente no subsolo. 🌊 Bombeamento contínuo de lama Planta subterrânea bombeia até 3 milhões de litros de fluido por hora para cada máquina de escavação. ⚙️ Chassi articulado para curvas Corpo flexível no meio permite fazer curvas de 960 metros de raio sob o leito marinho rochoso. ⏱️ Ganho direto de tempo urbano Nova rota conecta o norte à região central de Sydney economizando até 20 minutos no trânsito diário.

Escavar sob o porto de Sydney exigiu duas megatuneladoras de 15,7 metros de diâmetro montadas diretamente na caverna subterrânea da obra. A travessia rochosa sob o porto de Sydney exigiu escavar um túnel duplo a 44,7 metros de profundidade sem interromper a navegação da baía. Para vencer o solo em formato de curva e rochas duras, a engenharia realizou a maior montagem de tuneladoras já feita no subsolo.

Por que montar uma máquina de 4.350 toneladas dentro de uma caverna subterrânea?

Você já tentou mover um móvel gigante por uma porta estreita e percebeu que ele simplesmente não passa? Em obras urbanas densas, levar uma estrutura do tamanho de um prédio de cinco andares pelas ruas até o ponto de escavação é inviável. Por isso, as peças foram levadas em partes e montadas dentro de uma cavidade aberta na rocha, processo conhecido como montagem subterrânea de TBM.

Cada uma das duas máquinas tem 15,7 metros de diâmetro e pesa 4.350 toneladas, o equivalente a 88 ônibus de dois andares empilhados. Para vencer as curvas acentuadas da rota sem trancar a carcaça de aço na rocha, o projeto incluiu uma articulação central que permite flexionar a máquina em raios de curva de 960 metros sob a baía.

Grandes componentes precisaram chegar separadamente ao subsolo antes de serem unidos dentro da área de montagem — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas dessas tuneladoras gigantes?

As especificações operacionais do projeto foram dimensionadas para perfurar arenito de alta resistência sem colapsar as paredes do túnel. Esses dados explicam como a estrutura suporta o peso do leito marinho sobre a escavação.

Diâmetro da cabeça de corte: 15,7 metros de extensão circular equipados com cortadores de disco de liga metálica especial para quebrar rochas de até 80 MPa de resistência.

Peso operacional unitário: 4.350 toneladas métricas distribuídas ao longo de 120 metros de comprimento total de cada tuneladora.

Capacidade de bombeamento de fluidos: planta subterrânea capaz de movimentar até 3 milhões de litros de lama bentonítica por hora para cada máquina.

por hora para cada máquina. Profundidade máxima de trabalho: 44,7 metros abaixo da superfície sob a pressão do porto administrado pelo Governo de New South Wales .

. Sistema automatizado de manutenção: robô interno projetado pela construtora ACCIONA para trocar dentes de corte desgastados sem expor operários ao cabeçote.

Como a planta subterrânea remove toneladas de rocha moída sem inundar a obra?

Imagine usar um aspirador gigante que mistura poeira com água para não deixar a poeira subir. Enquanto a cabeça de corte esmaga o solo rochoso, o sistema injeta uma mistura líquida especial na frente da máquina, criando uma pressão que impede a entrada da água do mar.

Essa lama com pedaços de rocha é sugada pela planta subterrânea a uma taxa de 3 milhões de litros por hora. O fluido passa por peneiras de separação no subsolo, onde a pedra moída é retirada e o líquido limpo retorna para reiniciar o ciclo contínuo de corte.

Parâmetro Construtivo TBM Rígida Convencional TBM do Western Harbour Tunnel 🏗️ Montagem Inicial Superfície ou poço aberto simples Montagem 100% subterrânea em caverna de rocha 🔄 Geometria do Corpo Cilindro de aço rígido e retilíneo Cintura articulada para curvas de 960 m de raio 🛠️ Troca de Dentes de Corte Manual em câmara de ar comprimido Robô automatizado integrado na cabeça de corte 💧 Processamento de Slurry 500 mil a 1 milhão de litros por hora Até 3 milhões de litros por hora por tuneladora

Como é ver por dentro o funcionamento de uma megatuneladora?

Visualizar o interior de um cilindro de aço de 15 metros operando no subsolo ajuda a compreender a complexidade da mecânica de escavação. A rotação dos motores hidráulicos precisa coincidir exatamente com o avanço dos macacos hidráulicos no revestimento de concreto.

As imagens mostram como os anéis pré-moldados de concreto são posicionados pelo eretor mecânico logo atrás da cabeça de corte, selando o túnel à medida que a máquina avança.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da ACCIONA demonstra em animação 3D e imagens reais o mecanismo interno dessa tecnologia:

Quais normas técnicas garantem a estabilidade de túneis sob corpos d’água?

A construção de túneis escavados em rocha sob pressão de água segue diretrizes rigorosas da norma australiana **AS 4825** e parâmetros internacionais da **ISO 22477**, além de equivalentes como a **ABNT NBR 15649** no Brasil. Essas normas definem as pressões mínimas do fluido de suporte para evitar o colapso da frente de escavação.

Ao manter a pressão de lama calculada com base na profundidade e na densidade da rocha, os engenheiros evitam que a água da baía filtre para dentro do túnel. Essa precisão garante que a estrutura permaneça estável e impermeável durante os cem anos previstos de vida útil.

A articulação do corpo ajuda a máquina a acompanhar a geometria planejada do túnel durante a escavação subterrânea — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico em projetos de escavação?

Qualquer intervenção subterrânea próxima a fundações existentes ou corpos d’água exige a atuação direta de um **engenheiro geotécnico**. A análise de sondagem de solo e o cálculo de recalque evitam trincas em prédios vizinhos e desmoronamentos durante a escavação.

A escavação subterrânea não permite erros empíricos ou improvisações, pois a pressão da terra e da água atua de forma constante. O acompanhamento profissional assegura que contenções e drenagens sejam executadas dentro dos limites de segurança da engenharia civil.