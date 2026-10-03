Quando o botão de descarga afundado trava após o acionamento, o fluxo de água contínuo desperdiça litros de água em poucos minutos. A causa do defeito costuma ser a fadiga mecânica na mola metálica de retorno situada no acionador superior da caixa acoplada. Substituir ou ajustar essa peça devolve a pressão adequada ao mecanismo sem exigir a troca de todo o sistema do reservatório.
Como funciona o mecanismo de retorno da mola de descarga?
O acionador de uma caixa acoplada antiga depende da compressão da mola helicoidal interna para retornar à posição inicial após o aperto. Com o passar do tempo, a umidade constante provoca a oxidação do metal e a perda de elasticidade. Sem a tensão necessária para superar o atrito do pino de acionamento, a haste permanece abaixada e mantém o obturador da torre de saída aberto.
Termos como o obturador, a vedação emborrachada no fundo do reservatório que controla a saída de água, dependem diretamente da liberação dessa haste. Quando a mola falha, a corrente que liga o botão à vedação não afrouxa. Isso impede o assentamento da borracha na sede e gera um escoamento ininterrupto para a bacia sanitária.
Quais são os principais fatores da perda de pressão no acionador?
A perda de elasticidade da mola do acionador ocorre por razões específicas no uso diário do banheiro. Conhecer a origem da falha ajuda na escolha da melhor solução técnica para a reparação.
Os três principais fatores causadores desse problema são:
Como solucionar o botão de descarga afundado com reparos simples?
O reparo de um botão de descarga afundado pode ser feito sem a necessidade de contratar mão de obra especializada. Uma avaliação cuidadosa das peças internas orienta a substituição correta.
As etapas básicas para corrigir o acionador preso incluem:
- Fechar o registro geral do banheiro para interromper a entrada de água na caixa.
- Remover a tampa louça com cuidado e desrosquear o botão acionador superior.
- Desmontar a cápsula do botão para acessar a mola helicoidal retida na haste.
- Limpar os sedimentos acumulados na guarnição e lubrificar a mola com silicone líquido.
- Substituir a mola gasta por uma nova ou trocar o conjunto de acionamento superior.
O que verificar ao desmontar a tampa do reservatório?
Durante o processo de desmontagem, é importante examinar se o alinhamento da louça não está pressionando lateralmente a haste mecânica. O atrito excessivo entre a cerâmica e o corpo de plástico costuma simular a perda de força da mola. Remover crostas de calcário nas paredes do furo da tampa restaura o deslizamento livre da peça sem despesas adicionais.
Caso a mola esteja quebrada ou severamente oxidada, a medição do diâmetro externo e da altura total orienta a compra da peça sobressalente correta. Mecanismos antigos da Deca ou da Astra utilizam padrões específicos de rosca no copo superior. Verificar essas marcas no corpo de plástico garante a escolha do componente compatível para a substituição.
Qual a melhor opção para reparar a mola de descarga?
A escolha entre trocar apenas a mola ou instalar um botão completo depende do estado de conservação do plástico. A tabela abaixo compara as opções de manutenção para caixas acopladas antigas com desgaste de retorno.
|Método de reparo
|Custo estimado
|Durabilidade
|Limpeza e lubrificação Remoção de craca e graxa de silicone
|Baixo
|Temporária
|Troca isolada da mola Substituição por peça em inox
|Médio
|Média
|Substituição do acionador Troca do conjunto de botão superior
|Acessível
|Alta
Como evitar novos travamentos na descarga da caixa acoplada?
Manter o mecanismo regulado evita desperdícios de água na residência e preserva a vida útil dos componentes do reservatório sanitário. Segundo as orientações sobre conservação Predial do Ministério das Cidades, verificações periódicas no sistema hidráulico reduzem significativamente o consumo desnecessário.
A substituição preventiva de molas de aço carbono por modelos em aço inoxidável impede o surgimento precoce de ferrugem na área do botão. A limpeza semestral da tampa garante o pleno funcionamento do botão de descarga afundado e prolonga a eficiência de todo o conjunto acoplado.