Quando o botão de descarga afundado trava após o acionamento, o fluxo de água contínuo desperdiça litros de água em poucos minutos. A causa do defeito costuma ser a fadiga mecânica na mola metálica de retorno situada no acionador superior da caixa acoplada. Substituir ou ajustar essa peça devolve a pressão adequada ao mecanismo sem exigir a troca de todo o sistema do reservatório.

Como funciona o mecanismo de retorno da mola de descarga?

O acionador de uma caixa acoplada antiga depende da compressão da mola helicoidal interna para retornar à posição inicial após o aperto. Com o passar do tempo, a umidade constante provoca a oxidação do metal e a perda de elasticidade. Sem a tensão necessária para superar o atrito do pino de acionamento, a haste permanece abaixada e mantém o obturador da torre de saída aberto.

Termos como o obturador, a vedação emborrachada no fundo do reservatório que controla a saída de água, dependem diretamente da liberação dessa haste. Quando a mola falha, a corrente que liga o botão à vedação não afrouxa. Isso impede o assentamento da borracha na sede e gera um escoamento ininterrupto para a bacia sanitária.

Você sabe por que o botão de descarga afundado perde a força e trava na bacia sanitária? Veja o detalhe invisível que gera um prejuízo enorme

Quais são os principais fatores da perda de pressão no acionador?

A perda de elasticidade da mola do acionador ocorre por razões específicas no uso diário do banheiro. Conhecer a origem da falha ajuda na escolha da melhor solução técnica para a reparação.

Os três principais fatores causadores desse problema são:

Como solucionar o botão de descarga afundado com reparos simples?

O reparo de um botão de descarga afundado pode ser feito sem a necessidade de contratar mão de obra especializada. Uma avaliação cuidadosa das peças internas orienta a substituição correta.

As etapas básicas para corrigir o acionador preso incluem:

Fechar o registro geral do banheiro para interromper a entrada de água na caixa.

Remover a tampa louça com cuidado e desrosquear o botão acionador superior.

Desmontar a cápsula do botão para acessar a mola helicoidal retida na haste.

Limpar os sedimentos acumulados na guarnição e lubrificar a mola com silicone líquido.

Substituir a mola gasta por uma nova ou trocar o conjunto de acionamento superior.

O que verificar ao desmontar a tampa do reservatório?

Durante o processo de desmontagem, é importante examinar se o alinhamento da louça não está pressionando lateralmente a haste mecânica. O atrito excessivo entre a cerâmica e o corpo de plástico costuma simular a perda de força da mola. Remover crostas de calcário nas paredes do furo da tampa restaura o deslizamento livre da peça sem despesas adicionais.

Caso a mola esteja quebrada ou severamente oxidada, a medição do diâmetro externo e da altura total orienta a compra da peça sobressalente correta. Mecanismos antigos da Deca ou da Astra utilizam padrões específicos de rosca no copo superior. Verificar essas marcas no corpo de plástico garante a escolha do componente compatível para a substituição.

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Qual a melhor opção para reparar a mola de descarga?

A escolha entre trocar apenas a mola ou instalar um botão completo depende do estado de conservação do plástico. A tabela abaixo compara as opções de manutenção para caixas acopladas antigas com desgaste de retorno.

Método de reparo Custo estimado Durabilidade Limpeza e lubrificação Remoção de craca e graxa de silicone Baixo Temporária Troca isolada da mola Substituição por peça em inox Médio Média Substituição do acionador Troca do conjunto de botão superior Acessível Alta

Como evitar novos travamentos na descarga da caixa acoplada?

Manter o mecanismo regulado evita desperdícios de água na residência e preserva a vida útil dos componentes do reservatório sanitário. Segundo as orientações sobre conservação Predial do Ministério das Cidades, verificações periódicas no sistema hidráulico reduzem significativamente o consumo desnecessário.

A substituição preventiva de molas de aço carbono por modelos em aço inoxidável impede o surgimento precoce de ferrugem na área do botão. A limpeza semestral da tampa garante o pleno funcionamento do botão de descarga afundado e prolonga a eficiência de todo o conjunto acoplado.