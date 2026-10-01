Resumo executivo 🚜 Escavadeiras gigantes subterrâneas Duas máquinas TBM de 4.000 toneladas e 15,6 metros de diâmetro perfuraram os túneis do North East Link. 🌊 Travessia sob o rio Yarra Escavação de 300 metros operada a 15 metros abaixo do leito fluvial com selamento contínuo. ⚖️ Controle de pressão de terra O modo EPB equalizou a pressão do solo encharcado para evitar colapsos e infiltração de água. 📊 Monitoramento em tempo real Sensores de geotecnia e testes contínuos da água garantiram a integridade ambiental e estrutural.

Duas megaescavadeiras de 4.000 toneladas atravessaram o subsolo de Melbourne e concluíram a escavação subaquática dos maiores túneis rodoviários do estado de Victoria.

Como uma máquina de 4.000 toneladas consegue escavar embaixo de um rio sem inundar o túnel?

Quando você tenta cavar um buraco na areia molhada da praia, a água e a terra entram imediatamente pela lateral do buraco. Em obras subterrâneas sob rios, a pressão da água tenta empurrar a lama para dentro do túnel no segundo em que a broca avança. Esse equilíbrio entre força do solo e contenção se chama suporte por pressão balanceada de terra.

As tuneladoras Zelda e Gillian operaram no modo Earth Pressure Balance (EPB), aplicando uma pressão frontal precisa para conter a água. Assim, o material escavado forma uma massa densa impermeável que impede a entrada da água do rio Yarra enquanto os anéis de concreto pré-moldado são instalados.

Tuneladoras do tipo EPB permitem controlar a frente de escavação em terrenos saturados enquanto a máquina avança e o revestimento estrutural é construído atrás dela — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas das tuneladoras do North East Link?

As dimensões monumentais do projeto North East Link em Victoria foram projetadas pela agência Victoria’s Big Build para comportar três faixas de tráfego em cada sentido. Os dados abaixo detalham a escala física e operacional das máquinas TBM fabricadas para essa geotecnia complexa.

Comprimento total do conjunto: cerca de 90 metros de extensão, englobando a roda de corte frontal, os motores hidráulicos e o sistema traseiro de alimentação de anéis de concreto.

Diâmetro de corte da broca: 15,61 metros de abertura circular, permitindo a instalação simultânea de três faixas de rodagem por túnel.

Massa total operacional: aproximadamente 4.000 toneladas de peso estrutural por máquina, exigindo reforços específicos no solo do poço de partida.

Extensão do trecho subaquático: cerca de 300 metros de escavação contínua sob o leito do rio Yarra em Melbourne.

Profundidade de cobertura do leito: opera 15 metros abaixo do leito fluvial, garantindo estabilidade mecânica e evitando erosão hidráulica.

Como funciona o avanço das TBMs e o selamento dos túneis na prática?

A broca frontal de 15,6 metros gira cortando a rocha e o solo argiloso, enquanto macacos hidráulicos empurram a máquina para a frente apoiando-se no último anel de concreto montado. Logo atrás do escudo protetor, um braço robótico ergue e posiciona segmentos de concreto de alta resistência com precisão milimétrica.

Uma argamassa expansiva de cimento e silicato é injetada sob alta pressão no espaço entre o solo e o concreto recém-instalado. Esse selamento imediato consolida o túnel contra infiltrações e garante que a estrutura fique totalmente estável antes que a máquina avance mais um metro.

Critério de Engenharia Método TBM EPB (Utilizado) Método Vala Aberta (Alternativa) 🌊 Impacto no Rio Yarra Zero intervenção no curso d’água Necessidade de desvio e dragagem 🛡️ Controle de Infiltração Selamento pressurizado imediato Risco elevado em solo saturado ⏱️ Eficiência de Avanço Escavação e revestimento contínuos Lento devido a travamentos temporários

Como foi o momento do término da escavação dos túneis em Melbourne?

A conclusão da escavação dos túneis ocorreu com a chegada da máquina Gillian ao poço final em Bulleen, finalizando o percurso iniciado após o avanço da TBM Zelda. A operação exigiu o rompimento controlado de paredes de concreto armado preparadas com sensores geotécnicos.

As equipes de engenharia da empreiteira Clough e da consórcio Spark North East Link monitoraram o alinhamento a laser até a saída das brocas. O registro em vídeo abaixo mostra a chegada da tuneladora e o encerramento da fase de perfuração.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Clough que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia regem a segurança de escavações subterrâneas subaquáticas?

Projetos de tunelamento sob corpos d’água seguem rigorosas diretrizes internacionais, como a norma australiana AS 1726 para investigação geotécnica e as recomendações da ITA-AITES. Essas normas estabelecem limites rigorosos para a variação de pressão na frente de escavação.

O cumprimento dessas normas exige o uso de sensores piezométricos contínuos e análise de turbidez da água. Assim, os engenheiros evitam fraturas hidráulicas no leito do rio e garantem a estabilidade das estruturas urbanas acima do túnel.

Conforme a TBM avança, segmentos pré-moldados são posicionados para formar sucessivamente os anéis estruturais do túnel — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Qualquer intervenção que envolva escavações profundas, contenção de encostas ou obras próximas a rios e lençóis freáticos exige a atuação direta de um engenheiro geotécnico. Apenas esse profissional consegue calcular a pressão do solo e definir o sistema de suporte correto.

Tentar realizar escavações sem laudo geotécnico e acompanhamento especializado pode provocar colapsos de terra e acidentes graves. O dimensionamento adequado de estruturas subterrâneas depende de ensaios de solo e responsabilidade técnica registrada.