Móveis de canto exigem ferragens com ângulos de abertura especiais (como 45°, 90°, 135° ou 170°) para permitir o acesso ao fundo do gabinete. No entanto, a mola reguladora das dobradiças de pressão desses armários está sujeita a uma enorme sobrecarga mecânica. Quando a porta é aberta além do limite máximo previsto pelo fabricante, o efeito de alavanca força o mecanismo interno, podendo fazer a mola saltar do alojamento ou quebrar a haste de regulagem.

Como a força de alavanca destrói a mola interna da dobradiça?

As dobradiças de pressão (estilo caneco) utilizam uma mola de aço mola temperado associada a um sistema de articulação composta. Esse conjunto é projetado para criar o efeito “soft-close” ou a pressão de fechamento automático. A quebra ou salto da mola ocorre devido a fatores físicos bem definidos:

Efeito de alavanca no limite angular: Ao abrir a porta até o fim do curso e continuar forçando contra o batente da dobradiça, a folha da porta age como uma longa alavanca. A força aplicada na puxadora é multiplicada dezenas de vezes sobre o pequeno corpo do caneco metálico.

Ao abrir a porta até o fim do curso e continuar forçando contra o batente da dobradiça, a folha da porta age como uma longa alavanca. A força aplicada na puxadora é multiplicada dezenas de vezes sobre o pequeno corpo do caneco metálico. Superação do limite de deformação elástica: A mola helicoidal ou de lâmina interna possui um limite de deformação segura. O hiperespaço forçado tensiona a mola além da sua capacidade elástica, fazendo-a escapar do pino de trava ou simplesmente se partir ao meio.

A mola helicoidal ou de lâmina interna possui um limite de deformação segura. O hiperespaço forçado tensiona a mola além da sua capacidade elástica, fazendo-a escapar do pino de trava ou simplesmente se partir ao meio. Deformação do corpo de zamac ou aço: A alavanca excessiva também empena a haste de regulagem linear e o parafuso de ajuste lateral, desalinhando o ponto de apoio da mola e fazendo com que ela se solte do mecanismo no momento em que a porta é fechada novamente.

Este irritante estalo no armário revela segredos chocantes sobre dobradiças de pressão quebradas. A resposta pode surpreender você.

Quais são os pilares para proteger as dobradiças de canto contra quebras?

Preservar as ferragens de armários de canto exige a instalação de limitadores físicos e a escolha da dobradiça correta para o tipo de abertura do móvel.

Os fatores fundamentais para evitar danos às molas de pressão incluem:

Como trocar uma dobradiça com mola danificada passo a passo?

Uma vez que a mola reguladora salta ou se quebra, o mecanismo interno perde a tensão e não é possível remontá-la com segurança. A solução definitiva é a substituição da dobradiça caneco por uma nova peça de mesmo ângulo.

O processo correto de substituição envolve as seguintes etapas:

Soltar o parafuso de regulagem e desengatar a dobradiça danificada do calço fixado no corpo do armário

Remover os dois parafusos de fixação que prendem o caneco circular de 35mm na madeira da porta

Retirar a dobradiça quebrada e verificar se o furo do caneco no MDF/MDP não sofreu esgarçamento por conta da alavanca

Posicionar a nova dobradiça de ângulo equivalente (assegurando que a mola reguladora das dobradiças de pressão esteja intacta)

Fixar os novos parafusos no caneco mantendo a dobradiça perfeitamente esquadrada com a borda da porta

Encaixar o corpo da dobradiça no calço e ajustar os parafusos de regulagem lateral, de altura e de profundidade até alinhar a porta

Este irritante estalo no armário revela segredos chocantes sobre dobradiças de pressão quebradas. A resposta pode surpreender você.

Como comparar as dobradiças para armários de canto?

Escolher o modelo de dobradiça correto para a geometria do seu móvel é a melhor forma de evitar que as molas quebrem com o uso diário. A tabela a seguir apresenta os tipos de dobradiça mais comuns para armários de canto e suas características:

Tipo de dobradiça de canto Ângulo de abertura nominal Risco de quebra por hiperespaço Dobradiça para Canto Cego (90°) Usada quando a porta abre paralela ao batente interno 90° a 95° Alto; força a mola se puxada além dos 90° Dobradiça Sanfonada / Canto L (135°) Conecta duas folhas de porta articuladas em canto 135° a 165° Médio; exige bom alinhamento das duas folhas Dobradiça de Ângulo Largo (170°) Permite projetar a porta totalmente para fora do gabinete 165° a 170° Baixo; ampla folga de articulação sem forçar a mola

Como preservar as dobradiças de canto no uso diário?

Orientar a família a não puxar a porta além do ponto de parada natural e instalar acoplamentos com limitadores mecânicos previne a fadiga do metal. Cuidar para que a mola reguladora das dobradiças de pressão trabalhe dentro do seu curso projetado garante portas alinhadas, fechamento suave e longa vida útil ao seu móvel planejado.