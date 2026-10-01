Resumo executivo 🚇 Túnel ferroviário submarino Trajeto de 16,18 km projetado para trens de alta velocidade entre Ningbo e o arquipélago de Zhoushan. ⚙️ Escavação por tuneladoras TBM Duas máquinas gigantes tipo TBM perfuram a rocha marinha partindo de lados opostos rumo ao centro do estreito. 🌊 Encontro cego sob o oceano Desafio de conectar e desmontar duas tuneladoras de 14,57 metros de diâmetro a 78 metros de profundidade. ⏱️ Redução radical do tempo Encurta o tempo de viagem entre o continente e o arquipélago de 1,5 hora para cerca de 26 minutos.

A maior obra de túnel ferroviário submarino de alta velocidade do mundo enfrenta o desafio inédito de conectar e desmontar duas tuneladoras gigantes a 78 metros abaixo do leito oceânico.

Como funciona a escavação de um túnel sob o leito do mar?

Você já tentou cavar um buraco na areia molhada da praia e viu as paredes desmoronarem com a água? Sob o oceano, a força das ondas empurra lama e pedra contra a escavação com uma pressão esmagadora. Para evitar desabamentos, os engenheiros utilizam uma estrutura blindada conhecida como TBM (Tunnel Boring Machine).

O disco de corte gira contra a rocha triturando o solo, enquanto macacos hidráulicos empurram a máquina e instalam anéis de concreto armado. A pressão hidráulica no trecho atinge 0,78 MPa — o equivalente a 78 metros de coluna d’água empurrando a parede —, exigindo vedações triplas de borracha para manter a galeria seca.

Duas frentes de escavação avançam de lados opostos no trecho submarino, criando o desafio de conectar as galerias e lidar com as grandes máquinas no ponto de encontro — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da obra?

O projeto exige números superlativos para suportar o tráfego de trens a 250 km/h sob o fundo do oceano. Os parâmetros foram estabelecidos segundo normas geotécnicas internacionais e relatórios técnicos da China Railway Group.

Extensão total do túnel: 16,18 quilômetros de extensão, dos quais 11,2 quilômetros correspondem ao trecho escavado por tuneladoras blindadas sob o leito marinho.

Diâmetro das escavadoras TBM : 14,57 metros na cabeça de corte, dimensão equivalente à altura de um prédio residencial de quatro andares.

: 14,57 metros na cabeça de corte, dimensão equivalente à altura de um prédio residencial de quatro andares. Profundidade máxima no leito marinho : 78 metros abaixo do fundo do mar, sujeita a rochas duras com resistência à compressão de até 191 MPa.

: 78 metros abaixo do fundo do mar, sujeita a rochas duras com resistência à compressão de até 191 MPa. Avanço acumulado da escavação : superou a marca de 4.000 metros concluídos em agosto de 2026 pela tuneladora que partiu da costa de Ningbo.

: superou a marca de 4.000 metros concluídos em agosto de 2026 pela tuneladora que partiu da costa de Ningbo. Precisão de alinhamento subaquático: margem de erro projetada inferior a 20 milímetros para o encontro cego no ponto intermediário.

Como duas máquinas gigantes se encontram e se desmontam debaixo do oceano?

Em vez de perfurar a montanha até sair do outro lado, as duas tuneladoras caminham em rota de colisão a partir de margens opostas. Quando as cabeças de corte se encontrarem no meio do trajeto, o solo ao redor será congelado artificialmente com injeção de salmoura a baixíssima temperatura para conter a água marinha.

Com o terreno estabilizado, o escudo externo de aço das máquinas é soldado ao revestimento do túnel. Os componentes internos e motores são desmontados peça por peça e retirados pelas galerias já prontas, garantindo que o túnel permaneça perfeitamente selado.

MÉTODO CONSTRUTIVO DESAFIO GEOTÉCNICO IMPACTO NÁUTICO E AMBIENTAL 🚢 Túnel Imerso Pré-moldado Dragagem de grandes valas e encaixe de blocos no leito marinho Interfere temporariamente na rota de navios e ecossistema local ⛰️️ Perfuradora TBM Contínua Exige poço de emergência e saída física na costa oposta Aumenta a extensão terrestre e o custo de desapropriação de solo 🎯 Docking Submarino (Jintang) Conexão milimétrica e congelamento do solo sob forte pressão Zero obstrução no canal de navegação marítima e porto costeiro

Como é registrado o progresso e o avanço técnico das tuneladoras?

Registros no canteiro de obras revelam a dimensão das cabeças de corte e a complexa logística necessária para abastecer as máquinas no subsolo. Todo o processo de escavação e montagem dos anéis de concreto ocorre de forma automatizada enquanto o trem de apoio avança pela galeria.

Acompanhamentos técnicos internacionais destacam os sistemas de navegação guiados por laser e sonar que orientam a rota sob o fundo do mar. Esses instrumentos garantem que as duas frentes de trabalho mantenham a trajetória correta ao longo de quilômetros de escavação cega.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da CGTN que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de segurança regem a construção de túneis submarinos?

O projeto obedece às diretrizes internacionais da ITA (International Tunnelling and Underground Space Association) e especificações técnicas equivalentes às recomendações da ABNT NBR 15645 para estruturas subterrâneas. As exigências cobrem desde a resistência do concreto ao fogo até sistemas redundantes de bombeamento.

Seguir esses padrões garante que o túnel suporte abalos sísmicos e pressões hidrostáticas contínuas por mais de 100 anos. Cada anel de suporte instalado passa por inspeções com ultrassom para comprovar a ausência de fissuras na estrutura.

Sem uma saída convencional no ponto de encontro sob o mar, a estratégia descrita prevê desmontar componentes das grandes máquinas e retirá-los pelas galerias já construídas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico especializado?

O planejamento de qualquer escavação profunda ou contenção subterrânea exige a atuação direta de um engenheiro geotécnico. Esse profissional avalia a coesão do solo, calcula o empuxo de terra e projeta os sistemas de drenagem que evitam colapsos.

Iniciar obras subterrâneas sem laudo geotécnico coloca em risco a estabilidade de imóveis vizinhos devido a deformações no terreno. Toda intervenção exige estudo de viabilidade com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no CREA.