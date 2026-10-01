Perícia judicial como renda extra para médico: como funciona e o que ninguém deve prometer

Trocar parte dos plantões por perícias judiciais virou plano de muitos médicos. A função é feita sob demanda, sem vínculo de emprego, e o profissional recebe por laudo entregue. Mas antes de fazer as contas vale entender como o dinheiro chega, e por que ninguém pode prometer um valor por mês.

A troca que atrai médicos

A M Perícias , assessoria de Maringá (PR) que reúne 1.852 peritos médicos ativos nos tribunais, com cadastro em todos os estados do país, transformou essa troca em meta. “Nossa meta é reduzir 1 milhão de plantões até 2030. É o médico trocando a madrugada no pronto-socorro por um trabalho técnico que ele faz no próprio horário”, afirma Alcides Martinhago Junior, CEO da M Perícias.

Como o valor é definido

Depois de nomeado pelo juiz, o perito tem cinco dias para propor honorários (artigo 465 do Código de Processo Civil). O juiz decide o valor. Em processos com Justiça gratuita, o pagamento segue a tabela do tribunal ou do CNJ (Resolução 232/2016), com valores de referência que iam de R$ 170 a R$ 870 na publicação, reajustados todo ano. Fora disso, quem pediu a perícia deposita o valor. Segundo a empresa, com o apoio da assessoria, médicos da rede chegam a fazer laudos de R$ 5 mil a R$ 15 mil em cerca de duas horas de trabalho técnico, valores que dependem do tipo de processo e de quem paga a perícia.

Por que não existe renda fixa

Porque a nomeação é do juiz, e nenhuma empresa pode garanti-la. “Perito não tem salário. Ganha por laudo, e o valor depende da complexidade do caso, da esfera da Justiça e de quem paga a perícia. Por isso a gente não fala em renda garantida”, diz Martinhago.

O que faz diferença

Estar nos cadastros dos tribunais certos, cumprir prazos e caprichar na proposta. “Uma proposta de honorários bem fundamentada, entregue no prazo, é o que separa o laudo bem remunerado do laudo que o perito faz quase de graça”, completa o CEO. Segundo a empresa, foram 15.779 perícias geridas entre março e setembro de 2026, com a assessoria cuidando da parte burocrática.

Como renda extra, a perícia funciona para quem aceita a lógica do trabalho por demanda e organiza a rotina para dar conta dos prazos.