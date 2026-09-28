A instalação do primeiro teleférico de carga do Brasil permitiu transportar máquinas pesadas e erguer o Viaduto V3 sem destruir a floresta nativa. Na duplicação do trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, o acesso ao canteiro do Viaduto V3 exigiu uma solução inovadora para vencer o relevo íngreme sem abrir estradas na floresta.
Como funciona um teleférico capaz de carregar escavadeiras no ar?
Você já imaginou escavadeiras e perfuratrizes flutuando sobre a copa das árvores em uma floresta fechada? Para evitar estradas de serviço rasgando a montanha, os engenheiros instalaram um guindaste aéreo acionado por cabos de aço tensionados, conhecido como Cable Crane.
O sistema funciona como um teleférico industrial de alta performance que desliza entre torres fixadas nas extremidades do vale. Por isso, as cargas pesadas viajam suspensas pelo ar até o ponto exato da fundação do viaduto, sem encostar no solo nem agredir a vegetação.
Quais são as dimensões e capacidades técnicas do Cable Crane?
A engenharia do sistema aéreo exigiu números grandiosos para suportar a movimentação contínua de peças e máquinas no meio da serra.
Capacidade útil de carga: suporta até 20 toneladas por viagem, permitindo mover tratores e peças pré-moldadas sobre a copa das árvores.
- Vão livre de alcance aéreo: cobre 500 metros de extensão total entre as torres de ancoragem instaladas na serra.
- Preservação de vegetação nativa: evita a supressão de 40 mil m² de Mata Atlântica ao eliminar estradas terrestres.
- Geometria do Viaduto V3: projetado com vão livre principal de 125 metros suspenso sobre o vale íngreme.
- Montagem com helicóptero: torres com alturas de 35 e 42 metros foram erguidas com suporte aéreo para não impactar o solo.
Como foi a operação do teleférico na prática da obra?
Durante a fase de construção, o equipamento transportou concreto, armações de aço, perfuratrizes e até gôndolas fechadas para o deslocamento seguro dos operários. O trajeto aéreo entre o topo e a base da encosta levava apenas um minuto e meio.
A operação permitiu erguer os pilares e lançar as vigas do Viaduto V3 de forma contínua e segura. Assim, a equipe concluiu a estrutura complexa no prazo sem provocar erosão ou deslizamentos no morro.
Onde ver a operação do teleférico de carga na Tamoios?
O registro em vídeo mostra os detalhes do planejamento, da montagem das torres com helicópteros e da movimentação das máquinas pesadas no ar. A gravação documenta a chegada inédita dessa tecnologia ao canteiro brasileiro.
Acompanhar essas imagens ajuda a entender como a tecnologia aérea transformou o canteiro de obras em um modelo sustentável de infraestrutura. Veja abaixo o registro oficial da construção.
Abaixo, um vídeo da Concessionária Tamoios que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas garantem a segurança do cabo aéreo?
O projeto e a operação do sistema seguem critérios rigorosos de segurança estrutural estabelecidos pelas normas ABNT NBR 8400 para equipamentos de elevação e ABNT NBR 7187 para pontes e viadutos de concreto.
Essas diretrizes exigem coeficientes de segurança elevados na ancoragem dos cabos e testes de carga dinâmicos frequentes. Por isso, o equipamento mantém estabilidade total mesmo sob fortes rajadas de vento na serra.
Quando é necessário contratar um especialista em engenharia de estruturas?
A concepção de pontes e viadutos em áreas de relevo acidentado exige a contratação de um engenheiro civil especialista em estruturas e de um engenheiro geotécnico. Apenas profissionais habilitados conseguem calcular o comportamento do solo e a distribuição de cargas verticais.
Não é um trabalho que se faz sem projeto técnico porque a falta de sondagem adequada ou o dimensionamento incorreto dos cabos pode causar colapsos e acidentes graves. A avaliação profissional garante a segurança da obra e do meio ambiente.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especialista em estruturas ou engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de deslizamento de terra, falha estrutural em encostas e impacto ambiental em áreas preservadas.