Resumo executivo 🚡 Teleférico de carga inédito Sistema aéreo instalado pela primeira vez no país para movimentar equipamentos em encostas íngremes. 🌲 Preservação da floresta Evitou a abertura de vias de acesso terrestres, protegendo 40 mil m² de vegetação nativa na serra. 🏗️ Capacidade de transporte Capaz de carregar até 20 toneladas de materiais e maquinário pesado suspensos pelo ar. 🌉 Estrutura do Viaduto V3 Obra de arte especial projetada com vão livre principal de 125 metros sobre o vale.

A instalação do primeiro teleférico de carga do Brasil permitiu transportar máquinas pesadas e erguer o Viaduto V3 sem destruir a floresta nativa. Na duplicação do trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, o acesso ao canteiro do Viaduto V3 exigiu uma solução inovadora para vencer o relevo íngreme sem abrir estradas na floresta.

Como funciona um teleférico capaz de carregar escavadeiras no ar?

Você já imaginou escavadeiras e perfuratrizes flutuando sobre a copa das árvores em uma floresta fechada? Para evitar estradas de serviço rasgando a montanha, os engenheiros instalaram um guindaste aéreo acionado por cabos de aço tensionados, conhecido como Cable Crane.

O sistema funciona como um teleférico industrial de alta performance que desliza entre torres fixadas nas extremidades do vale. Por isso, as cargas pesadas viajam suspensas pelo ar até o ponto exato da fundação do viaduto, sem encostar no solo nem agredir a vegetação.

O Cable Crane permitiu transportar máquinas e materiais pelo ar durante a construção do viaduto em uma área de relevo íngreme — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades técnicas do Cable Crane?

A engenharia do sistema aéreo exigiu números grandiosos para suportar a movimentação contínua de peças e máquinas no meio da serra.

Capacidade útil de carga: suporta até 20 toneladas por viagem, permitindo mover tratores e peças pré-moldadas sobre a copa das árvores.

Vão livre de alcance aéreo: cobre 500 metros de extensão total entre as torres de ancoragem instaladas na serra.

Preservação de vegetação nativa: evita a supressão de 40 mil m² de Mata Atlântica ao eliminar estradas terrestres.

ao eliminar estradas terrestres. Geometria do Viaduto V3: projetado com vão livre principal de 125 metros suspenso sobre o vale íngreme.

Montagem com helicóptero: torres com alturas de 35 e 42 metros foram erguidas com suporte aéreo para não impactar o solo.

Como foi a operação do teleférico na prática da obra?

Durante a fase de construção, o equipamento transportou concreto, armações de aço, perfuratrizes e até gôndolas fechadas para o deslocamento seguro dos operários. O trajeto aéreo entre o topo e a base da encosta levava apenas um minuto e meio.

A operação permitiu erguer os pilares e lançar as vigas do Viaduto V3 de forma contínua e segura. Assim, a equipe concluiu a estrutura complexa no prazo sem provocar erosão ou deslizamentos no morro.

Método de Acesso Desmatamento Exigido Impacto na Obra 🚜 Estrada Convencional Aproximadamente 40.000 m² Corte de encostas, risco de erosão e movimentação lenta de terra. 🚡 Cable Crane Aéreo Zero supressão adicional Transporte de 20 toneladas em 90 segundos sem tocar na vegetação.

Onde ver a operação do teleférico de carga na Tamoios?

O registro em vídeo mostra os detalhes do planejamento, da montagem das torres com helicópteros e da movimentação das máquinas pesadas no ar. A gravação documenta a chegada inédita dessa tecnologia ao canteiro brasileiro.

Acompanhar essas imagens ajuda a entender como a tecnologia aérea transformou o canteiro de obras em um modelo sustentável de infraestrutura. Veja abaixo o registro oficial da construção.

Abaixo, um vídeo da Concessionária Tamoios que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança do cabo aéreo?

O projeto e a operação do sistema seguem critérios rigorosos de segurança estrutural estabelecidos pelas normas ABNT NBR 8400 para equipamentos de elevação e ABNT NBR 7187 para pontes e viadutos de concreto.

Essas diretrizes exigem coeficientes de segurança elevados na ancoragem dos cabos e testes de carga dinâmicos frequentes. Por isso, o equipamento mantém estabilidade total mesmo sob fortes rajadas de vento na serra.

O sistema combina cabos tensionados, um carro móvel e um mecanismo de içamento para deslocar cargas sobre terrenos de difícil acesso — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em engenharia de estruturas?

A concepção de pontes e viadutos em áreas de relevo acidentado exige a contratação de um engenheiro civil especialista em estruturas e de um engenheiro geotécnico. Apenas profissionais habilitados conseguem calcular o comportamento do solo e a distribuição de cargas verticais.

Não é um trabalho que se faz sem projeto técnico porque a falta de sondagem adequada ou o dimensionamento incorreto dos cabos pode causar colapsos e acidentes graves. A avaliação profissional garante a segurança da obra e do meio ambiente.