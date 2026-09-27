Resumo executivo ⛏️ Escavação monumental de 6 km A tuneladora Lady Eileen Hudson perfurou o túnel de descarga conectando a barragem ao complexo subterrâneo. ⛰️ Caverna de força a 800 m de profundidade O breakthrough ocorreu no complexo cavernal de 20 andares construído quase 1 km abaixo das Snowy Mountains. 🔄 Bateria hídrica gigante de 2.200 MW O sistema reversível bombeia água montanha acima para armazenar energia limpa e gerar eletricidade sob demanda. ⚙️ TBM de 2.300 toneladas e alta precisão A tuneladora de grande porte superou rochas duríssimas e falhas geológicas ativas com instalação de anéis de concreto simultânea.

A conclusão do túnel de descarga marca um feito histórico na engenharia de hidrelétricas reversíveis do Hemisfério Sul. Em maio de 2026, a tuneladora Lady Eileen Hudson concluiu a escavação de **6 quilômetros** do túnel de descarga do projeto hidrelétrico **Snowy 2.0**, na Austrália. O feito conectou o reservatório inferior de **Talbingo Dam** ao complexo da casa de força construído a **800 metros** de profundidade.

Por que escavar uma usina hidrelétrica a quase 1 km abaixo da terra?

Imagine usar a gravidade para criar uma bateria gigante capaz de guardar energia limpa quando o sol não brilha e o vento não sopra. Quando há excesso de energia solar e eólica na rede, o sistema bombeia água do reservatório inferior para o superior. Nos momentos de pico de consumo, a água desce impulsionada pela gravidade, girando as turbinas para gerar eletricidade imediata. Esse mecanismo de bombeamento e geração reversível chama-se hidrelétrica reversível (*pumped hydro*).

Para resistir à imensa pressão da água e garantir uma queda bruta (*gross head*) de mais de 700 metros de coluna d’água sem colapsar a montanha, os engenheiros precisam posicionar a casa de força no maciço rochoso profundo. Com capacidade de **2.200 MW** e **160 horas** de armazenamento contínuo, o complexo armazena o equivalente a **26 milhões de baterias domésticas**, garantindo estabilidade energética sem consumir área de superfície.

Uma TBM reúne sistemas de corte, retirada do material escavado e diversos equipamentos auxiliares em uma estrutura industrial que avança pelo maciço rochoso — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões técnicas do túnel de descarga e da tuneladora?

A construção do túnel de descarga exigiu o uso de uma tuneladora de mineração subterrânea do tipo TBM (*Tunnel Boring Machine*), projetada para escavar rochas ígneas de altíssima resistência e suportar pressões geológicas severas. Os dados técnicos refletem a escala monumental da engenharia empregada pela concessionária **Snowy Hydro** e o consórcio **Future Generation Joint Venture** (liderado pela **Webuild**).

Extensão total do túnel de descarga: possui **6 quilômetros** de comprimento e diâmetro de escavação de aproximadamente **11 metros**, ligando o reservatório inferior da barragem de **Talbingo Dam** até o complexo de cavernas subterrâneas do projeto Snowy 2.0.

Peso operacional da tuneladora TBM: a máquina Lady Eileen Hudson pesa **2.300 toneladas**, equivalente a cinco aviões comerciais de grande porte carregados.

pesa **2.300 toneladas**, equivalente a cinco aviões comerciais de grande porte carregados. Profundidade do complexo subterrâneo: a casa de força fica situada a **800 metros** abaixo da superfície, com seções do complexo alcançando próximo da marca de **1.000 metros** (1 km) sob o maciço das Snowy Mountains .

. Produção anterior da máquina: antes do túnel de descarga, a mesma TBM já havia perfurado o túnel de acesso principal de **2,85 quilômetros**, totalizando quase **9 km** de escavação no projeto.

Escavação das cavernas centrais: a usina abriga uma estrutura equivalente a um prédio de **20 andares** e **250 metros** de comprimento inteiramente revestido com **concreto projetado** (*shotcrete*) e tirantes geotécnicos.

Como funciona a perfuração subterrânea com TBM em rocha dura?

A tuneladora avança cortando a rocha frontalmente por meio de discos de corte de alta dureza montados em sua roda de corte giratória. Enquanto esmaga o arenito e as rochas metamórficas do maciço, braços mecânicos acoplados posicionam e parafusam anéis pré-moldados de **concreto armado** para revestir o túnel instantaneamente, impedindo qualquer desmoronamento.

Ao mesmo tempo, uma esteira transportadora retira toneladas de rocha escavada em fluxo contínuo para fora do túnel. Quando a cabeça de corte da TBM rompe a última parede de rocha da caverna — o chamado *breakthrough* —, o túnel fica completamente vedado, estruturado e pronto para receber o fluxo de água das turbinas.

Parâmetro de Engenharia Túnel de Descarga (Tailrace) Túnel de Adução (Headrace) 📏 Extensão Escavada 6,0 quilômetros 15,0 quilômetros 🚜 Tuneladora Utilizada TBM Lady Eileen Hudson (2.300 t) TBM Florence e TBM Monica 🌊 Conexão do Fluxo Reservatório Inferior (Talbingo Dam) Reservatório Superior (Tantangara) 🏗️ Status em Maio de 2026 Concluído com breakthrough na caverna Em avanço por duas frentes de escavação

Onde assistir às imagens oficiais da chegada da tuneladora à caverna?

A chegada da tuneladora Lady Eileen Hudson à caverna subterrânea foi registrada em vídeo pelas equipes de engenharia do consórcio Future Generation Joint Venture. As imagens mostram a roda de corte de 2.300 toneladas rompendo a última parede de rocha sob aplausos dos operários.

A gravação detalha os momentos decisivos do *breakthrough* no complexo localizado a 800 metros de profundidade, evidenciando o alinhamento a laser e o revestimento final do túnel de descarga. Esse hálito final de perfuração encerra a missão operacional da máquina no projeto Snowy 2.0.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Snowy Hydro que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões técnicos orientam escavações subterrâneas profundas?

Projetos de usinas subterrâneas exigem rígido cumprimento das normas internacionais de geotecnia, como o **Eurocode 7** (projetos geotécnicos), a norma australiana **AS 1726** (investigação de solos e rochas) e as diretrizes brasileiras da **ABNT NBR 15645** para execução de túneis. Tais padrões definem o suporte estrutural com chumbadores e **concreto projetado** reforçado com fibras de aço.

Os engenheiros aplicam esses requisitos para controlar as deformações nas paredes das cavernas sob elevadas pressões in situ. A observância rigorosa às normas garante a integridade estrutural por mais de **150 anos** de vida útil projetada, evitando colapsos e assegurando a vedação contra infiltrações hídricas severas.

Grande parte da infraestrutura do Snowy 2.0 está instalada dentro do maciço rochoso, conectando cavernas e extensos túneis subterrâneos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

A contratação de um **engenheiro geotécnico** ou **engenheiro especialista em estruturas subterrâneas** é indispensável na fase de sondagem preliminar, no dimensionamento de contenções e na análise de estabilidade de taludes e maciços rochosos. Qualquer intervenção no solo sem laudo prévio coloca em risco a segurança física da obra e dos trabalhadores.

Não é um trabalho que você faz de forma empírica porque a mecânica dos solos e das rochas envolve variáveis complexas como lençol freático, fraturamento e tensões tectônicas. Apenas um profissional qualificado consegue calcular os fatores de segurança necessários e emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (**ART**).