Você toma banho e sente um cheiro leve de plástico quente, mas o chuveiro continua funcionando. O disjuntor não desarmou. O que parece um detalhe sem importância pode ser o aviso de um problema grave. As micro-fagulhas no disjuntor do chuveiro acontecem quando os contatos internos se desgastam e a corrente salta entre eles. Esse arco elétrico gera calor, carboniza o plástico e libera o odor, mas nem sempre é suficiente para acionar o desarme.
Por que o disjuntor solta micro-fagulhas sem desarmar?
O disjuntor bipolar do chuveiro tem dois mecanismos de proteção: o térmico, que atua em sobrecargas lentas, e o magnético, que atua em curtos-circuitos. O desgaste dos contatos internos não se encaixa perfeitamente em nenhum dos dois.
Quando o contato fica irregular, a corrente elétrica precisa saltar entre pequenas aberturas. Cada salto é um arco elétrico minúsculo, que gera calor pontual e carbonização. Esse processo é conhecido como arcing. O calor do arco é intenso, mas localizado. Ele não eleva a corrente total do circuito o suficiente para o disparador térmico atuar, e não é um curto-circuito franco para o disparador magnético. O resultado é um disjuntor que continua ligado enquanto se degrada por dentro.
O que acontece quando os contatos se desgastam?
A carbonização avança sobre os contatos e sobre o plástico que envolve o mecanismo. O material escurece e perde as propriedades isolantes. O cheiro de plástico queimado é o primeiro sinal visível.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o disjuntor está com problema?
O cheiro é o sintoma mais comum, mas não é o único. Outros sinais ajudam a confirmar que o disjuntor precisa ser substituído.
Os principais indícios de micro-fagulhas são:
- Cheiro de plástico queimado ou de peixe perto do quadro de luz.
- Disjuntor que esquenta mais que os outros ao toque.
- Marcas escuras ou carbonizadas na carcaça do disjuntor.
- Ruído de estalo ou zumbido vindo do quadro.
- Chuveiro que perde potência de forma intermitente.
Como resolver o problema?
A solução é substituir o disjuntor. Um dispositivo com contatos carbonizados não tem recuperação. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Cheiro leve, disjuntor intacto Sem carbonização visível
|Odor ocasional
|Substituir preventivamente
|Cheiro forte e carcaça escura Carbonização instalada
|Marcas escuras no disjuntor
|Trocar imediatamente
|Disjuntor quente ao toque Superaquecimento contínuo
|Temperatura acima dos vizinhos
|Desligar o circuito e chamar eletricista
Por que a troca do disjuntor exige atenção ao dimensionamento?
O novo disjuntor precisa ter a mesma corrente nominal e a curva correta. Para chuveiros, que são cargas resistivas, a curva B é a indicada porque atua mais rápido em curtos de baixa intensidade. Um disjuntor de curva C, comum em prateleiras, demora mais para desarmar e deixa a fiação exposta a correntes elevadas por mais tempo.
O disjuntor é a última linha de defesa do circuito. As micro-fagulhas são um aviso de que essa defesa está falhando. A manutenção preventiva inclui inspecionar o quadro uma vez por ano e substituir qualquer disjuntor com sinais de aquecimento. Ignorar o cheiro é aceitar um risco real de incêndio dentro de casa.