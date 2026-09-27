Você toma banho e sente um cheiro leve de plástico quente, mas o chuveiro continua funcionando. O disjuntor não desarmou. O que parece um detalhe sem importância pode ser o aviso de um problema grave. As micro-fagulhas no disjuntor do chuveiro acontecem quando os contatos internos se desgastam e a corrente salta entre eles. Esse arco elétrico gera calor, carboniza o plástico e libera o odor, mas nem sempre é suficiente para acionar o desarme.

Por que o disjuntor solta micro-fagulhas sem desarmar?

O disjuntor bipolar do chuveiro tem dois mecanismos de proteção: o térmico, que atua em sobrecargas lentas, e o magnético, que atua em curtos-circuitos. O desgaste dos contatos internos não se encaixa perfeitamente em nenhum dos dois.

Quando o contato fica irregular, a corrente elétrica precisa saltar entre pequenas aberturas. Cada salto é um arco elétrico minúsculo, que gera calor pontual e carbonização. Esse processo é conhecido como arcing. O calor do arco é intenso, mas localizado. Ele não eleva a corrente total do circuito o suficiente para o disparador térmico atuar, e não é um curto-circuito franco para o disparador magnético. O resultado é um disjuntor que continua ligado enquanto se degrada por dentro.

Um arco elétrico silencioso por contatos desgastados domina o sistema elétrico em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando os contatos se desgastam?

A carbonização avança sobre os contatos e sobre o plástico que envolve o mecanismo. O material escurece e perde as propriedades isolantes. O cheiro de plástico queimado é o primeiro sinal visível.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que o disjuntor está com problema?

O cheiro é o sintoma mais comum, mas não é o único. Outros sinais ajudam a confirmar que o disjuntor precisa ser substituído.

Os principais indícios de micro-fagulhas são:

Cheiro de plástico queimado ou de peixe perto do quadro de luz.

Disjuntor que esquenta mais que os outros ao toque.

Marcas escuras ou carbonizadas na carcaça do disjuntor.

Ruído de estalo ou zumbido vindo do quadro.

Chuveiro que perde potência de forma intermitente.

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Como resolver o problema?

A solução é substituir o disjuntor. Um dispositivo com contatos carbonizados não tem recuperação. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Cheiro leve, disjuntor intacto Sem carbonização visível Odor ocasional Substituir preventivamente Cheiro forte e carcaça escura Carbonização instalada Marcas escuras no disjuntor Trocar imediatamente Disjuntor quente ao toque Superaquecimento contínuo Temperatura acima dos vizinhos Desligar o circuito e chamar eletricista

Por que a troca do disjuntor exige atenção ao dimensionamento?

O novo disjuntor precisa ter a mesma corrente nominal e a curva correta. Para chuveiros, que são cargas resistivas, a curva B é a indicada porque atua mais rápido em curtos de baixa intensidade. Um disjuntor de curva C, comum em prateleiras, demora mais para desarmar e deixa a fiação exposta a correntes elevadas por mais tempo.

O disjuntor é a última linha de defesa do circuito. As micro-fagulhas são um aviso de que essa defesa está falhando. A manutenção preventiva inclui inspecionar o quadro uma vez por ano e substituir qualquer disjuntor com sinais de aquecimento. Ignorar o cheiro é aceitar um risco real de incêndio dentro de casa.