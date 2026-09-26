Resumo executivo 🏗️ Construção fora da via A estrutura de concreto foi totalmente moldada ao lado da autoestrada M42 para não interromper o trânsito diário. 🚜 Sistema de deslizamento Macacos hidráulicos empurraram o bloco de 12.600 toneladas sobre uma base lubrificada de alto desempenho. ⏱️ Velocidade de avanço O percurso de 163 metros levou cerca de 40 horas, avançando aproximadamente 4 metros por hora com precisão milimétrica. 🛣️ Redução de paralisação A técnica substituiu meses de interdições por um único bloqueio concentrado no fim de semana.

Uma manobra inédita de engenharia moveu um viaduto inteiro sobre uma das rodovias mais movimentadas do Reino Unido sem interromper o tráfego por meses. No projeto da ferrovia de alta velocidade HS2, no Reino Unido, engenheiros precisavam cruzar a movimentada autoestrada M42 em Warwickshire sem causar o caos no trânsito local.

Por que arrastar uma estrutura gigante em vez de construí-la no local?

Você já tentou empurrar um móvel pesado no chão e percebeu como o atrito dificulta o movimento? Para mover uma estrutura de concreto de mil toneladas, o princípio é o mesmo: reduz-se a resistência da superfície com uma base especial extremamente lisa e lubrificada.

Projetado pela empresa especializada Freyssinet, o sistema utilizou uma calha guia com placas de teflon e polímeros lubrificantes. Isso reduziu o coeficiente de atrito para menos de 2%, permitindo que pistões hidráulicos empurrassem 12.600 toneladas — equivalente a quase metade do peso da Torre Eiffel — sem trincar o concreto armado.

Engenheiro responsável supervisiona o alinhamento e a pressão dos pistões durante a travessia — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e a capacidade da ponte Marston Box?

A magnitude dessa operação histórica da HS2 Ltd exige parâmetros técnicos de extrema precisão para manter a estabilidade da peça durante o deslocamento contínuo.

Massa total da estrutura: suporta e mobiliza 12.600 toneladas métricas de concreto armado e aço em formato de caixa fechada.

Distância percorrida no deslizamento: percorre 163 metros sobre uma laje guia contínua de concreto.

Duração do empuxo principal: totaliza cerca de 40 horas de operação ininterrupta de empurre hidráulico.

Velocidade controlada de avanço: desloca-se a aproximadamente 4 metros por hora para conter vibrações estruturais.

Extensão e altura da caixa: mede 86 metros de comprimento por 8,3 metros de altura para abrigar os trilhos ferroviários.

Como funciona o deslizamento de uma ponte na prática?

A estrutura foi construída ao longo de seis meses em um canteiro lateral adjacente à autoestrada M42, enquanto os veículos circulavam normalmente. Quando a interdição programada começou, as equipes escavaram a pista, assentaram a fundação de apoio e posicionaram os macacos de empuxo.

Sistemas computadorizados mediram o nível da base a cada segundo para evitar torções no bloco de concreto. O avanço constante permitiu concluir a travessia com 7 horas de antecedência em relação ao cronograma inicial, liberando a rodovia com segurança.

Parâmetro de obra Método Tradicional (In-situ) Método Empurrado (Marston Box) ⏱️ Tempo de Bloqueio 12 a 18 meses de desvios e faixas fechadas Apenas 40 horas de operação concentrada 🛡️ Segurança da Equipe Alto risco perto de tráfego intenso e contínuo Ambiente isolado e controlado no canteiro lateral 🔬 Cura do Concreto Sujeita a trepidações provocadas por veículos Cura perfeita sem interferência de vibrações externas

Onde ver a movimentação da estrutura em tempo real?

O registro oficial do projeto HS2 Ltd documentou em detalhes o momento em que os macacos hidráulicos empurraram o bloco de concreto sobre a autoestrada M42 em Warwickshire.

A gravação em acelerado (timelapse) evidencia o rigor topográfico e a coordenação de mais de 450 profissionais envolvidos na manobra histórica. Abaixo, um vídeo do HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões técnicos orientam o método empurrado?

Projetos de infraestrutura de alta complexidade na Europa seguem as diretrizes do Eurocode 2 (EN 1992) para projeto de estruturas de concreto e do Eurocode 3 (EN 1993) para estruturas metálicas e suportes.

Essas especificações exigem a verificação de esforços transitórios durante a fase de empuxo, impedindo que a pressão concentrada dos cilindros hidráulicos cause esmagamento localizado do concreto antes da fixação definitiva.

Sistema de placas de teflon com graxa especial reduz o atrito para menos de 2% durante o deslocamento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em movimentação de carga?

Operações que envolvem o deslocamento de grandes volumes estruturais exigem a consultoria direta de um engenheiro civil especialista em estruturas e geotecnia.

A intervenção profissional é indispensável para calcular as forças de atrito e o recalque do solo de apoio, garantindo que a base de deslizamento não afunde ou trave a estrutura no meio da travessia.