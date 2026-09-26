Uma manobra inédita de engenharia moveu um viaduto inteiro sobre uma das rodovias mais movimentadas do Reino Unido sem interromper o tráfego por meses. No projeto da ferrovia de alta velocidade HS2, no Reino Unido, engenheiros precisavam cruzar a movimentada autoestrada M42 em Warwickshire sem causar o caos no trânsito local.
Por que arrastar uma estrutura gigante em vez de construí-la no local?
Você já tentou empurrar um móvel pesado no chão e percebeu como o atrito dificulta o movimento? Para mover uma estrutura de concreto de mil toneladas, o princípio é o mesmo: reduz-se a resistência da superfície com uma base especial extremamente lisa e lubrificada.
Projetado pela empresa especializada Freyssinet, o sistema utilizou uma calha guia com placas de teflon e polímeros lubrificantes. Isso reduziu o coeficiente de atrito para menos de 2%, permitindo que pistões hidráulicos empurrassem 12.600 toneladas — equivalente a quase metade do peso da Torre Eiffel — sem trincar o concreto armado.
Qual é o tamanho e a capacidade da ponte Marston Box?
A magnitude dessa operação histórica da HS2 Ltd exige parâmetros técnicos de extrema precisão para manter a estabilidade da peça durante o deslocamento contínuo.
Massa total da estrutura: suporta e mobiliza 12.600 toneladas métricas de concreto armado e aço em formato de caixa fechada.
- Distância percorrida no deslizamento: percorre 163 metros sobre uma laje guia contínua de concreto.
- Duração do empuxo principal: totaliza cerca de 40 horas de operação ininterrupta de empurre hidráulico.
- Velocidade controlada de avanço: desloca-se a aproximadamente 4 metros por hora para conter vibrações estruturais.
- Extensão e altura da caixa: mede 86 metros de comprimento por 8,3 metros de altura para abrigar os trilhos ferroviários.
Como funciona o deslizamento de uma ponte na prática?
A estrutura foi construída ao longo de seis meses em um canteiro lateral adjacente à autoestrada M42, enquanto os veículos circulavam normalmente. Quando a interdição programada começou, as equipes escavaram a pista, assentaram a fundação de apoio e posicionaram os macacos de empuxo.
Sistemas computadorizados mediram o nível da base a cada segundo para evitar torções no bloco de concreto. O avanço constante permitiu concluir a travessia com 7 horas de antecedência em relação ao cronograma inicial, liberando a rodovia com segurança.
Onde ver a movimentação da estrutura em tempo real?
O registro oficial do projeto HS2 Ltd documentou em detalhes o momento em que os macacos hidráulicos empurraram o bloco de concreto sobre a autoestrada M42 em Warwickshire.
A gravação em acelerado (timelapse) evidencia o rigor topográfico e a coordenação de mais de 450 profissionais envolvidos na manobra histórica. Abaixo, um vídeo do HS2 Ltd que aprofunda o tema:
Quais normas e padrões técnicos orientam o método empurrado?
Projetos de infraestrutura de alta complexidade na Europa seguem as diretrizes do Eurocode 2 (EN 1992) para projeto de estruturas de concreto e do Eurocode 3 (EN 1993) para estruturas metálicas e suportes.
Essas especificações exigem a verificação de esforços transitórios durante a fase de empuxo, impedindo que a pressão concentrada dos cilindros hidráulicos cause esmagamento localizado do concreto antes da fixação definitiva.
Quando é necessário contratar um especialista em movimentação de carga?
Operações que envolvem o deslocamento de grandes volumes estruturais exigem a consultoria direta de um engenheiro civil especialista em estruturas e geotecnia.
A intervenção profissional é indispensável para calcular as forças de atrito e o recalque do solo de apoio, garantindo que a base de deslizamento não afunde ou trave a estrutura no meio da travessia.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especialista em estruturas, especialmente em contextos de risco de comprometimento estrutural, recalque de solo ou paralisação de vias públicas.