Recentemente, repercutiu um vídeo gravado pelo canal Vinícius Wilk Engenharia mostrando trabalhadores tentando aumentar a altura de uma residência completa com laje, paredes e telhado acionando diversos macacos hidráulicos em sincronia manual. Embora o esforço e a coordenação dos operários chamem a atenção, a prática realizada sem o devido respaldo técnico representa uma séria ameaça à integridade do imóvel e à segurança das pessoas.

Segundo diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas para reformas e estruturas de concreto, manobras de elevação sem projeto executivo, escoramento auxiliar de travamento e controle milimétrico de recalque podem provocar colapsos catastróficos nas alvenarias e na fundação.

Quais são os principais riscos de elevar uma estrutura sem rigor técnico?

O uso de macacos acionados manualmente exige um nível de precisão que raramente é alcançado sem automação e monitoramento de carga. Os três pilares fundamentais para compreender os perigos dessa execução são:

Como a engenharia civil realiza a translocação ou elevação de estruturas com segurança?

A engenharia utiliza sim macacos hidráulicos para reforço de fundações ou deslocalização de grandes edifícios, porém sob rígidos protocolos automatizados. Casos complexos no mundo (como o deslocamento de prédios de milhares de toneladas na China) envolvem:

Projeto estrutural detalhado calculando o centro de gravidade e os pontos de apoio transitórios.

Central hidráulica automatizada com macacos integrados e equipados com sensores de carga individuais.

Nivelamento dinâmico a laser controlando o deslocamento milímetro a milímetro.

Estruturas paralelas de escoramento e travamento contra ventos ou estabilidade lateral.

Acompanhamento contínuo de engenheiro responsável credenciado pelo CREA.

Qual é a comparação entre o método improvisado e o método profissional?

Entender a diferença entre uma execução empírica e uma intervenção técnica estruturada é essencial para evitar acidentes graves em obras residenciais.

Aspecto avaliado Elevação manual improvisada Elevação profissional monitorada Sincronismo de levantamento Acionamento dos macacos Dependente do ritmo humano, propenso a falhas Automatizado por central hidráulica computadorizada Segurança e escoramento Proteção contra quedas bruscas Inexistente ou muito deficiente Escoramentos redundantes e travas mecânicas ativas Projetos e Anotação de Responsabilidade Documentação técnica Sem projeto ou acompanhamento profissional Cálculo estrutural rigoroso e aprovação formal

Por que o acompanhamento técnico é indispensável?

Apesar do engenho e da coragem observados em intervenções empíricas, qualquer alteração estrutural exige análise de risco e monitoramento especializado. Investir na contratação de profissionais habilitados garante a preservação do seu patrimônio e a proteção da integridade física dos trabalhadores envolvidos na obra.