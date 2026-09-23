Resumo executivo ⚙️ Pré-compressão Ativa Cordoalhas de aço de alta resistência são esticadas por macacos hidráulicos após a cura do concreto, introduzindo tensões de compressão que anulam as forças de tração geradas pelas cargas de tráfego. 📏 Alívio Estrutural de até 35% O método permite reduzir a altura útil e o volume de concreto entre 25% e 35% em relação ao concreto armado convencional, viabilizando vãos livres superiores a 40 metros sem pilares intermediários. 🛡️ Controle Absoluto de Fissuração Ao manter a seção de concreto comprimida sob carregamento de serviço, elimina a abertura de microfissuras que facilitariam a penetração de umidade e íons de cloreto na armadura. 🔩 Aços Especiais de 1.860 MPa Utiliza cabos especiais da classe CP-190 RB, cuja capacidade de escoamento e tração é até quatro vezes superior à dos vergalhões comuns de construção civil (aço CA-50).

A superestrutura da ponte rodoviária parece suspensa com leveza sobre pilares espaçados a mais de 40 metros, exibindo vigas delgadas de espessura improvável para o tráfego pesado que suportam diariamente.

Por que o concreto racha sob tração e como macacos hidráulicos anulam essa fraqueza comprimindo a estrutura antes do uso?

Quando uma viga apoiada em dois pilares recebe carregamento vertical, a parte superior da seção sofre compressão enquanto a parte inferior sofre tração longitudinal. Como as ligações moleculares da pasta de cimento não suportam ser esticadas além de limites de 2 a 3 MPa, surgem microfissuras que enfraquecem a peça e expõem o interior da estrutura.

No concreto armado convencional, vergalhões de aço passivo são colocados na parte inferior para conter o colapso após o aparecimento dessas trincas. Contudo, para que o aço convencional comece a trabalhar sob tensão, o concreto ao redor dele precisa necessariamente se deformar e fissurar, limitando o tamanho dos vãos econômicos a distâncias de 10 a 15 metros.

Macacos hidráulicos aplicam a força de protensão às cordoalhas, que depois permanecem presas ao sistema de ancoragem — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais propriedades dos aços CP-190 RB e cordoalhas de 1.860 MPa impedem a perda precoce de força no elemento estrutural?

As primeiras tentativas de protender concreto no início do século XX falharam porque os pioneiros usavam vergalhões de aço comum com limite elástico modesto de 250 a 400 MPa. O concreto endurecido é um material viscoelástico sujeito a retração hidráulica e ao fenômeno da fluência — uma deformação lenta e contínua sob carga que encurta o comprimento da peça ao longo dos anos.

Esse encurtamento longitudinal do bloco consumia todo o pequeno alongamento dos aços comuns, afrouxando os tirantes e zerando a força de compressão em poucos meses. O método só se tornou viável com o desenvolvimento de aços de ultra-alta resistência mecânica, padronizados no Brasil pela especificação da norma ABNT NBR 7483 para cordoalhas de 7 fios da classe CP-190 RB (relaxação baixa), com limite de resistência à tração de 1.860 MPa.

Parâmetros Construtivos e Estruturais ⚡ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cordoalhas CP-190 RB e Injeção de Calda Cabos de 7 fios de aço esticados a 1.860 MPa, acomodados em bainhas metálicas e envolvidos por calda de cimento expansiva para vedação anticorrosiva e aderência mecânica. 📐 NORMA / ÓRGÃO ABNT NBR 6118 e NBR 7483 Diretrizes regulatórias para dimensionamento de estruturas de concreto estrutural, critérios de durabilidade para classes de agressividade e especificação de armaduras ativas. ⚖️ DESAFIO ESTRUTURAL Cálculo de Perdas Imediatas e Lentas Equacionamento rigoroso de perdas de carga por atrito no duto, acomodação das cunhas na ancoragem e deformações diferidas por fluência da massa ao longo de 50 anos.

Como as bainhas corrugadas, os macacos de protensão e as cunhas bi-partidas travam os cabos sob toneladas de tensão no canteiro?

O processo executivo da pós-tração começa muito antes da chegada do caminhão betoneira. Durante a montagem das fôrmas, os operários fixam bainhas metálicas corrugadas de aço galvanizado que seguem um perfil parabólico milimetricamente calculado: baixas no meio do vão para combater o momento positivo e elevadas sobre os apoios para combater momentos negativos.

Após o lançamento do concreto e o período de cura úmida — quando os ensaios de compressão axial confirmam que o material atingiu resistência de ao menos 25 a 30 MPa —, feixes com dezenas de cordoalhas são inseridos dentro desses dutos. Na cabeceira da viga, monta-se o conjunto de ancoragem ativa: uma placa de distribuição de tensões e um bloco de aço perfurado com furos cônicos.

Critério de Engenharia Concreto Armado Convencional Concreto Protendido Pós-Tensionado Resistência do Aço Utilizado 500 MPa (Aço CA-50 passivo) 1.860 MPa (Aço CP-190 RB ativo) Vão Livre Econômico Usual 6 a 15 metros em vigas retas 25 a mais de 45 metros (até 150 m em pontes) Comportamento sob Carga Aceita fissuras de tração de até 0,4 mm Seção mantida em compressão (sem fissuras) Relação Altura da Peça / Vão 1/10 a 1/12 do vão (vigas robustas) 1/20 a 1/25 do vão (seções delgadas) Consumo de Volume e Peso 100% (padrão de referência pesado) Redução de 25% a 35% no peso total

Como a compressão prévia altera o comportamento mecânico de uma viga de concreto submetida a cargas extremas?

Em laboratórios de ensaio de resistência dos materiais, corpos de prova de concreto armado convencional começam a exibir trincas na face inferior assim que uma prensa hidráulica atinge cargas equivalentes a cerca de 4 toneladas, pois a armadura passiva só se alonga à medida que o concreto se abre.

Por outro lado, quando o mesmo elemento é protendido com cabos de aço internos tensionados, a prensa pode aplicar mais de 8 toneladas sem que apareça qualquer trinca na peça, comprovando que o esforço aplicado pelo pistão atua inicialmente apenas desfazendo o estado compressivo gerado pelas cordoalhas.

Abaixo, um vídeo do canal Practical Engineering (YouTube), apresentado pelo engenheiro civil Grady Hillhouse, demonstra em ensaios práticos a diferença mecânica entre vigas convencionais e peças protendidas:

Como os limites de fissuração da norma ABNT NBR 6118 diferenciam a protensão completa da protensão limitada em obras viárias?

A norma técnica brasileira ABNT NBR 6118 não trata o concreto protendido como uma fórmula binária, mas classifica as estruturas em graus de protensão de acordo com o ambiente e o risco de deterioração, avaliados no Estado Limite de Serviço (ELS): protensão completa, limitada ou parcial.

Na protensão completa, a força dos cabos é calculada para que não ocorra nenhuma tensão de tração na seção transversal sob as combinações frequentes de carga. Esse critério é mandatório para reservatórios industriais de saneamento, estruturas marinhas e obras expostas a atmosferas industriais agressivas (Classe IV de agressividade ambiental), onde até microfissuras invisíveis levariam à corrosão acelerada por gás carbônico ou névoa salina.

As cordoalhas percorrem dutos dentro da viga e transferem forças à estrutura por meio dos sistemas de ancoragem — Créditos: Imagem gerada por IA

Em quais situações um engenheiro de estruturas especializado em protensão deve ser contratado para auditar o sistema de ancoragem?

Diferente da montagem de ferragens convencionais, onde desvios milimétricos são absorvidos pela ductilidade do aço doce, as armaduras ativas operam no limite elástico de materiais com enorme potencial destrutivo. O rompimento acidental de um tirante de protensão sob 1.860 MPa libera energia comparável a um impacto balístico, impondo a supervisão presencial de um engenheiro civil calculista especializado em sistemas estruturais protendidos.

Esse especialista deve ser mobilizado antes da concretagem para validar a rigidez dos berços das bainhas, na aferição dos manômetros de macacos calibrados por laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração (RBC) e na conferência do alongamento teórico versus real.