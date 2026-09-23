Você passa o pano úmido todos os dias e o piso parece limpo. Mas as linhas do rejunte vão ficando cinzas e sem vida. O rejunte claro do piso encarda com a pisada diária porque a sujeira não fica na superfície. Ela penetra nos poros do material, e a água com pano úmido não tem força para removê-la.
Por que o rejunte encarda mesmo com limpeza diária?
O rejunte é um material cimentício poroso, com microaberturas que funcionam como esponjas. A poeira, a areia fina e a gordura que vêm da rua e dos sapatos se depositam nesses poros. Com o tempo, essa sujeira se compacta e forma uma camada escura que não sai com pano.
A rejunte não tem a superfície vitrificada da cerâmica. Enquanto a peça é lisa e impermeável, o material de preenchimento absorve tudo o que entra em contato com ele. Por isso, o contraste entre o rejunte claro e a cerâmica se perde com o tempo.
O que a sujeira incrustada faz com o piso?
O rejunte encardido muda a aparência de todo o ambiente. O piso parece sujo mesmo após a limpeza, e o contraste original entre as peças e as linhas desaparece. Em casos mais avançados, a sujeira retida favorece o aparecimento de fungos e mofo.
Os três estágios do encardido são:
Quais sinais mostram que o rejunte precisa de limpeza profunda?
O problema avisa quando a limpeza comum deixa de funcionar. Os sinais aparecem na cor do rejunte e no aspecto geral do piso. Reconhecê-los cedo evita o encardido permanente.
Os principais indícios de rejunte comprometido são:
- Linhas acinzentadas que não clareiam com pano úmido.
- Diferença visível de cor entre áreas do mesmo piso.
- Rejunte com textura áspera ou pegajosa ao toque.
- Manchas escuras próximas a portas e corredores.
- Odor de mofo ou umidade no piso.
Como limpar o rejunte claro do piso?
A limpeza profunda exige produtos específicos para rejunte. O mais eficaz é o limpa-rejunte à base de cloro ativo ou peróxido de hidrogênio. Aplique o produto sobre as linhas, deixe agir por alguns minutos e esfregue com escova de cerdas médias.
Para manchas mais resistentes, use uma escova elétrica ou uma escova de mão com cerdas firmes. Evite palha de aço, que risca a cerâmica. Enxágue bem depois para remover todo o resíduo do produto. A cloro ativo clareia o rejunte e elimina os fungos.
Com que frequência fazer a limpeza profunda?
A frequência depende do movimento do ambiente. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:
|Ambiente
|Frequência de limpeza profunda
|Prioridade
|Sala com pouco movimento Uso residencial
|A cada 3 meses
|Manutenção padrão
|Sala com muito movimento Circulação intensa
|A cada 2 meses
|Alta
|Rejunte já encardido Manchas escuras instaladas
|Imediata
|Crítica
Por que a limpeza diária não é suficiente?
O rejunte é poroso por natureza. A cerâmica é vitrificada e impermeável, mas o material de preenchimento absorve a sujeira.
A manutenção do piso exige mais do que água e pano. A limpeza profunda com produto específico devolve o contraste entre o rejunte e a cerâmica. Um piso com rejunte claro e limpo muda completamente a aparência do ambiente. O cuidado periódico é o que mantém o piso bonito e valoriza a decoração.