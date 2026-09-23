Você passa o pano úmido todos os dias e o piso parece limpo. Mas as linhas do rejunte vão ficando cinzas e sem vida. O rejunte claro do piso encarda com a pisada diária porque a sujeira não fica na superfície. Ela penetra nos poros do material, e a água com pano úmido não tem força para removê-la.

Por que o rejunte encarda mesmo com limpeza diária?

O rejunte é um material cimentício poroso, com microaberturas que funcionam como esponjas. A poeira, a areia fina e a gordura que vêm da rua e dos sapatos se depositam nesses poros. Com o tempo, essa sujeira se compacta e forma uma camada escura que não sai com pano.

A rejunte não tem a superfície vitrificada da cerâmica. Enquanto a peça é lisa e impermeável, o material de preenchimento absorve tudo o que entra em contato com ele. Por isso, o contraste entre o rejunte claro e a cerâmica se perde com o tempo.

Uma porosidade cimentícia por microaberturas inesperada domina a casa em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que a sujeira incrustada faz com o piso?

O rejunte encardido muda a aparência de todo o ambiente. O piso parece sujo mesmo após a limpeza, e o contraste original entre as peças e as linhas desaparece. Em casos mais avançados, a sujeira retida favorece o aparecimento de fungos e mofo.

Os três estágios do encardido são:

Quais sinais mostram que o rejunte precisa de limpeza profunda?

O problema avisa quando a limpeza comum deixa de funcionar. Os sinais aparecem na cor do rejunte e no aspecto geral do piso. Reconhecê-los cedo evita o encardido permanente.

Os principais indícios de rejunte comprometido são:

Linhas acinzentadas que não clareiam com pano úmido.

Diferença visível de cor entre áreas do mesmo piso.

Rejunte com textura áspera ou pegajosa ao toque.

Manchas escuras próximas a portas e corredores.

Odor de mofo ou umidade no piso.

Como limpar o rejunte claro do piso?

A limpeza profunda exige produtos específicos para rejunte. O mais eficaz é o limpa-rejunte à base de cloro ativo ou peróxido de hidrogênio. Aplique o produto sobre as linhas, deixe agir por alguns minutos e esfregue com escova de cerdas médias.

Para manchas mais resistentes, use uma escova elétrica ou uma escova de mão com cerdas firmes. Evite palha de aço, que risca a cerâmica. Enxágue bem depois para remover todo o resíduo do produto. A cloro ativo clareia o rejunte e elimina os fungos.

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Com que frequência fazer a limpeza profunda?

A frequência depende do movimento do ambiente. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:

Ambiente Frequência de limpeza profunda Prioridade Sala com pouco movimento Uso residencial A cada 3 meses Manutenção padrão Sala com muito movimento Circulação intensa A cada 2 meses Alta Rejunte já encardido Manchas escuras instaladas Imediata Crítica

Por que a limpeza diária não é suficiente?

O rejunte é poroso por natureza. A cerâmica é vitrificada e impermeável, mas o material de preenchimento absorve a sujeira.

A manutenção do piso exige mais do que água e pano. A limpeza profunda com produto específico devolve o contraste entre o rejunte e a cerâmica. Um piso com rejunte claro e limpo muda completamente a aparência do ambiente. O cuidado periódico é o que mantém o piso bonito e valoriza a decoração.