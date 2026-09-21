Resumo executivo ⚡ Fusíveis estruturais Elementos metálicos sacrificiais que concentram dano e deformação inelástica, isolando os componentes portantes principais da edificação. 🛡️ Tecnologia BRB Contraventamentos com flambagem contida que utilizam núcleo de aço envolto em argamassa e tubo estrutural, impedindo a perda de estabilidade geométrica. 📉 Dissipação de até 80% Capacidade histerética que amortece a maior parte da energia sísmica incidente, reduzindo o deslocamento lateral de pavimentos a menos de 1,5%. 🔧 Manutenção e substituição Ligações parafusadas de alta resistência permitem inspeção pós-evento e troca dos componentes deformados sem necessidade de demolição ou reforço estrutural complexo.

No coração de um arranha-céu submetido a tremores de terra, vigas e pilares permanecem intactos enquanto hastes metálicas estrategicamente posicionadas entram em regime de deformação plástica contínua.

Como o princípio do projeto por capacidade faz o aço escoar sem romper os pilares de um edifício?

O funcionamento físico do sistema apoia-se na **ductilidade** do aço e na mecânica dos ciclos de **histerese**. Quando uma onda sísmica acelera a base de uma edificação, as forças de inércia exercem deslocamentos horizontais relativos entre pavimentos consecutivos, gerando distorções de cisalhamento. Em uma estrutura comum, essa carga migraria diretamente para a base dos pilares, formando **rótulas plásticas** descontroladas que ameaçam a estabilidade gravitacional global.

Ao inserir **contraventamentos com flambagem contida (BRB)** nas diagonais dos quadros estruturais, a energia sísmica encontra um caminho de menor rigidez plástica. O núcleo de aço central da haste entra em **escoamento** tanto em ciclos de tração quanto de compressão. Sob tração, o material alonga-se absorvendo energia mecânica; sob compressão, uma camisa externa de confinamento impede que a barra sofra **flambagem global por instabilidade elástica**.

Nos BRBs, o núcleo de aço é dimensionado para trabalhar axialmente, enquanto o sistema externo restringe a flambagem durante os ciclos de compressão — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as espessuras, limites de deformação e ligas metálicas usadas nos contraventamentos BRB?

Os contraventamentos com dissipação histerética seguem requisitos rigorosos de dimensionamento mecânico regulados por normas internacionais como a **AISC 341** (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings) e diretrizes correlatas da American Institute of Steel Construction (AISC). No cenário nacional, a **ABNT NBR 15421** (Projeto de estruturas resistentes a sismos) baliza os coeficientes de modificação de resposta e os fatores de amplificação de deslocamento aplicáveis a edificações em território brasileiro.

O componente é estruturado a partir de três camadas técnicas integradas:

• Núcleo de escoamento axial: Placa central forjada em ligas de alta ductilidade, predominantemente **ASTM A36** ou **ASTM A992**, com limite de escoamento nominal entre **250 MPa e 345 MPa**. Essa baixa resistência comparada a aços de ultra-alta dureza é proposital para assegurar plastificação precoce e homogênea.

• Camada antiaderente e de tolerância: Película de elastômero sintético, borracha de silicone ou placas de politetrafluoretileno (**PTFE**) com espessuras milimétricas de **1,5 mm a 3,0 mm**, posicionada entre o núcleo de aço e o graute para eliminar o atrito por cisalhamento e acomodar a expansão lateral gerada pelo efeito Poisson durante a compressão.

• Tubo externo de contenção: Perfil tubular oco em aço estrutural preenchido com **graute de cimento sem retração** com resistência à compressão superior a **40 MPa**, dimensionado para resistir à força de flexão decorrente das imperfeições geométricas iniciais do núcleo sem sofrer deformação plástica.

Como funciona na prática a dissipação de energia desde o início do abalo até a troca do fusível?

O ciclo operacional do sistema de fusíveis sísmicos desenrola-se em quatro fases mecânicas bem definidas ao longo de um evento telúrico:

1. **Transferência de aceleração de base:** As ondas sísmicas de cisalhamento atingem os blocos de fundação, gerando forças inerciais horizontais que provocam o deslocamento transversal do esqueleto predial.

2. **Ativação inelástica imediata:** Ao ultrapassar a aceleração de projeto de serviço, as diagonais BRB atingem a tensão de escoamento do núcleo de aço. A peça dissipa calor à medida que os grãos cristalinos do metal escorregam internamente, absorvendo até **80% da energia cinética** que de outra forma fraturaria as junções viga-pilar.

3. **Confinamento mecânico contínuo:** O tubo preenchido com graute exerce contenção lateral hidrostática passiva. O aço é impedido fisicamente de curvar-se para fora do eixo longitudinal, mantendo um comportamento simétrico idêntico tanto quando puxado quanto quando comprimido.

4. **Avaliação e desmontagem pós-sismo:** Encerrado o abalo sísmico, técnicos realizam medições a laser para identificar deformações residuais permanentes. Graças a consoles de nós com chapas de reforço (gussets) e parafusos estruturais **ASTM A490**, a barra degradada é desacoplada e removida sem escoramento pesado, restabelecendo a proteção total em questão de horas.

Sistema Estrutural Comportamento sob Sismo Dano e Custo Pós-Evento 🏢 Pórtico Rígido Convencional Rigidez elástica elevada; plastificação descontrolada na base dos pilares Fissuras graves no concreto; frequência alta de interdição total da estrutura 📐 Contraventamento Comum (CBF) Boa rigidez inicial, mas sofre flambagem elástica brusca sob compressão axial Degradação histerética rápida; recuperação estrutural complexa e onerosa ⚡ Fusíveis Sísmicos BRB Ciclos histeréticos simétricos e estáveis; dissipação de até 80% da energia Pilares e vigas preservados; substituição restrita aos componentes fusíveis

Por que edifícios mais flexíveis e dúcteis sobrevivem melhor a sismos do que blocos maciços e rígidos?

A física do movimento sísmico demonstra que a aceleração induzida em uma estrutura depende diretamente do seu período natural de vibração em relação ao espectro de frequências do solo. Edificações excessivamente rígidas atraem magnitudes colossais de força cortante na base porque não conseguem acomodar o deslocamento do terreno sem desenvolver tensões de pico imediatas.

Ao incorporar ductilidade e fusíveis deformáveis, os engenheiros estruturais aumentam intencionalmente o período fundamental do edifício durante o tremor. Esse fenômeno de alongamento do período reduz a demanda de aceleração lateral incidente, permitindo que a estrutura “surfe” a onda sísmica enquanto dissipa o excedente energético por trabalho mecânico inelástico.

Abaixo, um vídeo do Brendan Hasty (YouTube) que aprofunda o tema:

Como a norma brasileira ABNT NBR 15421 e o padrão Eurocode 8 orientam o uso de dissipadores?

No Brasil, a **ABNT NBR 15421** estabelece os parâmetros de sismicidade para o território nacional, delimitando áreas de aceleração espectral mais expressiva nas regiões Norte, Nordeste e no litoral Sudeste. A norma estipula que a consideração de sistemas estruturais com ductilidade especial autoriza a adoção de fatores de modificação de resposta (**R**) mais elevados, reduzindo as forças estáticas equivalentes exigidas no dimensionamento de pilares e vigas.

No âmbito europeu, o **Eurocode 8 (EN 1998-1)** regulamenta de forma pormenorizada a classe de ductilidade alta (**DCH – Ductility Class High**). O regulamento exige que elementos dissipativos concentrados sejam detalhados para evitar concentrações de deformação que possam precipitar colapso localizado de nós estruturais adjacentes, exigindo modelagens dinâmicas não lineares no domínio do tempo (**Time-History Analysis**) para validação do amortecimento efetivo.

O núcleo do BRB pode entrar em escoamento tanto em tração quanto em compressão, enquanto a contenção lateral reduz o risco de flambagem global da barra — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um engenheiro calculista estrutural especializado em dinâmica e sismos deve ser contratado?

O emprego de fusíveis sísmicos e amortecedores histeréticos não é uma decisão construtiva padronizada de prateleira. A contratação de um **engenheiro estrutural** ou **consultor em dinâmica de estruturas** torna-se indispensável em projetos de grande altura, estruturas industriais de alta responsabilidade (como refinarias e usinas nucleares) ou empreendimentos localizados em bacias sedimentares propensas ao efeito de amplificação sísmica de sítio.

O profissional qualificado é responsável por realizar a análise modal por espectro de resposta e a modelagem estática pushover não linear. Esses cálculos calibram a rigidez de cada diagonal metálica, assegurando que o edifício atinja o nível de desempenho estrutural almejado sem transferir sobrecargas inesperadas para as sapatas ou fundações em estacas.