O aparelho passa horas ligado na potência máxima, o quarto continua abafado e o consumo de energia dispara no fechamento do mês: a causa mais comum desse problema não é defeito elétrico nem falta de gás refrigerante, mas a barreira de sujeira que bloqueia a entrada de ar da evaporadora.
Por que a poeira retida no filtro reduz a refrigeração e sobrecarrega o compressor?
O ar-condicionado não produz frio do nada; ele funciona retirando o calor do ar do cômodo e jogando essa energia para o lado de fora através de um ciclo termodinâmico contínuo. Para que isso aconteça, a turbina interna da evaporadora precisa sugar dezenas de metros cúbicos de ar por hora através das aletas da serpentina de troca térmica.
Quando a malha plástica fica coberta por felpas de tecido, descamações de pele e pó doméstico, o fluxo de ar sofre uma perda de carga drástica. A restrição atua exatamente como se alguém colocasse a mão sobre a boca de um aspirador ligado: o ventilador gira em falso sem conseguir captar o volume de ar necessário para transferir calor.
Quais sinais indicam que a tela do ar-condicionado já passou da hora de ser lavada?
Antes que o aparelho pare completamente de refrigerar, o sistema emite avisos operacionais claros que o morador pode identificar visualmente e pelo comportamento sonoro da unidade instalada na parede:
• Vento fraco e com ruído abafado: Mesmo configurado na rotação máxima de ventilação, o sopro que sai da fresta frontal perde alcance e passa a emitir um chiado de sucção estrangulada.
• Gotejamento na carcaça plástica: Com a queda severa na passagem do ar quente, a umidade condensada na serpentina congela; ao desligar o aparelho, o gelo derrete repentinamente em volume maior do que a calha de dreno consegue escoar, transbordando pela parede.
• Odor de mofo nos primeiros minutos: A poeira úmida presa à malha torna-se terreno fértil para colônias de fungos e bactérias, dispersando esporos no ambiente logo após o acionamento.
• Disparo de 5% a 15% no consumo elétrico: Levantamentos técnicos da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) comprovam que equipamentos com filtros de ar bloqueados demandam entre 5% e 15% mais eletricidade para entregar o mesmo trabalho de refrigeração.
Qual é o passo a passo correto para higienizar as telas sem rasgar o nylon?
A higienização básica do filtro não requer ferramentas complexas nem a desmontagem do motor, mas exige cuidados mecânicos para não deformar a armação plástica nem perfurar as tramas finas de retenção de partículas.
O primeiro passo absoluto é desarmar o disjuntor do ar-condicionado no quadro elétrico da casa. Em seguida, apoie as mãos nas fendas laterais da tampa da evaporadora, erguendo a carenagem frontal com um movimento firme para cima até que as travas de sustentação cliquem e mantenham a tampa aberta.
|Rotina de Uso no Imóvel
|Frequência de Limpeza das Telas
|☀️ Uso contínuo no verão (8h a 12h diárias)
|A cada 15 dias com água corrente e sabão neutro
|🐕 Casas com cães, gatos ou carpete abundante
|A cada 15 dias para evitar saturação rápida por pelos
|🌙 Uso moderado apenas para dormir (clima ameno)
|A cada 30 dias com inspeção visual quinzenal
|🏢 Escritórios domésticos e locais em avenidas movimentadas
|A cada 10 a 15 dias devido ao acúmulo de fuligem urbana
Como retirar e lavar os filtros do ar-condicionado split sem danificar a serpentina?
Muitos proprietários sentem receio de encostar no aparelho com medo de quebrar os suportes plásticos ou afetar os sensores térmicos internos. A manipulação das peças exige apenas atenção aos pontos de engate mecânico fabricados em policarbonato leve.
Outro detalhe crítico durante essa rotina é jamais passar panos ásperos ou dedos diretamente sobre a colmeia metálica de alumínio da serpentina, que fica exposta logo atrás das telas. Essas lâminas finas amassam com pressão mínima, e aletas dobradas obstruem a circulação interna do ar de maneira definitiva.
Abaixo, um vídeo do canal Manutenção Predial – Felipe Lima (YouTube) demonstra na prática como desencaixar os filtros, lavar e repor as peças com segurança:
No vídeo, o profissional explica exatamente como identificar a abertura lateral da carenagem plástica [00:00:32], como levantar a trava e extrair as duas telas de nylon sem forçar a estrutura [00:00:52] e a importância de lavar tudo sob água corrente [00:01:15]. Ele também chama a atenção para o risco de encostar nas aletas de alumínio da serpentina [00:02:01], finalizando com a técnica de reposição suave nas ranhuras de fixação [00:02:39].
O que determinam a Portaria 3.523 da Anvisa e a ABNT NBR 16401 sobre a qualidade do ar?
No Brasil, a higienização de sistemas de climatização não é apenas uma recomendação de consumo doméstico, mas um tema regulado por diretrizes sanitárias severas. A Portaria 3.523/1998 do Ministério da Saúde e a Resolução RE nº 9/2003 da Anvisa (incorporada nos parâmetros da norma ABNT NBR 16401) foram criadas para coibir a proliferação de fungos, bactérias e a conhecida Síndrome do Edifício Doente.
Essas regulamentações estabelecem que a concentração máxima tolerada de fungos no ar climatizado deve ser inferior à encontrada no ambiente externo. Quando as telas de filtragem permanecem saturadas de poeira e ácaros em contato contínuo com a umidade da serpentina, o sistema passa a funcionar como um nebulizador de bioaerossóis nocivos.
Em quais situações é obrigatório acionar um técnico de refrigeração e climatização?
A lavagem das telas de nylon é uma tarefa que o morador pode e deve fazer por conta própria. No entanto, há componentes internos cujo manuseio amador apresenta riscos elétricos sérios e perigo de inutilização mecânica do equipamento.
Um técnico de refrigeração e climatização habilitado deve ser chamado sempre que você observar biofilme bacteriano ou lodo preto acumulado na turbina tangencial (o cilindro de pás que sopra o ar), água transbordando pela lateral da parede mesmo com os filtros limpos ou formação contínua de placas grossas de gelo nos canos de cobre da condensadora.
Nota de segurança: Este conteúdo possui caráter exclusivamente informativo; desligue sempre o disjuntor elétrico antes de tocar no equipamento e recorra a um técnico credenciado caso perceba cheiro de queimado, fiação aquecida ou vazamentos de fluido.