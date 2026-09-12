Resumo executivo 🌉 Primeira ponte marítima de elevação vertical da Índia Com extensão total de 2,07 km e 100 vãos estruturais, a obra substitui a antiga travessia centenária de 1914. ⚙️ Vão móvel de 72,5 metros com subida de 17 metros O vão central é içado verticalmente em cerca de 5 minutos por meio de cabos de aço e contrapesos de 315 toneladas em cada torre. 🛡️ Proteção anticorrosiva e aço inoxidável duplex Armaduras em aço inoxidável UNS S32205 e revestimento de polissiloxano dimensionados para resistir à maresia extrema da Baía de Bengala. ⚡ Operação ferroviária a 75 km/h Subestrutura projetada para linha dupla e tração elétrica, reduzindo o tempo de travessia marítima de quase 30 minutos para menos de 5 minutos.

No Estreito de Palk, entre a Índia continental e a ilha de Rameswaram, uma treliça de aço maciço de 72,5 metros de extensão eleva-se paralelamente à água até atingir 17 metros de altura acima do seu nível de apoio, abrindo um gabarito de navegação de 22 metros para cargueiros e embarcações da guarda costeira.

Como uma viga treliçada de 72,5 metros é içada 17 metros em pleno mar aberto?

O princípio físico que viabiliza o içamento de uma treliça de aço desse porte não depende de motores com potência desmedida, mas sim do equilíbrio quase perfeito de massas por meio de contrapesos de inércia compensada. Em cada uma das duas torres extremas de suporte, situadas nos pilares 77 e 78, blocos de concreto e aço de aproximadamente 315 toneladas equilibram o peso morto do tabuleiro móvel.

Com o sistema balanceado, a força necessária para movimentar a viga treliçada limita-se a vencer o atrito mecânico dos mancais, a resistência ao rolamento dos cabos de aço nas polias e a pressão dinâmica exercida por ventos incidentes. Motores elétricos sincronizados controlados por inversores de frequência acionam o conjunto a uma velocidade controlada de 4 metros por minuto, concluindo a elevação completa de 17 metros em cerca de 5 minutos.

O sistema mantém o trecho ferroviário horizontal enquanto ele é içado entre as duas torres — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações de carga, materiais e solo na travessia de 2,07 km?

A nova estrutura estende-se por exatamente 2.070 metros em lâmina d’água marítima e apoia-se sobre 100 vãos estruturais. Desses, 99 vãos regulares utilizam vigas de concreto protendido (PSC) com comprimentos de 18,3 metros e 23 metros, enquanto o vão central navegável de 72,5 metros é composto por treliças de aço estrutural de alta resistência.

As fundações profundas foram cravadas em solo marinho formado por camadas de areia densa, sedimentos calcários e formações de coral. Os parâmetros técnicos e normas de projeto foram fiscalizados de acordo com as diretrizes do Research Designs and Standards Organisation (RDSO) e normas internacionais de dimensionamento marítimo, englobando:

Extensão total da obra: 2,07 km (2.070 metros lineares) sobre o Estreito de Palk.

2,07 km (2.070 metros lineares) sobre o Estreito de Palk. Vão móvel central: treliça metálica de 72,5 metros de comprimento contínuo.

treliça metálica de 72,5 metros de comprimento contínuo. Altura de elevação operacional: deslocamento vertical de 17 metros.

deslocamento vertical de 17 metros. Gabarito de navegação livre: até 22 metros acima do nível médio do mar quando totalmente aberto.

até 22 metros acima do nível médio do mar quando totalmente aberto. Cota do tabuleiro fixo: 12,5 metros acima do nível do mar (3 metros mais alta que a ponte antiga de 1914).

12,5 metros acima do nível do mar (3 metros mais alta que a ponte antiga de 1914). Armaduras das estacas e blocos: aço inoxidável duplex (grau UNS S32205 ) para blindagem química contra íons de cloreto.

aço inoxidável duplex (grau ) para blindagem química contra íons de cloreto. Revestimento de proteção superficial: sistema de pintura multicamada com acabamento em polissiloxano , projetado para vida útil superior a 80 anos em classe de agressividade marítima severa.

sistema de pintura multicamada com acabamento em , projetado para vida útil superior a 80 anos em classe de agressividade marítima severa. Capacidade de tráfego: subestrutura dimensionada para via férrea dupla eletrificada, com velocidade máxima inicial autorizada de 75 km/h na ponte e 50 km/h sobre o vão móvel.

Parâmetros Construtivos da Nova Ponte Pamban 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Elevação de 17 m em 5 min O vão treliçado de 72,5 metros é içado verticalmente sobre trilhos-guia pelas torres laterais sem sofrer inclinação angular, preservando alinhamentos mecânicos. 📜 NORMA / ÓRGÃO Projeto RVNL & Auditoria IIT Executada pela RVNL sob supervisão do Indian Railways, com checagem estrutural independente de especialistas do IIT Madras e IIT Bombay. 🌊 DESAFIO ESTRUTURAL Ambiente C5-M e Ciclones Zona de agressividade marinha extrema aliada a rajadas de 200 km/h, exigindo concreto de alta densidade, juntas soldadas seladas e aço duplex.

Qual é a sequência eletromecânica de acionamento e segurança durante a abertura do canal?

A elevação da ponte não ocorre como uma operação isolada de guindaste, mas por um encadeamento rígido de intertravamento de sinalização ferroviária e marítima. Antes de qualquer comando de motores, o sistema de sinalização ferroviária bloqueia automaticamente a aproximação de composições a quilômetros de distância em ambos os sentidos da via férrea.

No primeiro estágio, cilindros hidráulicos de travamento nos apoios de extremidade recolhem os pinos cônicos de centragem que travam o vão móvel aos pilares fixos. Esses pinos garantem que os trilhos permaneçam perfeitamente nivelados e alinhados milimetricamente durante a passagem dos comboios pesados de passageiros e carga.

Parâmetro Ponte Antiga (1914) Nova Ponte Pamban (2025) ⚙️ Mecanismo de abertura Báscula dupla rotativa Scherzer (manual/mecânica) Elevação vertical eletromecânica automatizada 📏 Vão livre navegável Aprox. 60 metros (ângulo restrito pelas folhas) 72,5 metros de largura por 22 metros de altura livre 🚆 Velocidade dos comboios 10 km/h (limitação severa por fadiga do aço) Até 75 km/h (50 km/h sobre o vão móvel)

O que os ensaios técnicos do vão móvel revelam sobre o comportamento dinâmico da ponte?

Durante a fase final de comissionamento executada pela RVNL e submetida à aprovação da Comissão de Segurança Ferroviária da Índia (CRS), a treliça de 72,5 metros passou por ensaios de içamento sincronizado e testes de carga estática e dinâmica com locomotivas pesadas. Engenheiros registraram as frequências naturais de vibração da estrutura metálica para assegurar que as rajadas de vento marítimo não gerassem fenômenos de ressonância ou oscilações aeroelásticas perigosas.

A sincronia entre as duas extremidades do vão elevatório foi aferida sob ventos de diferentes quadrantes na costa de Tamil Nadu. As tolerâncias de alinhamento vertical dos trilhos no momento do assentamento não podem ultrapassar frações de milímetro, sob risco de danificar os truques dos vagões ou desarmar o sistema de intertravamento da via permanente.

Por que pontes móveis de elevação vertical superam o modelo basculante em canais de vento severo?

Em engenharia de estruturas especiais móveis, a escolha entre pontes basculantes (que giram sobre um eixo ou trunnion), pontes giratórias (que giram horizontalmente sobre um pilar central) e pontes de elevação vertical baseia-se diretamente na geometria do canal e no regime de ventos locais. Pontes giratórias demandam um pilar maciço no centro do canal de navegação, o que estrangula o espaço para embarcações e cria risco de colisão por abalroamento.

Já as pontes basculantes, quando abertas, elevam suas vigas a ângulos de até 80 graus, comportando-se como anteparos que transferem esforços de torção brutais para os pivôs mecânicos sempre que atingidas por ventos laterais. Em canais costeiros sujeitos a furacões e tempestades marinhas, a elevação vertical divide os esforços horizontais igualmente entre duas torres rígidas de extremidade com contrapesos guiados, mantendo as tensões distribuídas de forma homogênea nas fundações profundas.

A operação eleva o trecho ferroviário sem incliná-lo até criar espaço para a navegação sob a ponte — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é imperativo contratar um engenheiro de estruturas marítimas e fundações especiais?

Qualquer projeto de infraestrutura de transporte executado em meio aquaviário de alta agressividade química requer a atuação direta de um engenheiro estrutural com especialização em obras de arte especiais (OAE) e de um engenheiro geotécnico marítimo. O dimensionamento de fundações offshore em leitos arenosos e coralíneos envolve cálculos de resistência de ponta e atrito lateral de estacas sob carregamentos cíclicos de ondas e correntes de maré.

Além da capacidade estática, o profissional precisa definir os critérios de durabilidade para a vida útil projetada, especificando cobrimento mínimo de armadura, relações água-cimento rigorosas (frequentemente inferiores a 0,40), adições de microssílica e o uso de armaduras de aço inoxidável ou ligas resistentes a corrosão sob tensão. Sem esse cálculo criterioso, a penetração de cloretos despassiva o aço convencional em poucos anos, gerando delaminação do concreto e risco de colapso estrutural precoce.

Com um investimento aproximado de 535 milhões de rúpias (cerca de 535 crore), a conclusão da Nova Ponte Pamban redefine o padrão da malha ferroviária litorânea indiana ao aliar durabilidade centenária, automação eletromecânica de precisão e segurança logística em uma das geografias marinhas mais desafiadoras do sul da Ásia.