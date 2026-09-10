Do alto da cabine de um avião sobrevoando o Estreito de Öresund, a colossal estrutura de aço e concreto parece subitamente cortada pela metade em pleno oceano. A pista dupla e os trilhos ferroviários avançam da Suécia sobre pilares de 204 metros de altura, tocam uma ilha artificial erguida do nada e desaparecem sob a lâmina d’água em direção à Dinamarca.
Por que os 15,9 km da ligação de Øresund precisaram trocar uma ponte estaiada por uma ilha artificial e um túnel imerso?
O primeiro obstáculo insuperável à construção de uma ponte contínua foi a proximidade crítica com as pistas 04L/22R e 04R/22L do Aeroporto de Copenhague (Kastrup). Com cabeceiras posicionadas a menos de 1.500 metros da margem marinha, a legislação da Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO) proibia qualquer obstáculo vertical que perfurasse a superfície cônica de aproximação dos aviões, inviabilizando pilares de suspensão que precisariam atingir mais de 150 metros de altura.
O segundo fator determinante foi a hidrodinâmica e o tráfego mercante do Canal de Drogden. Como essa hidrovia registra a passagem contínua de cargueiros de grande calado e petroleiros, erguer uma ponte com vão móvel causaria gargalos inaceitáveis ao fluxo ferroviário de alta frequência. Além disso, pilares adicionais próximos ao canal criariam o risco de colisão de embarcações desgovernadas por correntes marítimas ou tempestades de inverno.
Quais são as dimensões estruturais, cotas batimétricas e materiais que sustentam a ponte e o túnel de Drogden?
A superestrutura da travessia divide-se em três setores de engenharia civil pesada com características geotécnicas e mecânicas específicas, dimensionadas pelo consórcio de projeto liderado pelo grupo Arup e pelas construtoras do consórcio VINCI Construction Grands Projets:
Como foi executada a imersão de 20 blocos de concreto de 55 mil toneladas no leito marinho do Estreito de Öresund?
A construção do Túnel de Drogden descartou o uso de tuneladoras escavadoras (tatuzões) em virtude da baixa cobertura de rocha sedimentar no leito e da enorme seção retangular transversal necessária (38,8 metros de largura). A engenharia adotou a técnica de túnel imerso pré-moldado (immersed tube tunnel), executado em uma linha de montagem fabril localizada no porto de Copenhague.
Em terra firme, foram concretados segmentos de 22 metros de comprimento em ambiente termicamente controlado para evitar fissuras geradas pelo calor de hidratação do cimento. Oito segmentos eram pré-tensionados e unidos longitudinalmente para formar cada um dos 20 caixões monolíticos gigantescos, medindo 176 metros de extensão e pesando aproximadamente 55.000 toneladas cada.
Como a engenharia civil construiu a maior travessia rodoferroviária da Europa sob o Estreito de Öresund?
A construção da ligação binacional entre Dinamarca e Suécia mobilizou fábricas de pré-moldados terrestres, sistemas marítimos de içamento por balsas-guindaste de grande porte e tecnologia de batimetria computadorizada em tempo real. O maior desafio residiu em manter o sincronismo entre a cravação dos tubulões da ponte estaiada no calcário fraturado de Copenhague e a escavação subaquática da trincheira marinha.
O registro técnico das obras documenta a manobra milimétrica dos rebocadores contra fortes correntes setentrionais do Báltico e o assentamento dos caixões de 55.000 toneladas sobre bases de brita niveladas a laser. O projeto arquitetônico de Georg Rotne conciliou a transição de vias férreas de alta tonelagem e pistas rodoviárias sobre uma ilha concebida sem nenhuma vegetação inicial, hoje reserva biológica protegida.
Abaixo, um documentário técnico da série MegaStructures (National Geographic) que aprofunda o tema:
Quando a intervenção de um engenheiro civil especialista em geotecnia marítima e estruturas subterrâneas é indispensável?
Obras que combinam transição mar-terra e túneis subaquáticos exigem a atuação obrigatória de um engenheiro civil geotécnico e de projetistas estruturais especializados em mecânica das rochas e solos litorâneos. A estabilidade de uma vala marinha depende de ensaios de piezocone (CPTu), sondagens rotativas contínuas e modelagens tridimensionais de liquefação de areias sob abalos sísmicos ou variações de maré de tempestade.
Na fase executiva e de inspeção, cabe ao especialista em patologia das estruturas marítimas monitorar tensões de compressão nos caixões, o comportamento das juntas hidrofílicas e o funcionamento ininterrupto dos poços de drenagem e bombas de recalque. Qualquer falha no cálculo de empuxo hidrostático pode levar à perda de flutuabilidade na instalação ou ao colapso de estanqueidade sob a pressão contínua do mar.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especializado em geotecnia marítima, túneis imersos e fundações profundas, especialmente em contextos de risco de vazamento, infiltração, ou impacto ambiental.