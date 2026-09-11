Resumo executivo 🌉 Recorde mundial de cota vertical Ponte pênsil com o tabuleiro rodoviário situado a 625 metros de desnível direto em relação à lâmina d’água, superando a marca anterior de 565 metros da Ponte Beipanjiang Duge. ⚙️ Sistema de treliça de aço e deck ortotrópico Vão central de 1.420 metros montado com 93 aduelas de treliça pesando 22.000 toneladas de aço estrutural, desenhadas com permeabilidade aerodinâmica para neutralizar o efeito venturi do desfiladeiro. ⏱️ Eficiência do corredor logístico S57 Redução do tempo de viagem intermunicipal entre o distrito de Liuzhi e o condado de Anlong de aproximadamente 2 horas para apenas 2 minutos em velocidade de cruzeiro. 📡 Telemetria estrutural com fibra óptica Monitoramento de deformação e tensão nos cabos mestres por extensômetros ópticos contínuos, com geolocalização de montagem amparada pela constelação BeiDou.

A 625 metros acima do leito rochoso do Rio Beipan, na província montanhosa de Guizhou, os cabos principais de aço sustentam um tabuleiro em treliça metálica que cruza uma fenda cárstica monumental. A estrutura contínua de 2.890 metros de extensão total foi aberta ao tráfego em 28 de setembro de 2025, eliminando um percurso labiríntico de estradas sinuosas à beira do precipício para consolidar a travessia suspensa mais alta do planeta.

Como os cabos de suspensão e a treliça de 22.000 toneladas dissipam as forças do vento a 625 metros de altura?

Em pontes suspensas de grande vão, o mecanismo de suporte opera pela transferência contínua de cargas gravitacionais do tabuleiro para pendurais verticais de cabo de aço, que por sua vez aplicam esforço puro de tração sobre dois cabos mestres parabólicos. Esses cabos transmitem compressão vertical colossal para o topo dos pilares de concreto armado e descarregam a componente de tração horizontal diretamente nos blocos de fundação e ancoragem cravados nas ombreiras rochosas.

A 625 metros de altura, o vento canalizado pelas paredes verticais do cânion atinge velocidades extremas sob regime turbulento tridimensional. Para evitar a instabilidade aerolástica por torção — fenômeno que provocou o colapso histórico da Ponte de Tacoma Narrows em 1940 —, os projetistas rejeitaram vigas caixão fechadas e optaram por uma treliça de aço aberta com deck ortotrópico. A permeabilidade dos banzos e diagonais permite que as correntes de ar atravessem a seção transversal sem formação organizada de vórtices de Von Kármán, mantendo as frequências de ressonância fora do espectro excitador das rajadas locais.

Engenheiro civil analisa dados de tensão em passarela técnica sobre o vão central de Huajiang — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões métricas e os desafios geológicos de ancorar 2.890 metros em terreno cárstico?

A geometria da obra foi condicionada pela distância entre os topos dos penhascos e pela estabilidade das massas rochosas disponíveis para sustentação. Conforme documentado pelo consórcio técnico liderado pelo Guizhou Highway Engineering Group, a ponte apresenta métricas sem precedentes:

Extensão estrutural total: 2.890 metros , incluindo viadutos de aproximação em curva integrados aos túneis de emboque.

, incluindo viadutos de aproximação em curva integrados aos túneis de emboque. Vão livre central suspenso: 1.420 metros livres entre torres, sem nenhum pilar intermediário no vale.

livres entre torres, sem nenhum pilar intermediário no vale. Altura livre sobre o rio: 625 metros do intradorso da viga de treliça até a cota média do Rio Beipan .

do intradorso da viga de treliça até a cota média do . Massa de aço estrutural: aproximadamente 22.000 toneladas distribuídas em 93 módulos principais de treliça montados no vão suspenso.

aproximadamente distribuídas em 93 módulos principais de treliça montados no vão suspenso. Geologia de fundação: maciço de calcário cárstico fraturado com intercalações dolomíticas, exigindo injeção prévia de calda de cimento sob pressão para colmatar cavernas e fendas antes da escavação dos tubulões e túneis de ancoragem.

Parâmetros de Engenharia da Ponte de Huajiang 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Gabarito e Volume de Aço Comprimento de 2.890 metros, vão central de 1.420 metros e tabuleiro a 625 metros do fundo do cânion, suportando quatro faixas de rolamento com acostamento técnico. 📑 NORMA/ÓRGÃO Critérios de Projeto e Segurança Dimensionada sob as diretrizes do Ministério dos Transportes da China (JTG D60) e parâmetros de estabilidade aerodinâmica equivalentes aos comitês da ASCE e Eurocode 1. ⛰️ DESAFIO ESTRUTURAL Ancoragem em Relevo Cárstico Transmissão de milhares de toneladas de tração para rochas carbonáticas através de blocos de ancoragem por túnel profundo combinados a tirantes protendidos.

Como o guindaste aéreo por cabos e os sensores de fibra óptica viabilizaram a montagem no vazio?

Erguer módulos metálicos de mais de 200 toneladas a 600 metros de altura impede o uso de guindastes móveis convencionais ou guindastes sobre esteiras ancorados na base da garganta. A construtora implementou um teleférico de carga de serviço pesado — sistema conhecido como cable crane —, cujos cabos-guia percorriam o vão livre fixados diretamente no cume das duas torres de sustentação.

O processo de montagem seguiu uma sequência estrita a partir do meio do vão em direção aos pilares. Cada aduela de treliça foi içada no centro geométrico da ponte e acoplada aos pendurais verticais para garantir o equilíbrio contínuo das forças de momento e evitar sobrecargas assimétricas sobre as torres. O alinhamento angular e altimétrico de cada junta soldada e parafusada contou com checagem milimétrica da rede de satélites BeiDou.

ESTRUTURA VÃO LIVRE / ALTURA TIPOLOGIA ESTRUTURAL 🌉 Ponte do Cânion de Huajiang (2025) 1.420 m vão | 625 m altura Ponte pênsil com treliça de aço aberta e deck ortotrópico 🌉 Ponte Beipanjiang Duge (2016) 720 m vão | 565 m altura Ponte estaiada com torres de concreto e cabos atirantados 🌉 Ponte do Rio Sidu (2009) 900 m vão | 496 m altura Ponte pênsil pioneira com cabos lançados por foguete

Por que a engenharia precisou fatiar uma montanha de rocha sólida para viabilizar a conexão da ponte?

A construção de uma obra de arte especial desse porte em relevos montanhosos não se limita aos desafios estruturais sobre o vazio. Para conectar a rodovia expressa Liu’an à cota de 1.100 metros de altitude onde a ponte se assenta, equipes de detonação controlada e escavação em rocha executaram um corte profundo em formato de “V” em um maciço rochoso adjacente, retirando milhares de metros cúbicos de solo e calcário.

Essa intervenção foi imprescindível para instalar os platôs de ancoragem por gravidade e assegurar o raio de curvatura exigido pelas normas geométricas de tráfego rodoviário de alta velocidade. As encostas resultantes foram estabilizadas com chumbadores autoperfurantes, drenos profundos e mantas de concreto projetado com fibras de aço, blindando a via contra instabilidades geomecânicas e queda de blocos.

Abaixo, um vídeo do canal especializado The B1M (YouTube) que aprofunda o tema:

Quais ensaios em túnel de vento e parâmetros da ABNT NBR 7187 balizam projetos de grandes vãos livres?

No Brasil, o dimensionamento de pontes e viadutos é regulamentado pela norma ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido) em conjunto com a ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações). Em estruturas com vão livre superior a 200 metros, cálculos estáticos simplificados de pressão de arrasto tornam-se insuficientes, sendo compulsória a execução de simulações aeroelásticas em túnel de vento de camada limite atmosférica.

Para o projeto de Huajiang, modelos seccionais em escala reduzida foram submetidos a ensaios dinâmicos para mapear as velocidades críticas de flutter e verificar a resposta de desprendimento de vórtices em ângulos de ataque positivos e negativos de até 5 graus. A inclusão de defletores aerodinâmicos nas extremidades inferiores da treliça e a adoção de grades vazadas entre as faixas de rolamento garantiram que a ponte suporte ventos laterais contínuos de até 160 km/h sem ultrapassar os limites normativos de aceleração vertical e torcional.

A dinâmica do efeito holofote: o pequeno incidente, o pânico da exposição e a realidade de um ambiente que não reparou — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a inclinação de taludes e as tensões de tração em estruturas suspensas exigem perícia especializada?

Projetos de infraestrutura viária que envolvem cruzamentos de fendas profundas demandam intervenção direta de um engenheiro geotécnico já na fase de sondagem geofísica preliminar. A caracterização do maciço rochoso através de ensaios de compressão uniaxial, mapeamento de descontinuidades estruturais e controle de cavidades hidrogeológicas é determinante para calcular o coeficiente de segurança contra o arrancamento das sapatas e das cunhas de ancoragem dos cabos.

De forma complementar, a supervisão de um engenheiro calculista de estruturas com especialização em obras de arte especiais (OAE) é indispensável para fiscalizar o tensionamento dos cabos mestres, inspecionar a fadiga sob cargas cíclicas nos cordões de solda do piso ortotrópico e coordenar ensaios não destrutivos (ultrassom e partículas magnéticas) nas juntas hiperestáticas. A ausência de cálculo dinâmico rigoroso e fiscalização em campo eleva exponencialmente o risco de deformações permanentes, fissuras por cisalhamento e colapso de estruturas sujeitas a cargas dinâmicas pesadas.

Com um investimento estimado em cerca de US$ 300 milhões e prazo de execução rigorosamente cumprido em 3,5 anos, a Ponte do Grande Cânion de Huajiang comprova que vãos livres monumentais em ambientes hostis são plenamente viáveis quando a aerodinâmica das treliças, a precisão da telemetria por satélite e o tratamento geotécnico de maciços rochosos atuam de maneira integrada.