Resumo 🌊 Registro inédito: Biólogos filmaram com drones e sensores acústicos um parto completo de Physeter macrocephalus com 34 minutos de trabalho ativo em Dominica. 🤝 Cuidado aloparental: Fêmeas adultas pertencentes a duas linhagens sem parentesco direto se revezaram por três horas para erguer e estabilizar o recém-nascido na superfície. 🛡️ Escudo coletivo: O grupo formou uma barreira defensiva contra a aproximação oportunista de 50 a 150 baleias-piloto que tentaram cercar o filhote recém-nascido. 🧬 Origem profunda: Análises filogenéticas indicam que o hábito de sustentar filhotes coletivamente surgiu há mais de 36 milhões de anos na evolução dos cetáceos com dentes.

Pela primeira vez na história da biologia marinha, câmeras aéreas e hidrofones registraram o nascimento de um filhote de cachalote em mar aberto, revelando um comportamento cooperativo complexo que altera a compreensão científica sobre a estrutura social dos cetáceos.

Como funciona a sustentação física coordenada do filhote de cachalote?

Os filhotes de cachalote nascem com musculatura flácida e reservas mínimas de oxigênio muscular, enfrentando uma transição respiratória crítica logo nos primeiros segundos fora do útero materno. Ao contrário de mamíferos terrestres que contam com solo firme, o recém-nascido precisa subir à superfície para inflar os pulmões antes de sofrer asfixia ou ser arrastado pelas correntes costeiras.

Em vez de deixar a tarefa nos ombros exclusivos da mãe exausta, outras fêmeas adultas atuaram como plataformas de sustentação flutuantes. Os animais mergulhavam em duplas ou trios sob o corpo do neonato, posicionando suas cabeças largas e seus dorsos ásperos sob a barriga dele para impulsioná-lo de forma compassada para fora da água ao longo de quase três horas ininterruptas.

Cientistas acompanham em tempo real o comportamento de fêmeas e recém-nascidos em Dominica — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que fêmeas de linhagens genéticas distintas atuam como parteiras?

Ao analisar as trajetórias dos animais por meio de algoritmos de visão computacional, os cientistas vinculados ao Project CETI e à Universidade Harvard mapearam a identidade genética e o parentesco de cada baleia participante. A constatação derrubou uma hipótese clássica da sociobiologia: aproximadamente metade das fêmeas presentes não possuía qualquer relação de parentesco próximo com Rounder.

A equipe coordenada pelo biólogo marinho Dr. Shane Gero, professor na Universidade Carleton e fundador do The Dominica Sperm Whale Project, documentou que o grupo reunia três gerações da linhagem materna — a avó Lady Oracle, a irmã Accra e a própria mãe —, operando em sincronia milimétrica com fêmeas de uma família inteiramente diferente. Esse padrão de cooperação entre não parentes (não consanguíneos) era historicamente considerado uma exclusividade de comunidades humanas e de poucos primatas altamente sociáveis.

Dinâmica do Comportamento Coletivo Registrada em Dominica 🩺 ACOMPANHAMENTO ATIVO Aparamento Subaquático Fêmeas adultas mergulharam repetidamente sob a parturiente, acompanhando a rotação do corpo da cria e aparando o filhote no instante da expulsão caudal. 🛟 SUPORTE RESPIRATÓRIO Elevação em Revezamento Grupos de até quatro indivíduos ergueram o recém-nascido em seus focinhos e costas, mantendo o espiráculo exposto ao ar até que o tônus muscular se consolidasse. 🛡️ SEGURANÇA PERIFÉRICA Segregação Social O único macho juvenil do grupo, batizado de Allan, foi sistematicamente empurrado para a margem pelas fêmeas para preservar a estabilidade da área central.

Como o grupo repeliu a aproximação de dezenas de predadores oportunistas?

Cerca de 20 minutos após o nascimento, o odor de fluidos e sangue na água atraiu um grande contingente pelágico composto por 50 a 150 baleias-piloto-de-albatroz (Globicephala macrorhynchus) e aproximadamente 200 golfinhos-de-fraser (Lagenodelphis hosei). Atraídos pela vulnerabilidade do momento, os animais começaram a circundar a área e a realizar mergulhos rasos na tentativa de se aproximar do recém-nascido.

Em resposta imediata, as fêmeas de cachalote estabeleceram uma formação tática em camadas. Pelo menos uma fêmea permaneceu estacionada diretamente abaixo do filhote, enquanto outras nadavam na linha externa com mandíbulas abertas, balançando as cabeças de forma ostensiva. Às 12h10, a tensão culminou em uma colisão direta quando uma baleia-piloto investiu e atingiu o focinho da guardiã mais próxima, sendo repelida pela massa de mais de 30 toneladas da defensora.

Parâmetro Observado Registro Científico em Dominica ⏱️ Duração da fase ativa de parto 34 minutos (das 11h12 às 11h45) 🐋 Composição do grupo participante 11 cachalotes (duas matrilinhagens distintas) 🕒 Tempo total de elevação assistida Aproximadamente 3 horas contínuas 🐬 Incursão de animais concorrentes 50 a 150 baleias-piloto e 200 golfinhos-de-fraser 🧬 Antiguidade do comportamento Mais de 36 milhões de anos (linhagem de odontocetos)

O que os cientistas relatam sobre as imagens inéditas captadas em alto-mar?

O emprego de drones equipados com lentes de alta definição transformou o entendimento prático do parto em alto-mar. Antes dessa tecnologia aérea, os biólogos ficavam restritos a vislumbres distantes a partir de embarcações, o que impedia identificar as interações submersas e a orientação espacial exata dos animais envolvidos.

Ao capturar os movimentos aéreos em sincronia com sensores de profundidade, a equipe pôde verificar que as baleias organizavam seus corpos em um revezamento rigoroso de posições, demonstrando intenção motora refinada para compensar o desequilíbrio natatório do filhote até que ele desenvolvesse força nas nadadeiras caudais.

Abaixo, um vídeo do canal CTV News (YouTube) que aprofunda o tema:

O que a análise acústica revelou sobre os sons emitidos durante o parto?

O registro divulgado em estudos paralelos nas revistas Science e Scientific Reports trouxe dados auditivos inéditos captados por hidrofones rebocados pela embarcação. Nos momentos que antecederam a expulsão do filhote, o oceano ao redor da família mantinha-se em silêncio quase absoluto, com apenas cliques espaçados de ecolocalização.

No segundo exato do nascimento, as 11 baleias começaram a emitir codas vocais simultâneas em volumes elevados. Segundo o Dr. David Gruber, presidente do Project CETI e professor na Universidade Municipal de Nova York, esses trens de pulsos sonoros sofreram modulações de ritmo e frequência comparáveis a estruturas vocálicas, funcionando como um canal de sincronização acústica fundamental para coordenar a defesa e o revezamento de elevação.

Quais ameaças modernas pressionam essas maternidades oceânicas?

Embora as estratégias cooperativas tenham permitido que os cachalotes prosperassem por dezenas de milhões de anos, a população do leste caribenho enfrenta declínios sistemáticos nas últimas décadas. O tráfego de grandes navios porta-contêineres gera colisões fatais contra fêmeas lentas na superfície e produz ruído marinho de baixa frequência que sufoca as comunicações acústicas vitais para o cuidado dos filhotes.

Para mitigar esses impactos e proteger as áreas onde eventos reprodutivos como esse ocorrem, o governo de Dominica demarcou uma reserva marinha de aproximadamente 800 quilômetros quadrados dedicada exclusivamente aos cachalotes. O santuário restringe a pesca industrial e impõe corredores de navegação monitorados, garantindo que as fêmeas tenham águas protegidas para parir e ensinar seus filhotes a mergulhar.

Com a dispersão gradual das baleias-piloto e a estabilização das ondas, o jovem filhote adquiriu ritmo próprio de nado no meio da tarde, posicionando-se rente ao flanco esquerdo de Rounder sob o olhar calmo das demais adultas, que começaram suas primeiras manobras de descida em direção aos cânions escuros de Dominica.