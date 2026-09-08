O advogado Jhon Polanski, autista nível 2 de suporte, vivia um dos momentos mais importantes de sua vida: a colação de grau na faculdade Unicesusc, em Florianópolis. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, o cão de assistência autismo Yoda Sheldon, da raça American Staffordshire Terrier, manteve um olhar atento ao tutor durante toda a solenidade.
Por que o gesto de Yoda emocionou tanta gente?
O vídeo publicado em 29 de agosto recebeu mais de meio milhão de visualizações, 16 mil curtidas e centenas de comentários. “Que lindoooo. Parabéns pra vc pelo autocontrole e parabéns para o Yoda”, escreveu uma pessoa. “Acho que vi mais de 10x por ter achado lindo”. E muitos pediram: “Tem que dá o canudo de formação pra ele tbm”.
A comoção mostra como a história de Yoda tocou o público, revelando o papel silencioso e essencial dos cães de assistência na vida de pessoas com deficiência. O gesto do cão não foi apenas um treinamento foi um ato de cuidado e lealdade.
Os três pilares que tornam um cão de assistência tão especial são:
Como se consegue um cão de assistência como o Yoda?
A pergunta que se repetiu nos comentários foi: como se consegue um cão assim? Jhon explicou que a resposta é bem diferente do que muita gente imagina. Antes de qualquer coisa, ele fez questão de separar as coisas: cão de assistência não é pet com colete. “É importante esclarecer que cão-guia, cão de assistência, cão de serviço e cão de alerta médico não são animais de estimação comuns aos quais se atribui essa denominação informalmente”.
A história de um cão como Yoda começa bem antes de ele conhecer o tutor: ainda filhote, nos primeiros dias de vida, quando é observado de perto na ninhada. Ele precisa ter raça definida, pedigree e passar por uma avaliação de temperamento que segue padrões internacionais. Nem todo filhote da ninhada tem o perfil – e isso já é uma primeira peneira.
As principais diferenças entre um cão de assistência e um pet comum são:
- Raça definida e pedigree comprovado, com avaliação de temperamento desde filhote.
- Treinamento diário durante os dois primeiros anos de vida, conduzido por profissionais credenciados.
- Avaliação pública obrigatória ao final da formação para obtenção das credenciais.
- Documentação rigorosa: laudo médico, microchip, pedigree e dados do treinador.
- Plano de saúde veterinário e comprovação de que a família consegue arcar com os custos.
- Não basta colocar um colete no animal ou afirmar que ele presta apoio emocional – a formação envolve responsabilidade, investimento e acompanhamento técnico.
Qual é a documentação necessária para ter um cão de assistência?
Do lado do tutor, a papelada também é séria. Jhon precisou apresentar um laudo médico atestando que precisava do cão, além de registrar o microchip do Yoda, o número do pedigree e os dados do treinador responsável. Entra na conta ainda plano de saúde veterinário e comprovação de que a família consegue arcar com tudo isso.
Não é pouca coisa – e é justamente por isso que tanta gente que acompanha o advogado descobriu, com a história dele, o que realmente existe por trás de um cão de assistência. “Portanto, não basta colocar um colete no animal ou afirmar que ele presta apoio emocional. A formação de um cão de serviço envolve responsabilidade, investimento, acompanhamento técnico, treinamento contínuo e cumprimento de requisitos rigorosos”, concluiu.
Comparação entre um cão de assistência e um pet de apoio emocional:
|Aspecto
|Cão de assistência
|Pet de apoio emocional
|Treinamento Formação exigida
|Treinamento diário por dois anos com profissionais credenciados
|Treinamento básico de obediência, sem certificação
|Avaliação Teste de aptidão
|Avaliação pública obrigatória para credenciamento
|Nenhuma avaliação formal
|Documentação Requisitos legais
|Laudo médico, microchip, pedigree, dados do treinador
|Apenas atestado médico, sem registro oficial
|Acesso a locais públicos Direitos legais
|Garantido por lei em muitos países
|Restrito, depende de autorização
O que a história de Yoda e Jhon nos ensina sobre cães de assistência?
A história de Yoda e Jhon é um lembrete poderoso de que os cães de assistência são muito mais do que animais de estimação. Eles são parceiros treinados, preparados para atuar em momentos de vulnerabilidade e oferecer suporte real a pessoas com deficiência. O gesto de Yoda na colação de grau não foi apenas um treinamento – foi um ato de cuidado, lealdade e conexão.
Organizações especializadas no treinamento de cães de serviço oferecem recursos e orientações para quem deseja entender melhor esse processo. A história de Yoda e Jhon inspira milhares de pessoas a conhecerem o trabalho desses animais e a valorizarem a importância da acessibilidade e da inclusão. Como disseram os internautas: “Tem que dá o canudo de formação pra ele tbm”.