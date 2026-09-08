O advogado Jhon Polanski, autista nível 2 de suporte, vivia um dos momentos mais importantes de sua vida: a colação de grau na faculdade Unicesusc, em Florianópolis. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, o cão de assistência autismo Yoda Sheldon, da raça American Staffordshire Terrier, manteve um olhar atento ao tutor durante toda a solenidade.

Por que o gesto de Yoda emocionou tanta gente?

O vídeo publicado em 29 de agosto recebeu mais de meio milhão de visualizações, 16 mil curtidas e centenas de comentários. “Que lindoooo. Parabéns pra vc pelo autocontrole e parabéns para o Yoda”, escreveu uma pessoa. “Acho que vi mais de 10x por ter achado lindo”. E muitos pediram: “Tem que dá o canudo de formação pra ele tbm”.

A comoção mostra como a história de Yoda tocou o público, revelando o papel silencioso e essencial dos cães de assistência na vida de pessoas com deficiência. O gesto do cão não foi apenas um treinamento foi um ato de cuidado e lealdade.

Os três pilares que tornam um cão de assistência tão especial são:

Como se consegue um cão de assistência como o Yoda?

A pergunta que se repetiu nos comentários foi: como se consegue um cão assim? Jhon explicou que a resposta é bem diferente do que muita gente imagina. Antes de qualquer coisa, ele fez questão de separar as coisas: cão de assistência não é pet com colete. “É importante esclarecer que cão-guia, cão de assistência, cão de serviço e cão de alerta médico não são animais de estimação comuns aos quais se atribui essa denominação informalmente”.

A história de um cão como Yoda começa bem antes de ele conhecer o tutor: ainda filhote, nos primeiros dias de vida, quando é observado de perto na ninhada. Ele precisa ter raça definida, pedigree e passar por uma avaliação de temperamento que segue padrões internacionais. Nem todo filhote da ninhada tem o perfil – e isso já é uma primeira peneira.

As principais diferenças entre um cão de assistência e um pet comum são:

Raça definida e pedigree comprovado, com avaliação de temperamento desde filhote.

Treinamento diário durante os dois primeiros anos de vida, conduzido por profissionais credenciados.

Avaliação pública obrigatória ao final da formação para obtenção das credenciais.

Documentação rigorosa: laudo médico, microchip, pedigree e dados do treinador.

Plano de saúde veterinário e comprovação de que a família consegue arcar com os custos.

Não basta colocar um colete no animal ou afirmar que ele presta apoio emocional – a formação envolve responsabilidade, investimento e acompanhamento técnico.

Advogado autista leva cão de assistência para colação de grau; atitude do animal impressiona – Créditos: Instagram @jhonpolanski.ranchojs

Qual é a documentação necessária para ter um cão de assistência?

Do lado do tutor, a papelada também é séria. Jhon precisou apresentar um laudo médico atestando que precisava do cão, além de registrar o microchip do Yoda, o número do pedigree e os dados do treinador responsável. Entra na conta ainda plano de saúde veterinário e comprovação de que a família consegue arcar com tudo isso.

Não é pouca coisa – e é justamente por isso que tanta gente que acompanha o advogado descobriu, com a história dele, o que realmente existe por trás de um cão de assistência. “Portanto, não basta colocar um colete no animal ou afirmar que ele presta apoio emocional. A formação de um cão de serviço envolve responsabilidade, investimento, acompanhamento técnico, treinamento contínuo e cumprimento de requisitos rigorosos”, concluiu.

Comparação entre um cão de assistência e um pet de apoio emocional:

Aspecto Cão de assistência Pet de apoio emocional Treinamento Formação exigida Treinamento diário por dois anos com profissionais credenciados Treinamento básico de obediência, sem certificação Avaliação Teste de aptidão Avaliação pública obrigatória para credenciamento Nenhuma avaliação formal Documentação Requisitos legais Laudo médico, microchip, pedigree, dados do treinador Apenas atestado médico, sem registro oficial Acesso a locais públicos Direitos legais Garantido por lei em muitos países Restrito, depende de autorização

O que a história de Yoda e Jhon nos ensina sobre cães de assistência?

A história de Yoda e Jhon é um lembrete poderoso de que os cães de assistência são muito mais do que animais de estimação. Eles são parceiros treinados, preparados para atuar em momentos de vulnerabilidade e oferecer suporte real a pessoas com deficiência. O gesto de Yoda na colação de grau não foi apenas um treinamento – foi um ato de cuidado, lealdade e conexão.

Organizações especializadas no treinamento de cães de serviço oferecem recursos e orientações para quem deseja entender melhor esse processo. A história de Yoda e Jhon inspira milhares de pessoas a conhecerem o trabalho desses animais e a valorizarem a importância da acessibilidade e da inclusão. Como disseram os internautas: “Tem que dá o canudo de formação pra ele tbm”.