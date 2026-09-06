Resumo 🧹 Manejo Multifuncional: O animal alterna entre cerdas plásticas duras para raspar o couro do dorso e a madeira lisa do cabo para massagear áreas delicadas como o ventre. 🔬 Registro Inédito: Trata-se da primeira comprovação experimental de uso egocêntrico de ferramentas por um bovino doméstico (Bos taurus) na literatura científica mundial. 🧠 Aprendizado Espontâneo: A habilidade surgiu sem adestramento humano, desenvolvida ao longo de quase uma década a partir de gravetos caídos no pasto. 🏡 Fator Ambiental: Criada como animal de companhia pelo fazendeiro Witgar Wiegele, sua longevidade e liberdade de exploração propiciaram o florescimento do comportamento.

No pequeno vilarejo alpino de Nötsch im Gailtal, na região da Caríntia, sul da Áustria, uma fêmea bovina de 13 anos chamada Veronika quebrou um dos paradigmas mais antigos da zoologia ao empunhar uma vassoura com a boca para se coçar de forma deliberada, demonstrando que a mente dos animais de fazenda guarda capacidades mecânicas muito mais complexas do que a ciência supunha.

Como a vaca Veronika manipula a vassoura com a boca para alcançar pontos cegos?

A biomecânica desenvolvida por Veronika contorna a ausência de membros preênseis recorrendo a um controle orofacial surpreendente. Quando encontra a vassoura em uma posição desfavorável no solo, ela utiliza a superfície áspera de sua língua para girar o cabo, alinhando a haste de madeira de modo que possa mordê-la firmemente com os dentes molares.

Uma vez travada a extremidade da ferramenta na mandíbula, a vaca aciona os potentes músculos cervicais para transformar o pescoço em uma alavanca articulada de amplo alcance. Com movimentos pendulares e giros controlados da cabeça, ela consegue guiar a ponta oposta do instrumento por toda a extensão de sua coluna espinhal, alcançando áreas anatomicamente inacessíveis às patas ou ao focinho.

Especialista em fauna silvestre realiza triagem clínica em urso resgatado de cativeiro prolongado — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que o biólogo Antonio Osuna-Mascaró classificou o hábito de Veronika como uso de ferramenta multifuncional?

Ao analisar as filmagens, o pesquisador Antonio J. Osuna-Mascaró, biólogo do Instituto de Pesquisa Messerli da Universidade de Medicina Veterinária de Viena (Vetmeduni Vienna), percebeu que a conduta de Veronika ultrapassava a simples coçadura acidental contra objetos soltos.

Na definição técnica da etologia, o emprego de ferramenta exige o controle motor ativo de um objeto externo destacável com o objetivo mecânico de alterar o estado físico de um alvo. Veronika não apenas atendia a esse critério clássico, mas avançava para uma categoria muito mais seleta: a manipulação multifuncional flexível, na qual características estruturais distintas da mesma peça são exploradas para propósitos divergentes.

Adaptações Biomecânicas e Cognitivas de Veronika 👅 PREENSÃO LINGUAL Alinhamento Bucal Usa as papilas da língua para deslizar o cabo no solo até atingir o centro de gravidade ideal antes da mordida molar. 🪵 DISCRIMINAÇÃO TÁTIL Inversão Funcional Alterna ativamente entre as cerdas plásticas duras e a madeira cega, antecipando o atrito contra a sensibilidade da pele. 📐 ALAVANCA CERVICAL Modulação de Força Converte arcos musculares do pescoço em pressão ajustada, compensando a falta de mãos com controle cinemático fino.

De que maneira Veronika diferencia as cerdas ásperas do cabo liso conforme a sensibilidade da pele?

O aspecto que mais impressionou os especialistas foi a intencionalidade demonstrada na escolha da extremidade do artefato. Quando desejava coçar o dorso, a linha média dorsal ou as costelas superiores — regiões protegidas por couro grosso e pelos densos —, Veronika empunhava a vassoura pelo cabo de madeira para esfregar a escova de cerdas rijas com vigorosas passadas longitudinais.

No entanto, ao redirecionar a ferramenta para o abdômen inferior, os flancos ou a vizinhança do úbere — áreas onde o tecido cutâneo é delgado, vascularizado e altamente inervado —, a vaca reposicionava o artefato na boca. Ela segurava o bloco de cerdas e utilizava a ponta roliça e lisa da haste de madeira para executar pressões suaves e circulares, evitando arranhões ou abrasões.

Região Corporal Alvo Extremidade e Dinâmica de Aplicação 🥩 Dorso e coluna vertebral Cerdas rígidas com varreduras rápidas e vigorosas para vencer o couro áspero. 🩻 Flancos e costelas laterais Cerdas em ângulo inclinado com pressão intermediária guiada pela rotação do pescoço. 🌾 Abdômen e flanco inferior Cabo de madeira liso com deslizamento comedido para aliviar coceiras sem ferimentos. 🥛 Úbere e regiões sensíveis Extremidade cega da madeira com toques lentos, curtos e pressão mínima controlada.

Como as gravações em vídeo de Veronika convenceram os cientistas da Universidade de Viena?

Antes de estruturar a investigação formal, a equipe do Messerli Research Institute tratou as primeiras filmagens com extremo ceticismo metodológico. Em ciência comportamental, registros isolados em redes sociais frequentemente retratam eventos casuais superinterpretados pelo olhar humano, exigindo confirmação experimental em campo.

Ao se instalarem na fazenda austríaca, os biólogos realizaram baterias de testes aleatorizados, disponibilizando vassouras e ancinhos em diferentes eixos e ângulos no solo. Em dezenas de repetições consecutivas, a fêmea recolheu o implemento, corrigiu a empunhadura e direcionou a ponta adequada exatamente para a região corpórea que apresentava prurido, descartando qualquer hipótese de casualidade.

Abaixo, um vídeo do canal WION (YouTube) que aprofunda o tema:

Por que o confinamento da pecuária tradicional impediu que a ciência notasse a inteligência do gado antes?

A constatação de que bovinos são capazes de inovar e manejar instrumentos gerou uma indagação imediata: como a humanidade conviveu e domesticou o gado por mais de 10.000 anos sem jamais registrar cientificamente esse talento? A resposta, segundo Antonio J. Osuna-Mascaró, reside no formato padrão de manejo da indústria zootécnica.

Na pecuária comercial intensiva, a esmagadora maioria dos rebanhos é abatida ainda jovem, entre dois e cinco anos de idade, impedindo que os indivíduos atinjam maturidade neural e tempo de vida suficientes para consolidar inovações individuais. Além disso, baias de concreto, currais estéreis e cercamentos elétricos privam os animais de quaisquer objetos móveis ou estímulos sensoriais que possam servir de ponte para a exploração de ferramentas.

Ao descansar tranquilamente no pasto alpino com a haste de madeira sustentada com firmeza entre os dentes molares, a vaca Veronika demonstrou à comunidade acadêmica internacional que, quando o ambiente oferece tempo e objetos manipuláveis, até mesmo um animal tradicionalmente rotulado como autômato de pastoreio pode transformar uma vassoura esquecida em uma extensão refinada de seu próprio corpo.