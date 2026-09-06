Uma arara-azul que começou a vida como um filhotinho sem penas hoje é a grande companheira de um especialista em aves na Suíça. Dakota, também chamada carinhosamente de Dak, completou dois anos em junho e ganhou um vídeo emocionante do tutor Alan Braichet. A arara-azul de estimação protagoniza cenas de banho de mangueira e carinhos que já acumulam mais de 1,7 milhão de visualizações.

Como é a interação entre Alan e Dakota que encanta a internet?

O vídeo publicado por Alan mostra a evolução de Dakota desde os primeiros dias de vida, quando ainda era um filhotinho sem penas, até os momentos atuais de brincadeira e afeto. As cenas da arara se divertindo no banho de mangueira e se esfregando no tutor são as que mais conquistaram os internautas. Na legenda, Alan resumiu todo o carinho que sente pela ave: “Eu amo muito a minha pequena maravilha”.

A publicação viralizou e acumulou mais de 1,7 milhão de visualizações, além de centenas de comentários de internautas encantados com a ararinha e desejando felicidades pelo aniversário. “Dizem que é só um pássaro, mas quem tem pássaros sabe que não é só um pássaro”, comentou uma pessoa. “Feliz aniversário, meu bem!” e “Nossa, ela é tão linda!” foram outros comentários que mostraram a comoção em torno da história.

Os três pilares que explicam o sucesso da relação entre Alan e Dakota são:

É permitido ter uma arara como animal de estimação?

A resposta depende do país e da origem do animal. Na Suíça, é possível manter grandes araras como animais de companhia, mas existem regras específicas. A criação particular de grandes araras exige autorização, conforme a legislação de proteção animal do país. Além disso, espécies protegidas podem estar sujeitas a regras internacionais, principalmente em casos de importação e transporte internacional.

No Brasil, também é possível ter uma arara legalmente, desde que o animal tenha origem comprovada. A legislação brasileira regulamenta a comercialização de animais silvestres provenientes de criadouros autorizados e exige documentação, como nota fiscal e identificação individual do animal. Ou seja, nos dois países, não basta simplesmente adquirir uma arara: é fundamental respeitar as exigências de procedência, documentação e bem-estar.

As principais regras para ter uma arara-azul como pet são:

Na Suíça, é necessária autorização das autoridades de proteção animal.

Espécies protegidas podem estar sujeitas a regras internacionais para importação e transporte.

No Brasil, o animal deve ter origem comprovada de criadouro autorizado.

É obrigatória a documentação, como nota fiscal e identificação individual do animal.

O bem-estar da ave deve ser garantido com espaço adequado, alimentação e cuidados veterinários.

Conheça Dakota: a arara-azul criada desde filhote que virou sensação na web com banho de mangueira – Créditos: Instagram @alan_braichet

Qual é a origem e as características da arara-azul?

A arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é a maior espécie de arara do mundo, podendo atingir até um metro de comprimento. Nativa do Brasil, especialmente do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado, ela é conhecida por sua plumagem azul vibrante e pelo bico preto e curvo. Infelizmente, a espécie é classificada como vulnerável devido à perda de habitat e ao tráfico de animais.

Em cativeiro, as araras-azuis podem viver mais de 50 anos, o que exige um compromisso de longo prazo por parte do tutor. Elas são aves inteligentes, curiosas e capazes de formar laços profundos com seus cuidadores, como demonstra a relação entre Alan e Dakota.

Comparação entre os requisitos para ter uma arara-azul na Suíça e no Brasil:

Requisito Suíça Brasil Autorização Órgão responsável Exigida pelas autoridades suíças Exigida pelo Ibama Procedência Origem do animal Criadouro autorizado ou importação com documentação Criadouro autorizado pelo Ibama Documentação Comprovação legal Registro e identificação individual Nota fiscal e identificação individual

O que a história de Dakota nos ensina sobre a relação entre humanos e aves?

A história de Dakota é um lembrete poderoso de que as aves podem ser companheiras profundas e afetuosas quando recebem os cuidados adequados. Alan, com sua dedicação e experiência, mostrou que é possível criar um vínculo forte e duradouro com uma arara-azul, baseado em confiança, carinho e estímulos diários. O vídeo de aniversário de Dakota não é apenas uma homenagem à ave, mas também um testemunho do amor que pode existir entre humanos e animais.

Que a história de Dakota inspire mais pessoas a respeitar e cuidar das aves, seja em cativeiro ou na natureza. E que, ao considerar ter uma arara-azul como animal de estimação, todos se lembrem da importância de seguir a legislação, garantir o bem-estar do animal e oferecer todo o carinho e atenção que ele merece. Afinal, como disse um dos internautas: “Dizem que é só um pássaro, mas quem tem pássaros sabe que não é só um pássaro.”