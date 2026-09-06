Uma arara-azul que começou a vida como um filhotinho sem penas hoje é a grande companheira de um especialista em aves na Suíça. Dakota, também chamada carinhosamente de Dak, completou dois anos em junho e ganhou um vídeo emocionante do tutor Alan Braichet. A arara-azul de estimação protagoniza cenas de banho de mangueira e carinhos que já acumulam mais de 1,7 milhão de visualizações.
Como é a interação entre Alan e Dakota que encanta a internet?
O vídeo publicado por Alan mostra a evolução de Dakota desde os primeiros dias de vida, quando ainda era um filhotinho sem penas, até os momentos atuais de brincadeira e afeto. As cenas da arara se divertindo no banho de mangueira e se esfregando no tutor são as que mais conquistaram os internautas. Na legenda, Alan resumiu todo o carinho que sente pela ave: “Eu amo muito a minha pequena maravilha”.
A publicação viralizou e acumulou mais de 1,7 milhão de visualizações, além de centenas de comentários de internautas encantados com a ararinha e desejando felicidades pelo aniversário. “Dizem que é só um pássaro, mas quem tem pássaros sabe que não é só um pássaro”, comentou uma pessoa. “Feliz aniversário, meu bem!” e “Nossa, ela é tão linda!” foram outros comentários que mostraram a comoção em torno da história.
Os três pilares que explicam o sucesso da relação entre Alan e Dakota são:
É permitido ter uma arara como animal de estimação?
A resposta depende do país e da origem do animal. Na Suíça, é possível manter grandes araras como animais de companhia, mas existem regras específicas. A criação particular de grandes araras exige autorização, conforme a legislação de proteção animal do país. Além disso, espécies protegidas podem estar sujeitas a regras internacionais, principalmente em casos de importação e transporte internacional.
No Brasil, também é possível ter uma arara legalmente, desde que o animal tenha origem comprovada. A legislação brasileira regulamenta a comercialização de animais silvestres provenientes de criadouros autorizados e exige documentação, como nota fiscal e identificação individual do animal. Ou seja, nos dois países, não basta simplesmente adquirir uma arara: é fundamental respeitar as exigências de procedência, documentação e bem-estar.
As principais regras para ter uma arara-azul como pet são:
- Na Suíça, é necessária autorização das autoridades de proteção animal.
- Espécies protegidas podem estar sujeitas a regras internacionais para importação e transporte.
- No Brasil, o animal deve ter origem comprovada de criadouro autorizado.
- É obrigatória a documentação, como nota fiscal e identificação individual do animal.
- O bem-estar da ave deve ser garantido com espaço adequado, alimentação e cuidados veterinários.
Qual é a origem e as características da arara-azul?
A arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é a maior espécie de arara do mundo, podendo atingir até um metro de comprimento. Nativa do Brasil, especialmente do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado, ela é conhecida por sua plumagem azul vibrante e pelo bico preto e curvo. Infelizmente, a espécie é classificada como vulnerável devido à perda de habitat e ao tráfico de animais.
Em cativeiro, as araras-azuis podem viver mais de 50 anos, o que exige um compromisso de longo prazo por parte do tutor. Elas são aves inteligentes, curiosas e capazes de formar laços profundos com seus cuidadores, como demonstra a relação entre Alan e Dakota.
Comparação entre os requisitos para ter uma arara-azul na Suíça e no Brasil:
|Requisito
|Suíça
|Brasil
|Autorização Órgão responsável
|Exigida pelas autoridades suíças
|Exigida pelo Ibama
|Procedência Origem do animal
|Criadouro autorizado ou importação com documentação
|Criadouro autorizado pelo Ibama
|Documentação Comprovação legal
|Registro e identificação individual
|Nota fiscal e identificação individual
O que a história de Dakota nos ensina sobre a relação entre humanos e aves?
A história de Dakota é um lembrete poderoso de que as aves podem ser companheiras profundas e afetuosas quando recebem os cuidados adequados. Alan, com sua dedicação e experiência, mostrou que é possível criar um vínculo forte e duradouro com uma arara-azul, baseado em confiança, carinho e estímulos diários. O vídeo de aniversário de Dakota não é apenas uma homenagem à ave, mas também um testemunho do amor que pode existir entre humanos e animais.
Que a história de Dakota inspire mais pessoas a respeitar e cuidar das aves, seja em cativeiro ou na natureza. E que, ao considerar ter uma arara-azul como animal de estimação, todos se lembrem da importância de seguir a legislação, garantir o bem-estar do animal e oferecer todo o carinho e atenção que ele merece. Afinal, como disse um dos internautas: “Dizem que é só um pássaro, mas quem tem pássaros sabe que não é só um pássaro.”