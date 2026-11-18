A folha de louro pode deixar um aroma herbal leve no tapete depois da limpeza. Aqueça as folhas em água, espere a infusão esfriar e coe. Se a etiqueta da peça permitir umidade, teste em um canto e passe um pano apenas levemente umedecido. Deixe secar completamente antes de voltar a usar o tapete.

Como preparar a água de louro para o tapete?

Aqueça algumas folhas de louro em água até perceber o perfume. Deixe a infusão esfriar completamente e passe o líquido por uma peneira fina antes de usá-lo. Coar evita que pedacinhos de folha fiquem escondidos entre os fios. Faça uma quantidade pequena, suficiente para umedecer o pano.

Use um pano branco e limpo. Molhe só uma ponta, torça bem e teste numa parte discreta do tapete. Se o ponto secar com a mesma cor e textura, você pode repetir o gesto no restante da peça.

Folha de louro para perfumar tapetes

O perfume entra depois do aspirador

Passe o aspirador para tirar poeira, areia e migalhas antes de perfumar a peça. Use o bocal adequado ao tapete e ajuste a sucção se houver franjas soltas ou fios delicados. Os pontos sob a mesa e junto ao sofá costumam esconder resíduos que passam despercebidos no resto da sala.

Se houver uma mancha, consulte a etiqueta antes de tratar uma mancha. Um derramamento recente pode ser absorvido pressionando um pano limpo. Espere a região secar e veja se o cheiro que incomodava já saiu antes de aplicar a infusão.

Todo tipo de tapete pode receber a infusão?

O Carpet and Rug Institute recomenda testar produtos de limpeza em uma parte discreta antes de aplicá-los. Para o pano com infusão, vale o mesmo princípio: só avance se a etiqueta permitir umidade e o local testado secar sem mudança visível.

O tecido que aparece na superfície é apenas parte da peça. Um modelo de algodão, por exemplo, pode ter base colada ou acabamento que limita o uso de água. Antes de umedecer o tapete, examine o que acontece com o fio, a cor e a base:

Cor. Se o tecido soltar tinta no pano branco, pare por aí, mesmo que a marca no tapete pareça discreta.

Se o tecido soltar tinta no pano branco, pare por aí, mesmo que a marca no tapete pareça discreta. Textura. Faça o teste num trecho representativo. O acabamento das franjas pode reagir de maneira diferente dos fios que cobrem o tapete.

Faça o teste num trecho representativo. O acabamento das franjas pode reagir de maneira diferente dos fios que cobrem o tapete. Base. Uma face que aceita pano úmido pode ter um verso colado ou difícil de secar. Dê prioridade à orientação da etiqueta para a peça inteira.

O pano dá controle sobre a quantidade aplicada

Depois do teste, passe o pano levemente umedecido pela superfície sem pressionar. Comece pela parte que fica mais exposta na sala. Se o tapete tem pelo alto, use ainda menos líquido: os fios podem parecer quase secos enquanto a umidade já desceu até a base.

Passe o pano sem pressionar nem saturar o tecido. Se a umidade chegar à base, deixe o tapete secar dos dois lados em local ventilado, conforme a etiqueta. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos destaca que controlar a umidade e secar materiais molhados ajuda a prevenir mofo.

Folha de louro para perfumar tapetes

O que fazer se o cheiro ruim continuar no tapete?

Quando o mau cheiro volta assim que o aroma diminui, examine a origem. A parte de baixo pode permanecer úmida, e um derramamento antigo pode ter atravessado o pelo. Um cheiro mais forte de louro apenas compete por algum tempo com o odor que já estava ali.

Em tapetes felpudos, a superfície pode secar antes da base. Se o cheiro persiste ou a peça requer cuidados especiais, siga as orientações de lavagem do fabricante. A limpeza especializada é uma opção quando o tecido ou a base não podem ser tratados em casa com segurança.

A hora de voltar com os móveis depende da secagem

Antes de apoiar a mesa de centro de novo, toque na face de baixo, nas bordas e no trecho em que o pano passou. Se algum ponto ainda estiver úmido, mantenha a peça livre e em local ventilado, conforme a etiqueta.

Quando tudo estiver seco, veja se o perfume ficou na intensidade que você queria. Uma passagem leve costuma combinar melhor com a sala do que repetir a aplicação no mesmo dia. Se preferir um aroma mais presente, vale perfumar o cômodo separadamente e deixar o tapete seco.