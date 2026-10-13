O mau cheiro na lava-louças frustra quem espera encontrar pratos brilhando e perfumados. Esse odor de esgoto surge porque pequenos pedaços de comida e gordura ficam presos no copo coletor. Destravar o filtro cilíndrico e lavá-lo na pia com uma escovinha elimina o odor imediatamente.
Como a gordura e os restos de comida apodrecem na máquina?
Durante o ciclo de lavagem, a água quente derrete os óleos e arrasta os resíduos sólidos para o ralo interno. O filtro cilíndrico, peça de malha plástica fina localizada no fundo da cuba, segura essa carga orgânica para proteger a bomba de drenagem inferior.
Sem a remoção periódica, esse material sofre fermentação anaeróbica, degradação de matéria orgânica na ausência de oxigênio, potencializada pela umidade morna e escura do equipamento. Esse processo biológico libera gases sulfurosos que impregnam a louça recém-lavada de forma intensa.
Quais os passos para destravar e lavar o copo coletor?
A manutenção da peça plástica exige apenas alguns minutos de dedicação semanal. Os três passos práticos para remover a sujeira escondida são:
O que acelera o entupimento do sistema de drenagem interna?
A rotina mecânica antes de colocar os pratos no cesto metálico dita a velocidade de saturação da malha fina. Os principais fatores a considerar antes de acionar o equipamento são:
- Colocar pratos com restos volumosos de comida sem raspar o excesso diretamente no lixo.
- Lavar travessas com crostas muito grossas de queijo derretido ou restos de caramelo duro.
- Esquecer pequenos fiapos de esponja de aço perdidos no fundo das panelas mais escuras.
- Ignorar a limpeza preventiva quinzenal recomendada pelos manuais de fábrica do aparelho elétrico.
Por que o odor ruim gruda nos copos e pratos limpos?
O vapor gerado durante a etapa de secagem espalha os gases da decomposição orgânica por toda a câmara de inox fechada. Como os vidros e as cerâmicas possuem superfícies com microporos naturais, esses materiais absorvem as moléculas voláteis de odor facilmente.
Quando você abre a porta frontal do eletrodoméstico para guardar a louça, o cheiro de esgoto domina o ar do cômodo e os pratos precisam ser lavados novamente. Manter a barreira de filtragem sempre vazia impede que essa contaminação cruzada aconteça diariamente.
Qual o desempenho dos produtos na higienização do filtro?
A escolha do insumo químico correto preserva toda a estrutura da malha de nylon maleável. A comparação prática entre as opções de faxina doméstica apresenta os seguintes resultados:
|Agente de limpeza
|Comportamento na malha
|Status de uso
|Detergente e escova macia Sabão líquido neutro comum
|Desengordura totalmente os microfuros sem arranhar o acabamento plástico
|Ideal
|Vinagre de álcool puro Solução ácida de cozinha
|Ajuda a quebrar o calcário da água mas exige esfregação mecânica extra
|Bom
|Água sanitária concentrada Alvejante à base de cloro forte
|Resseca as bordas de borracha rapidamente e corrói a estrutura da tela
|Inviável
Como garantir uma lavagem impecável e sem odores residuais?
Criar o hábito rigoroso de esvaziar o pequeno cesto plástico toda semana evita que a bomba hidráulica trabalhe forçada empurrando sujeira. Equipamentos domésticos testados pelo Inmetro apresentam excelente durabilidade mecânica quando a manutenção básica do filtro é respeitada à risca.
Lavar o reservatório inferior da sua máquina de lavar louça garante que a água circule totalmente limpa pelo sistema de aspersão superior. Um aparelho bem cuidado devolve o brilho verdadeiro aos copos de cristal e mantém a sua cozinha livre de surpresas desagradáveis.