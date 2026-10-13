Quando o Lago Berryessa ultrapassa determinada cota, um funil de 22 metros começa a receber a água excedente ao lado da Barragem Monticello, na Califórnia. O líquido desce por um poço de quase 60 metros e segue por uma curva subterrânea. O vertedouro escoa o excesso sem transbordar pelo topo da barragem.

Por que este reservatório tem uma entrada circular tão grande?

O Lago Berryessa é formado pela Barragem Monticello, construída sobre o curso do rio Putah Creek. Perto da estrutura existe um vertedouro conhecido como Morning Glory, cujo nome faz referência ao formato de uma flor. Sua entrada circular foi projetada para captar água excedente.

A Barragem Monticello foi construída na década de 1950, e seu vertedouro se tornou conhecido pela aparência incomum. Em lugar de um canal aberto sobre a parede, a água atravessa uma abertura em forma de sino, posicionada dentro do reservatório.

Como funciona o funil de 22 metros da Barragem Monticello

Como o funil de 22 metros conduz a água por 60 metros?

A entrada mede aproximadamente 72 pés de diâmetro, equivalentes a cerca de 22 metros. A partir dela, a água percorre um eixo vertical que se estreita durante a descida. O poço conduz o escoamento até uma curva de 90 graus, que o direciona horizontalmente.

A descrição técnica do Bureau of Reclamation registra uma queda de cerca de 200 pés, aproximadamente 61 metros. Na base, o conduto apresenta diâmetro próximo de 8,5 metros. Depois da curva, a água é transportada até um ponto de descarga no Putah Creek, abaixo da barragem.

O que faz a água entrar no vertedouro sem uma bomba?

O mecanismo depende da elevação da superfície da água em relação à borda do dispositivo. Enquanto o nível permanece abaixo dela, o vertedouro não recebe o fluxo superficial. Quando a cota é ultrapassada, a gravidade permite que a água escoe naturalmente pela abertura circular.

O caminho da água pode ser resumido pelas seguintes etapas de escoamento:

Elevação: o nível do lago alcança a borda de entrada.

o nível do lago alcança a borda de entrada. Captação: a água excedente passa pelo funil circular.

a água excedente passa pelo funil circular. Queda: o fluxo desce pelo eixo vertical afunilado.

o fluxo desce pelo eixo vertical afunilado. Saída: o conduto faz uma curva e descarrega rio abaixo.

Como funciona o funil de 22 metros da Barragem Monticello

Por que os engenheiros escolheram esse tipo de vertedouro?

A escolha de um vertedouro de entrada vertical depende das condições do terreno e do projeto hidráulico. Em Monticello, havia limitações de espaço e uma fundação rochosa adequada. A solução permite encaminhar o excedente da água sem construir um canal aberto muito extenso junto à barragem.

Um documento do Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia descreve o vertedouro como parte da operação passiva do lago. Essa característica é importante: o sistema atua conforme o nível do reservatório, enquanto outras estruturas atendem a funções específicas de liberação controlada de água.

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O que acontece quando o nível do lago volta a baixar?

Quando a superfície retorna para baixo da borda do vertedouro, o ingresso de água pela abertura deixa de acontecer. O Morning Glory não funciona como um ralo permanentemente aberto no fundo do lago, mas como uma passagem destinada ao excesso de água acima da cota de entrada.

O funil de 22 metros revela como a geometria de uma obra pode resolver um desafio hidráulico. Seu formato incomum permite transformar a elevação do lago em escoamento por gravidade, conduzindo grandes volumes por um caminho definido sem que o reservatório precise transbordar sobre a barragem.