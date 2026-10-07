Ao finalizar o banho, você costuma encontrar uma poça de água do lado de fora do box, espalhada pelo piso do banheiro? O acabamento de silicone utilizado para selar a base da soleira (ou perfil de alumínio inferior) pode perder a adesão e descolar da pedra de mármore ou granito devido ao contato constante com a umidade, resíduos de sabão e fungos.

Por que o silicone descola da soleira do box?

O box de banheiro é uma das áreas que mais sofrem com a presença contínua de água aquecida e produtos químicos. Quando o silicone aplicado é de baixa qualidade ou do tipo acético comum (que libera ácido acético na cura e não é o mais indicado para certas pedras), ele perde a flexibilidade e a capacidade de vedação ao longo do tempo.

A película de água acumulada na junção entre o alumínio e a soleira impede a secagem total do cordão de vedação. Essa umidade permanente favorece a formação de mofo negro por trás do selante. Conforme as colônias fúngicas se expandem, elas rompem a ligação adesiva entre o silicone e a superfície porosa da pedra, criando frestas invisíveis por onde a água do banho passa livremente para fora da área molhada.

A melhor opção de selante de silicone da região nacional para vedações em áreas molhadas

Quais são os principais prejuízos causados pelas infiltrações no box?

Deixar a base da soleira desprovida de vedação afeta a higiene do ambiente e causa danos estruturais ao revestimento do imóvel. Os fatores de risco e prejuízos associados ao descolamento do silicone na soleira incluem:

Como refazer a vedação da soleira do box corretamente?

Substituir o cordão de silicone comprometido por um produto neutro com antifungo e aplicar com o ambiente seco garante a estanqueidade. As etapas para realizar a substituição e vedar a soleira do box são:

Remover todo o silicone antigo utilizando um estilete e raspador plástico, sem riscar a pedra ou o alumínio.

Limpar profundamente a fresta entre o perfil e a soleira com detergente neutro e uma escova pequena.

Passar pano umedecido em álcool isopropílico para eliminar restos de gordura do corpo e resíduos de sabão.

Secar a região completamente com auxílio de um pano seco e, se possível, usar um secador de cabelo para eliminar a umidade profunda.

Delimitar a área de aplicação colocando fita crepe nas bordas da pedra e do perfil metálico para obter um acabamento reto.

Aplicar um cordão contínuo de **Silicone Neutro com Proteção Anti-Mofo** ou **Selante de Polímero MS**.

Alisar o produto com uma espátula de acabamento ou dedo umedecido em água com sabão neutro para compactar a vedação.

Remover a fita crepe em seguida e aguardar no mínimo 24 horas (tempo de cura total) antes de voltar a usar o chuveiro.

Por que a escolha do selante correto evita novos vazamentos?

Usar insumos adequados para áreas molhadas assegura que a junta acompanhe a dilatação térmica do vidro e do alumínio sem descolar. Os parâmetros de avaliação de selantes para construção civil são acompanhados pelo Inmetro, enquanto as exigências para instalações de vidros temperados em boxes de banheiro (NBR 14207) estão registradas na Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Ao contrário dos selantes acéticos simples, os silicones de cura neutra não possuem cheiro forte, não agridem superfícies metálicas e aderem melhor às rochas ornamentais porosas. A presença de fungicidas na fórmula impede o enraizamento de mofo na junta.

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Como comparar as opções de selante para vedação do box?

Conhecer o desempenho dos produtos ajuda na escolha da solução ideal para manter o banheiro seco. A tabela abaixo detalha o comportamento dos principais selantes aplicados em boxes de banheiro:

Tipo de produto Resistência à umidade e ao mofo Recomendação para a soleira Silicone Acético Comum Cura rápida com liberação de ácido Baixa; escurece e descola com o acúmulo de água Contraindicado para área interna do box Silicone Neutro Antifungo Sem ácido e com aditivos fungicidas Alta resistência ao mofo e ótima elasticidade Ideal para boxes residenciais Selante de Polímero MS Híbrido Tecnologia de máxima adesão mecânica Pode ser aplicado até em superfícies levemente úmidas Excelente durabilidade e vedação

Como garantir a durabilidade da vedação no seu banheiro?

Para evitar que o silicone volte a descolar prematuramente, enxágue os restos de sabonete e xampu acumulados na soleira ao terminar o banho. Deixe a porta do box aberta por alguns minutos para ventilar o espaço e reduzir a umidade relativa do ar.

Refazer o acabamento de silicone com a preparação correta e produtos de qualidade elimina os vazamentos para fora do banheiro, mantendo o ambiente limpo, seguro e livre de infiltrações.