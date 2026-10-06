Em corredores, salas integradas, cozinhas e recepções, o piso cerâmico é constantemente submetido ao atrito de passos, atrito de calçados com areia e movimentação de móveis. Com o tempo, o rejunte cerâmico cimentício tradicional perde massa por abrasão mecânica, abrindo frestas finas e porosidades que acumulam sujeira impregnada e difícil de remover durante a faxina diária.

Por que o rejunte cimentício se desgasta e abre frestas no piso?

O rejunte cimentício tradicional é composto por cimento Portland, agregados minerais finos e aditivos. Embora seja eficiente para áreas de tráfego residencial leve, sua estrutura mineral é porosa e possui baixa resistência ao atrito contínuo de materiais rígidos.

Os grãos de poeira e areia trazidos nos sapatos atuam como uma verdadeira “lixa” sobre as juntas do piso. A cada passada, micropartículas do rejunte se soltam, reduzindo a altura da junta e criando sulcos profundos. Além disso, o uso frequente de produtos químicos agressivos de limpeza (como cloro puro, ácido muriático ou limpa-alumínio) degrada os aglomerantes do cimento, acelerando o esfarelamento da junta.

A melhor opção de rejunte epóxi da região nacional para pisos de alto tráfego (83 caracteres

Quais são as consequências do rejunte poroso e desgastado?

Deixar as juntas do piso cerâmico desgastadas e abertas causa prejuízos estéticos e sanitários ao ambiente. Os três principais problemas provocados pelo desgaste do rejunte são:

Como remover o rejunte antigo e refazer o preenchimento das juntas?

Para renovar a estética do piso e impedir infiltrações, a solução definitiva é raspar o rejunte desgastado e aplicar um produto de maior resistência mecânica.

Siga o passo a passo para fazer o rejuntamento de alta durabilidade:

Com o auxílio de um **raspador de rejunte** (com lâmina de tungstênio) ou ferramenta multifuncional, remova o rejunte antigo esfarelado até atingir uma profundidade mínima de 2 a 3 mm.

Aspire todo o pó e resíduos soltos do interior das juntas com o bocal fino do aspirador.

Limpe a superfície cerâmica com um pano levemente umedecido para remover qualquer contaminação por gordura ou poeira.

Escolha o tipo de rejunte adequado: para áreas de alto tráfego, utilize **rejunte epóxi** ou **rejunte acrílico resinado**, que possuem porosidade praticamente nula e alta resistência abrasiva.

Prepare o rejunte seguindo rigorosamente as proporções indicadas pelo fabricante na embalagem.

Com uma espátula de borracha flexível mantida a 45 graus, preencha totalmente os sulcos pressionando o material para dentro da junta.

Realize o acabamento e a remoção do excesso com uma esponja macia ligeiramente umedecida em água limpa após o tempo de início de pega indicado no manual.

Aguarde o período completo de cura (geralmente de 24 a 48 horas) antes de liberar o tráfego de pessoas sobre o ambiente.

A melhor opção de rejunte epóxi da região nacional para pisos de alto tráfego (83 caracteres

Comparativo dos tipos de rejunte para pisos residenciais e comerciais

A escolha do tipo de produto utilizado no rejuntamento é o fator determinante para evitar a manutenção constante em locais de grande passagem.

Veja a comparação técnica dos tipos de rejunte disponíveis no mercado:

Tipo de rejunte Resistência à abrasão e manchas Indicação de ambiente Cimentício Tradicional Argamassa mineral com pigmentos Baixa resistência; absorve água e sujeira Apenas tráfego residencial leve Acrílico Pronto para Uso Resina acrílica mono-componente Boa resistência; impermeável e fácil de limpar Tráfego residencial moderado Epóxi Bicomponente Resina epóxi sintética de altíssima dureza Máxima resistência mecânica, impermeável e antimofo Alto tráfego e áreas molhadas

Como prolongar a limpeza e a integridade do rejunte?

Para evitar que o seu rejunte cerâmico volte a encrostar sujeira, coloque capachos nas portas de acesso externo para reter a areia dos sapatos e utilize apenas detergente neutro diluído em água para a limpeza de rotina. As diretrizes para execução de assentamento de revestimentos e especificação de juntas de assentamento são normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Substituir o rejunte antigo por uma opção epóxi ou acrílica garante juntas lisas, impermeáveis e fáceis de limpar por muitos anos, mantendo seu piso com aspecto de novo.