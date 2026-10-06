Ao caminhar pela cozinha, você percebe uma poça acumulada sob o refrigerador ou nota a gaveta de legumes cheia de umidade? A causa desse problema costuma ser o canal de escoamento de água da condensação, que acumula resíduos e limo até transbordar no piso.

Por que o canal de escoamento da geladeira entope com limo?

Durante o ciclo de refrigeração e degelo automático, a umidade do ar interno condensa nas paredes frias e escorre em direção à calha receptora. Essa água líquida viaja por um duto plástico em direção ao compartimento sobre o compressor, onde o calor do motor evapora o líquido acumulado gradualmente.

No entanto, a água carrega poeira em suspensão, gordura de alimentos e vapores orgânicos presentes no gabinete. O ambiente escuro e úmido do tubo favorece a proliferação de colônias bacterianas e fungos, que formam uma massa gelatinosa de limo. Essa crosta bloqueia a passagem e faz a água retornar para o fundo do aparelho.

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Quais são os principais impactos do transbordamento de água no piso?

A água acumulada na base da geladeira degrada o acabamento da cozinha e gera riscos sanitários para o armazenamento de alimentos.

Os fatores de risco associados ao entupimento do sistema de degelo incluem:

Como realizar a limpeza e a desobstrução do sistema?

A manutenção preventiva do orifício de drenagem restaura o fluxo correto da água e impede novos vazamentos na cozinha.

As etapas essenciais para higienizar o duto de escoamento são:

Desligar o equipamento da tomada elétrica para garantir segurança durante o manuseio.

Retirar as gavetas inferiores para expor o pequeno orifício na calha da parede traseira.

Remover os resíduos sólidos visíveis com uma haste flexível ou pano limpo.

Injetar água morna com bicarbonato de sódio no orifício usando uma seringa sem agulha.

Passar um fio de náilon flexível pelo tubo com cuidado para dissolver as placas de limo.

Esvaziar e lavar a bandeja de evaporação localizada na parte traseira externa, sobre o motor.

Por que a manutenção periódica evita falhas na geladeira?

Garantir o livre fluxo no duto evita que a água alcance os circuitos elétricos inferiores ou crie placas de gelo na calha. O funcionamento adequado do sistema térmico pode ser consultado no portal do Inmetro, autoridade federal em conformidade técnica de eletrodomésticos, enquanto os padrões de isolamento metálico são registrados na Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A limpeza regular do duto reduz o esforço do compressor de refrigeração, o componente encarregado de bombear o fluido refrigerante e trocar calor com o ambiente. Quando o canal funciona sem obstruções, a eficiência energética do aparelho se mantém estável.

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Como comparar as causas de vazamento de água na cozinha?

Identificar a origem da umidade sob o eletrodoméstico ajuda a aplicar a solução correta sem desperdício de tempo. A tabela abaixo detalha as principais fontes de vazamento em refrigeradores residenciais:

Origem da falha Sinal característico Ação necessária Canal de drenagem obstruído Acúmulo de limo no tubo Água sob a gaveta e no chão frontal Desobstrução com água morna Bandeja do evaporador trincada Dano no reservatório do motor Vazamento constante na parte traseira Substituição do recipiente Gaxeta da porta danificada Borracha de vedação gasta Formação de gelo excessivo nas paredes Troca da borracha magnética

Como manter a calha de escoamento sempre limpa?

Para evitar novos bloqueios, limpe o interior do refrigerador a cada dois meses e evite encostar embalagens de alimentos diretamente na parede do fundo. Essa prática impede que líquidos derramados ou farelos entrem no orifício de drenagem.

Aplicar periodicamente uma pequena quantidade de água morna com vinagre na calha mantém o sistema livre de fungos e garante uma cozinha seca e organizada.