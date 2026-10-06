Horário vazio na academia? Dados ajudam o gestor a ajustar preço e ocupação

Todo dono de academia conhece a cena: às 18h, fila para usar o equipamento; no meio da tarde, sala quase vazia. O aluguel, a folha e a manutenção custam o mesmo nos dois horários. Com a ajuda de dados e de IA (inteligência artificial), essa diferença começa a virar ferramenta de gestão, e não só uma dor de cabeça.

É o que aponta a Pacto Soluções , empresa de tecnologia para gestão de academias, ao analisar como o setor passa a usar informação para cuidar do resultado.

Como a ocupação por horário entra no preço?

A precificação dinâmica ajusta planos e condições de acordo com a ocupação de cada horário. Na prática, a academia deixa de ter uma única régua para todo mundo e passa a usar o próprio movimento como referência para montar ofertas. O objetivo é equilibrar as salas cheias no pico e as ociosas em outros períodos, sem derrubar o ticket médio.

Para isso funcionar, o gestor precisa de dados confiáveis. A Pacto chama atenção para um histórico organizado de frequência, contratos, pagamentos e vendas. Sem ele, fica difícil saber qual horário lota, qual esvazia e quanto cada plano realmente rende.

“A base de dados estruturada deixou de ser um diferencial operacional para se tornar um ativo de previsibilidade de receita”, afirma a Pacto.

Por que mexer no preço exige tanto cuidado?

O espaço para reajuste é curto. De acordo com o relatório global de 2026 da HFA (Health & Fitness Association), uma mensalidade de academia de baixo custo pode chegar a 10% do salário mínimo no Brasil, ante 1% a 2% nos Estados Unidos. O país começou 2026 com inflação perto de 5% e juros altos.

Ou seja, aumentar a mensalidade de todo mundo raramente é a saída. Usar melhor os horários que já existem tende a ser um caminho mais seguro para proteger a receita.

O que mais os dados mostram para o gestor?

A ocupação é só uma das frentes. Na leitura da Pacto, a evasão de alunos é um dos fatores que mais pressionam as margens das operações, e modelos de pontuação de risco ajudam a identificar quem tem mais chance de cancelar. Na área comercial, os dados permitem priorizar os contatos com maior chance de fechar matrícula e acompanhar o desempenho de cada consultor.

Quem tem mais de uma unidade encontra o mesmo raciocínio na gestão de redes de academias , com a ocupação e os demais indicadores acompanhados unidade a unidade.

O mercado está preparado para isso?

O setor está crescendo. Segundo a HFA, com dados da ACAD Brasil (Associação Brasileira de Academias), a receita das academias brasileiras saiu de US$ 0,99 bilhão em 2020 para US$ 2,97 bilhões em 2024, e o país soma 14,7 milhões de alunos. A Pacto aponta os próximos 12 a 24 meses como janela decisiva para a profissionalização da gestão. Para o dono de academia, olhar a ocupação por horário é um bom primeiro passo para transformar a sala vazia em receita.